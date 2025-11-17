दिल्ली NCR में हवा बेहद खराब, AQI 600 पार के बाद सुप्रीम कोर्ट सख्त, ग्रैप-4 हुआ लागू

दिल्ली-एनसीआर का वायु प्रदूषण एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद सहित पूरे क्षेत्र में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) लगातार तेजी से बढ़ रहा है. कई जगहों पर यह स्तर AQI 600 के आसपास या उससे भी ज्यादा दर्ज किया गया, जो सामान्य स्तर से कई गुना खराब और स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक माना जाता है.

ग्रेटर नोएडा के परीचौक और आसपास के इलाकों में सुबह AQI 563 तक दर्ज किया गया, जबकि कुछ हॉटस्पॉट क्षेत्रों में यह इससे भी ज्यादा देखा गया.

लगातार बिगड़ती हवा ने बढ़ाई चिंताएं

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर बच्चों, बुजुर्गों और सांस या हृदय संबंधी बीमारी से जूझ रहे लोगों पर हो रहा है. लोगों में आंखों में जलन, गले में खराश, सिरदर्द और सांस लेने में कठिनाई जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ी हैं. स्कूलों में भी प्रशासन ने सावधानी बरतते हुए आउट डोर गतिविधियों पर रोक लगा दी है. कई इलाकों में सुबह का घना स्मॉग दृश्यता को भी प्रभावित कर रहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान

गंभीर हालात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के प्रदूषण मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है. कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को प्रदूषण रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से ठोस कदम उठाने को कहा है. अदालत ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि प्रदूषण नियंत्रण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अगले कुछ दिनों में इस पर विस्तृत सुनवाई भी होने वाली है.

पूरे क्षेत्र में लागू हुआ GRAP-4

स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए केंद्र द्वारा स्वीकृत ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का स्टेज-4 लागू कर दिया गया है. यह प्रदूषण नियंत्रण का सबसे कड़ा स्तर है, जिसके तहत कई गतिविधियों पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया जाता है. इनमें शामिल हैं- निर्माण और विध्वंस कार्यों पर रोक, ट्रकों का प्रवेश सीमित, डीजल वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध, और बड़े उद्योगों और प्लांट्स पर कड़ी निगरानी आदि.

GRAP-4 के लागू होने से उम्मीद है कि आने वाले दिनों में प्रदूषण स्तर में कुछ हद तक कमी आएगी, हालांकि मौसम विभाग का मानना है कि हवा की रफ्तार कम होने से प्रदूषण फिलहाल बना रह सकता है.

बचाव के लिए लोग क्या करें?

विशेषज्ञों ने लोगों को बाहर कम निकलने, मास्क पहनने, एयर प्यूरीफायर के इस्तेमाल और सुबह-शाम की सैर से बचने की सलाह दी है. प्रदूषण का स्तर इतना खराब हो चुका है कि डॉक्टर इसे इमरजेंसी लेवल की स्थिति बता रहे हैं. साथ ही दिल्ली-एनसीआर की हवा कब सुधरेगी, यह आने वाले दिनों में सरकारी उपायों और मौसम की दिशा पर निर्भर करेगा, लेकिन फिलहाल स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है.

