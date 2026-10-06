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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसुल्तानपुर में संजय यादव के घर पुलिस दबिश पर विवाद, अखिलेश ने साधा निशाना

सुल्तानपुर में संजय यादव के घर पुलिस दबिश पर विवाद, अखिलेश ने साधा निशाना

सुल्तानपुर में अवधी गायक संजय यादव के घर पुलिस दबिश का मामला तूल पकड़ गया है. सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी दबिश का वीडियो शेयर करते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 06 Oct 2026 01:41 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में धम्मौर थाना क्षेत्र में अवधि गायक और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर संजय यादव के घर पुलिस की दबिश और परिजनों के साथ पुलिस द्वारा गाली-गलौज का मामला तूल पकड़ गया है. संजय यादव ने पुलिस का गाली देते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है.

इस मामले में अब राजनीति भी शुरू हो गयी है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना पर सुल्तानपुर पुलिस और यूपी पुलिस को निशाने पर लिया है. उन्होंने इसको लेकर एक सोशल मीडिया हैंडल अपर पोस्ट भी किया है.

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अखिलेश यादव ने लिखा, "जैसे सत्ताधारी, वैसे अधिकारी! नैतिकता की सीमा लांघकर, निजता का अतिक्रमण करनेवाली उप्र सरकार की पुलिस का ये ‘अपशब्द वचनीय मौखिक शारीरिक व्यवहार’ किससे प्रेरित है, ये सब जानते हैं. अब पुलिस का ये ही कहना बाक़ी है कि ‘हम किसी नियम-क़ानून को मानने के मूड में नहीं है."

क्या है पूरा मामला ? 

संजय यादव ने आरोप लगाया कि SHO शराब के नशे में रात में उनके घर पहुंचे, चारदीवारी कूदकर गाली-गलौज और अभद्रता की. उन्होंने SHO के निलंबन की मांग की. उन्होंने लिखा, "धम्मौर थाना के SHO शराब पीके ,चारदीवारी कूदकर, गाली गलौज देकर, रात 12 बजे विवेचना करते हैं. ऐसा कौन सा मुकदमा है मेरे ऊपर ? किसकी हत्या किसका अपहरण किया है ? अगर इस SHO को निलंबित नहीं किया गया, लखनऊ में धरना दूंगा."

संजय यादव ने पुलिस दबिश का वीडियो भी शेयर किया है. जिसमें एक पुलिस कर्मी दीवार फांदकर घर में दाखिल होते दिख रहा है. इसके साथ ही वीडियो में गालियां भी सुनाई दे रहीं हैं. 

सुल्तानपुर पुलिस ने आरोपों को नकारा 

सुलतानपुर पुलिस ने संजय के आरोपों को नकार दिया है. सीओ लम्भुआ रितिक कपूर ने बताया कि थाना कोतवाली नगर में वादी जफरुल हसन ने अपने पुत्र शबीब रजा के साथ मारपीट तथा जानलेवा हमला के संबंध में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया है. इस मामले में अभियुक्त संजय यदुवंशी वांछित चल रहे हैं. विवेचनात्मक कार्रवाई हेतु पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त की तलाश की जा रही है, और इसी क्रम में यह कार्रवाई की गई थी. अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है, तथा पुलिस पर लगाए जा रहे अन्य आरोप असत्य व निराधार हैं.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश एक अनुभवी हिंदी पत्रकार, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और सामाजिक-राजनीतिक विषयों के गहन विश्लेषक हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों के अनुभव के साथ उन्होंने प्रिंट, टीवी और डिजिटल मीडिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उत्तर प्रदेश की राजनीति, प्रशासन, अपराध, सामाजिक मुद्दों और जनसरोकार से जुड़ी खबरों पर उनकी मजबूत पकड़ है. समाचार लेखन, स्टोरीटेलिंग, वीडियो स्क्रिप्ट, SEO आधारित कंटेंट और डिजिटल मीडिया रणनीति उनकी प्रमुख विशेषज्ञताएं हैं. निष्पक्ष, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता के माध्यम से वे समाज तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
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Published at : 06 Oct 2026 01:41 PM (IST)
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