दिनदहाड़े मर्डर से दहला सुल्तानपुर, दुकान पर बैठे शख्स को गोली मारकर भागे बाइक सवार बदमाश

उत्तर प्रदेश स्थित सुल्तानपुर में दिनदहाड़े एक अधेड़ की गोली मारकर हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई. बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने दुकान में बैठे व्यक्ति को निशाना बनाया और वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है.

घटना कुडवर थाना क्षेत्र के स्थानीय बाजार की है. बताया जा रहा है कि 55 वर्षीय माता प्रसाद पाण्डेय अपनी दुकान पर बैठे हुए थे. इसी दौरान बाइक पर सवार दो बदमाश वहां पहुंचे और उन्हें गोली मार दी. गोली लगने के बाद गंभीर रूप से घायल माता प्रसाद पाण्डेय को आनन-फानन में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी अस्पताल पहुंचे. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया गया है. बताया जा रहा है कि मृतक माता प्रसाद पाण्डेय प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे.

इस मामले में पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर चारू निगम ने बताया कि परिजनों से तहरीर मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

बताया जा रहा है कि माता प्रसाद पाण्डेय कुड़वार थाने के हिस्ट्रीशीटर भी थे और उनके खिलाफ पहले से करीब आधा दर्जन मुकदमे दर्ज थे. हाल ही में वह जेल से बाहर आए थे. फिलहाल पुलिस हत्या के पीछे के कारणों और सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच में जुटी हुई है.