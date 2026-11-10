ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसुलतानपुर: एक्सप्रेस-वे पर ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, 1 की मौत, 18 घायल

सुलतानपुर: एक्सप्रेस-वे पर ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, 1 की मौत, 18 घायल

सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस पर बड़ा हादसा हो गया. यहां ट्रैक्टर-ट्राली को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गयी, जबकि 18 लोग घायल हैं.

Written By : नीरज श्रीवास्तव, सुल्तानपुर |  Updated at : 10 Nov 2026 05:42 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर में मंगलवार सुबह पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. दिल्ली से छठ पूजा में शामिल होने के लिए बिहार जा रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्राली को एक अनियंत्रित ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी. 

इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब डेढ़ दर्जन लोग घायल हो गए. घायलों में 6 लोगों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया गया है.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सनातन पांडेय पर भड़के BJP प्रवक्ता, 'आज से उनका नाम औरंगजेब रखता हूं'
सनातन पांडेय पर भड़के BJP प्रवक्ता, 'आज से उनका नाम औरंगजेब रखता हूं'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में वोटर लिस्ट के SSR की तारीख बदली, जानें नया अपडेट
यूपी में वोटर लिस्ट के SSR की तारीख बदली, जानें नया अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बस्ती: पूर्व BJP विधायक पर करोड़ों की ठगी का आरोप, बोले- साजिश है
बस्ती: पूर्व BJP विधायक पर करोड़ों की ठगी का आरोप, बोले- साजिश है
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिवाली-AQI पर दिए बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले, 'मैंने क्या गलत कहा'
दिवाली-AQI पर दिए बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले, 'मैंने क्या गलत कहा'

दिल्ली से बिहार जा रहे थे यात्री 

दरअसल छठ पूजा में शामिल होने के लिए दिल्ली से ट्रैक्टर ट्राली में सवार होकर करीब दो दर्जन लोग बिहार अपने गांव जा रहे थे. आज सुबह कूरेभार थाना क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर माइलस्टोन 118 के पास पीछे से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रक ने उनकी ट्रैक्टर ट्राली को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रैक्टर ट्राली पलट गई और उसमें सवार लोग सड़क पर गिरकर इधर-उधर बिखर गए.

हादसे के बाद एक्सप्रेस-वे पर चीख-पुकार मच गई. राहगीरों और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन-फानन में सभी घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कूरेभार पहुंचाया. जहां एक व्यक्ति को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

6 की हालत नाजुक, हायर सेंटर रेफर 

हादसे में घायल हुए करीब डेढ़ दर्जन लोगों में से कई लोगों की हालत गंभीर थी. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कूरेभार में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल सुलतानपुर रेफर किया गया. जहां डॉक्टरों ने 6 लोगों की हालत नाजुक देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया है. बाकी घायलों का इलाज जिला अस्पताल में ही चल रहा है.

घटना की जानकारी मिलते ही तहसीलदार सदर अभिनव सिंह और बल्दीराय उपजिलाधिकारी आशुतोष कुमार अस्पताल पहुंचे. उन्होंने घायलों का हालचाल जाना और डॉक्टरों से उनके उपचार की जानकारी ली. साथ ही घायलों को तत्काल उचित इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए. 

वहीं पुलिस ने टक्कर मारकर फरार हुए ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस एक्सप्रेस-वे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से ट्रक की पहचान करने में जुटी है. साथ ही हादसे के कारणों की भी जांच की जा रही है कि आखिर ट्रक अनियंत्रित कैसे हुआ.

बता दें कि छठ पर्व को लेकर दिल्ली से बिहार जाने वालों की संख्या काफी बढ़ गई है. ऐसे में एक्सप्रेस-वे पर इस तरह के हादसे ने एक बार फिर से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

यह भी पढ़ें: दिवाली-AQI पर दिए बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले, 'मैंने क्या गलत कहा'

