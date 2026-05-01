सुल्तानपुर में 140 मुर्गियों की हार्ट अटैक से मौत, पुलिस का खुलासा- DJ की तेज आवाज ने ली जान

सुल्तानपुर में शादी की बारात के दौरान बजा तेज डीजे अब बड़ी चर्चा का विषय बन गया है. यहां 140 मुर्गियों की मौत के मामले में पुलिस ने जांच के बाद साफ कर दिया है कि तेज आवाज ही इस घटना की मुख्य वजह बनी. अपर पुलिस अधीक्षक ब्रजनारायण सिंह ने बताया कि जांच में पाया गया कि डीजे की आवाज तय सीमा से काफी ज्यादा थी.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि अत्यधिक शोर के कारण मुर्गियों को तीव्र तनाव हुआ, जिससे उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई. पुलिस ने संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर दिया है, ताकि भविष्य में निर्धारित ध्वनि सीमा का पालन किया जा सके.

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बारात के दौरान मचा हड़कंप

यह घटना बल्दीराय थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव की है. यहां 25 अप्रैल को बब्बन विश्वकर्मा की बेटी की शादी थी. कुड़वार क्षेत्र से बारात आई थी और गांव में डीजे के साथ जुलूस निकल रहा था. इसी दौरान जब बारात साबिर अली के पोल्ट्री फार्म के सामने से गुजरी, तो तेज आवाज से वहां अफरा-तफरी मच गई.

पोल्ट्री फार्म संचालक साबिर अली का कहना है कि कानफोड़ू आवाज के कारण मुर्गियां बुरी तरह डर गईं. अचानक हुए इस शोर से वे तनाव में आ गईं और देखते ही देखते 140 मुर्गियों की मौत हो गई. घटना के बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

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पुलिस ने दर्ज किया मामला

पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए डीजे संचालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जांच जारी है. अधिकारियों का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.

यह घटना एक बार फिर यह सवाल खड़ा करती है कि शादी-ब्याह में तेज आवाज का इस्तेमाल न सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों के लिए भी कितना खतरनाक साबित हो सकता है.