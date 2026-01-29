UGC पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सपा खुश नहीं? अखिलेश यादव के सांसदों ने उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट द्वारा फिलहाल 2012 में नोटिफाई किए गए यूजीसी रेगुलेशन को लागू रखने के फैसला दिया गया है. इसको लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. दोनों दलों ने इसे सरकार के लिए झटका और सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक भूमिका की जीत बताया है.

सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से जुड़े मामले में फिलहाल 2012 के रेगुलेशन को ही लागू रखने का आदेश दिया है. इस फैसले के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार समाज को बांटने वाले फैसले ले रही थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने समय रहते रोक दिया.

भटकाना चाहती है सरकार- राजीव राय

समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा, "सरकार ध्यान भटकाना चाहती है. कोई ऐसा काम नहीं करती जो जन कल्याण का हो. सरकार की नीति और नियत ठीक रहती तो ये नहीं होता."

सपा सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने यूजीसी के इंट्रोडक्शन और बाद में रोल बैक को लेकर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में भी पहले लिखा था कि कोई एंटी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. लेकिन जो आज हमने देखा, अब रोल बैक भी हो गया है. सरकार को मैं यही कहना चाहूंगा कि वो खुद कन्फ्यूज है कि यह किसके साथ खड़े हुए हैं." उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पीडीए की लड़ाई के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और आगे आने वाले फैसले को भी इसी नजर से देखा जाएगा.

सरकार आग लगाती है- प्रमोद तिवारी

इसके साथ ही कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खुलकर स्वागत किया. उन्होंने कहा, "सरकार का कर्तव्य होता है कि कहीं आग लगी हो तो उसे बुझाए. लेकिन यह भाजपा का संगठन वर्ग जाति और धर्म के नाम पर संघर्ष कराती है. यही कोशिश थी. सुप्रीम कोर्ट ने इनकी मंशा को पहचाना, इनकी काली करतूत को पहचाना और स्टे लगाया है तो सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं."

कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सरकार की नीतियों पर सवाल खड़ा करता है. विपक्ष इसे संवैधानिक मूल्यों और समान अधिकारों की जीत बता रहा है, जबकि सरकार पर समाज को बांटने की कोशिश करने का आरोप लगाया जा रहा है.