About the author नीरज श्रीवास्तव, सुल्तानपुर

नीरज श्रीवास्तव करीब 20 सालों से बतौर संवाददाता सुल्तानपुर में कार्यरत हैं. नीरज सुल्तानपुर की राजनीतिक गतिविधियों पर खास पकड़ रखते हैं. अमेठी की राजनीति पर भी खास नजर रखते हैं. देश के सबसे हॉट राजनीतिक जिलों में शुमार अमेठी में नीरज साल 2009, 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव को कवर कर चुके हैं. वह राहुल गांधी से लेकर कुमार विश्वास और स्मृति ईरानी तथा केएल शर्मा की राजनीति को बेहद करीब से देख चुके हैं. यूपी के मान्यता प्राप्त पत्रकारों की सूची में शामिल हैं.
Read More
Published at : 10 Nov 2026 05:42 PM (IST)
Tags :
Sultanpur News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सनातन पांडेय पर भड़के BJP प्रवक्ता, 'आज से उनका नाम औरंगजेब रखता हूं'
सनातन पांडेय पर भड़के BJP प्रवक्ता, 'आज से उनका नाम औरंगजेब रखता हूं'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में वोटर लिस्ट के SSR की तारीख बदली, जानें नया अपडेट
यूपी में वोटर लिस्ट के SSR की तारीख बदली, जानें नया अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बस्ती: पूर्व BJP विधायक पर करोड़ों की ठगी का आरोप, बोले- साजिश है
बस्ती: पूर्व BJP विधायक पर करोड़ों की ठगी का आरोप, बोले- साजिश है
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिवाली-AQI पर दिए बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले, 'मैंने क्या गलत कहा'
दिवाली-AQI पर दिए बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले, 'मैंने क्या गलत कहा'
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दिवाली की खुशियों में खूनी खेल! कहीं पत्नी का कत्ल, कहीं मासूम की मौत...
दिल्ली की थमी हवा बनी मुसीबत, AQI 400 पार... सांसों पर संकट?
Akhilesh Yadav का राम मंदिर दौरा, क्या बदल देगा UP की सियासत ?
दिल्ली में जहरीली हवा का कहर, धुंध और स्मॉग से ढकी राजधानी!
Kharge की दिवाली बधाई, Akhilesh जाएंगे Ayodhya और CM Yogi का SIR पर दावा, Full Show
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'चौराहे पर बहस होगी क्या? ये हो गया आपका स्तर', राहुल गांधी के बयान पर रविशंकर प्रसाद का पलटवार
'चौराहे पर बहस होगी क्या? ये हो गया आपका स्तर', राहुल गांधी के बयान पर रविशंकर प्रसाद का पलटवार
बिहार
आसमान से देखें पटना का छठ, 2100 में बुक करें हेलीकॉप्टर, जानें प्रोसेस
आसमान से देखें पटना का छठ, 2100 में बुक करें हेलीकॉप्टर, जानें प्रोसेस
क्रिकेट
कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड का चौथा वनडे? जानें A टू Z डिटेल्स
कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड का चौथा वनडे? जानें A टू Z डिटेल्स
बॉलीवुड
इतिहास रचते हुए यूके-आयरलैंड बॉक्स ऑफिस पर नंबर वन बनी 'रामायण', 'गॉडजिला' को मिली ये रैंकिंग
इतिहास रचते हुए यूके-आयरलैंड बॉक्स ऑफिस पर नंबर वन बनी 'रामायण', 'गॉडजिला' को मिली ये रैंकिंग
इंडिया
'मुझे उन पर गर्व', सास सोनिया गांधी की किताब पर क्या बोले रॉबर्ट वाड्रा?
'मुझे उन पर गर्व', सास सोनिया गांधी की किताब पर क्या बोले रॉबर्ट वाड्रा?
इंडिया
चुनाव आयोग का यूपी समेत 5 राज्यों के अधिकारियों को निर्देश, 'यह अपेक्षा की जाती है कि वे...'
चुनाव आयोग का यूपी समेत 5 राज्यों के अधिकारियों को निर्देश, 'यह अपेक्षा की जाती है कि वे...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश के अयोध्या दौरे पर पिघले बृजभूषण सिंह! बोले- 'कोई गलत काम नहीं कर रहे'
अखिलेश के अयोध्या दौरे पर पिघले बृजभूषण सिंह! बोले- 'कोई गलत काम नहीं कर रहे'
ट्रेंडिंग
Viral Video: दीवाली पर दुबई में बनी सोने-हीरों की रंगोली, वीडियो देख उड़े लोगों के होश
दीवाली पर दुबई में बनी सोने-हीरों की रंगोली, वीडियो देख उड़े लोगों के होश
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget