रामपुर: आजम खान की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, बेटे अब्दुल्ला को भी लगा झटका

आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की याचिका खारिज कर दी है. अब रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में दो पैन कार्ड मामले में सुनवाई होगी.

आजम खान का परिवार इस मामले की निचली अदालत में सुनवाई पर रोक लगवाना चाहता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया है. इसके बाद माना जा रहा है कि आजम खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

मुझे खुद से नराजगी- आजम खान

वहीं आजम खान ने कहा, मुझे खुद से नराजगी है. मैं अपराधी हूं जिस पर कई मुकदमे हैं. मैंने किताबें चुराकर विश्वविद्यालय बनाया है मगर अपना घर नहीं बनाया है. मुझ पर डकैती की दफाए लगी हैं. 1 मुकदमे में 21 साल की सजा और 34 लाख रुपए का जुर्माना लगा है. अभी 113 मुकदमों का फैसला बाकी है.

आजम खान के घर जाएंगे अखिलेश यादव

वहीं बुधवार (8 अक्टूबर) को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सपा नेता आजम खान से मिलने रामपुर उनके आवास पर 12:30 बजे पहुंचेंगे. अखिलेश यादव प्रवेट हवाई जहाज से लखनऊ से बरेली पहुंचेंगे और उसके बाद सड़क मार्ग से कार द्वारा रामपुर जाएंगे. अखिलेश यादव का रामपुर में आजम खान के घर एक घंटा रुकने का कार्यक्रम है.