सुल्तानपुर में मौत बनकर दौड़ा ट्रक, बाइक सवार को 500 मीटर तक घसीटा

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के प्रयागराज-अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर लोहरामऊ ओवरब्रिज पर सोमवार की देर रात को भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. प्रयागराज की ओर से अयोध्या जा रहे तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक की बाइक से जोरदार टक्कर हो गई.

हादसा इतना भयावह था कि युवक की मौके पर ही जान चली गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की और मृतक की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है. घटना के बाद हाइवे पर काफी देर अफरा-तफरी का माहौल रहा और दोनों ओर वाहनों की रफ्तार भी कुछ देर के लिए थम सी गयी थी.

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ट्रक में फंस गयी थी बाइक

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, टक्कर के बाद युवक और उसकी हीरो होंडा आई-स्मार्ट बाइक ट्रक में फंस गई. बाइक और शव ट्रक के साथ करीब 500 मीटर तक घिसटते चले गए. हादसे में युवक का शव बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गया. घटना के बाद राजमार्ग पर अफरा-तफरी मच गई और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई.

पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लिया

सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक और क्षतिग्रस्त बाइक को कब्जे में ले लिया. ट्रक चालक को हिरासत में लिए जाने की भी जानकारी सामने आई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है. फिलहाल मृतक की पहचान और हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा रहा है.

मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियो ने बताया कि मृतक की पहचान की कोशिश हो रही है, ताकि परिजनों को सूचना दी जा सके. इसके साथ ही घटना की विस्तृत जांच के आदेश दिए गए हैं. शुरूआती जांच में दोनों वाहनों की ओवर स्पीड की बात सामने आ रही है. जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी.

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