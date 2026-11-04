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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसुल्तानपुर में दो जगहों पर बदमाशों का हाफ एनकाउंटर, पांच गिरफ्तार

सुल्तानपुर में दो जगहों पर बदमाशों का हाफ एनकाउंटर, पांच गिरफ्तार

नायब तहसीलदार और दो लेखपालों पर हमले में शामिल पांच आरोपियों को सुल्तानपुर पुलिस ने एनकाउंटर में गिरफ्तार किया है. पुलिस मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है.

Written By : नीरज श्रीवास्तव, सुल्तानपुर |  Updated at : 04 Nov 2026 10:22 PM (IST)
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सुल्तानपुर में नायब तहसीलदार और दो लेखपालों पर हमले के बाद शासन सख्त हो गया है. एसपी के निर्देश पर एक्टिव पुलिस टीमों ने बड़ी कार्रवाई की है. बुधवार सुबह एक के बाद एक दो स्थानों पर बदमाशों के हाफ एनकाउंटर हुए, जिसमें दो सगे भाइयों समेत तीन को पैर में गोली लगी. पुलिस ने कुल पांच बदमाशों को गिरफ्तार किया है, इनके कब्जे से पिस्टल, तमंचा, गाड़िया और डंपर बरामद हुआ है.

बताया गया है कि पहली मुठभेड़ की घटना सुबह 5 बजे कोतवाली नगर के खैचला में हुई. जहां पुलिस ने राहुल सिंह, नौशाद और मनोज सिंह को गिरफ्तार किया. राहुल सिंह के पैर में गोली लगी. पुलिस के अनुसार, राहुल सिंह अमिलिया कला, थाना कोतवाली नगर का रहने वाला है. वहीं नौशाद प्रतापपुर, थाना बंधुआकला का निवासी है. जबकि मनोज सिंह रवनिया, थाना करौंदीकला का निवासी है.

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राहुल सिंह पर दर्ज हैं अलग-अलग थानों में 10 मामले

पुलिस ने इनके पास से 32 बोर की एक पिस्टल, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और स्कॉर्पियो कार (UP44 AY 6094) जब्त कर ली है. पुलिस के मुताबिक, राहुल सिंह के खिलाफ सुल्तानपुर जिले के अलग-अलग थानों में 10 मामले दर्ज हैं. पुलिस ने इनके पास से अवैध मिट्टी खनन में इस्तेमाल किए गए चार डंपर भी मिलने की बात कही.

वहीं दूसरी मुठभेड़ सुबह करीब 8:45 बजे अखंडनगर थाना क्षेत्र में हुई. पुलिस के मुताबिक, गोली लगने से दो वांछित आरोपी घायल हुए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. दोनों के पैर में गोली लगी. पुलिस ने आरोपियों की पहचान संदीप सिंह और प्रशान्त सिंह के रूप में की है. संदीप सिंह अमिलिया कला, थाना कोतवाली नगर का निवासी है. प्रशान्त सिंह महमूदपुर, थाना गोसाईगंज का रहने वाला है.

खनन और राजस्व टीम पर हमले के मामले में थे वांछित

पुलिस के मुताबिक, दोनों कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में खनन और राजस्व टीम पर हमले के मामले में वांछित थे. मौके से .315 बोर का एक देशी तमंचा, .12 बोर का एक देशी तमंचा, दोनों बोर के एक-एक जिंदा कारतूस और एक-एक खोखा कारतूस जब्त किया गया. पुलिस को घटना में इस्तेमाल बिना नंबर प्लेट की काली थार कार भी मिली. पुलिस के अनुसार, संदीप सिंह के खिलाफ पहले से छह मामले दर्ज हैं.

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About the author नीरज श्रीवास्तव, सुल्तानपुर

नीरज श्रीवास्तव करीब 20 सालों से बतौर संवाददाता सुल्तानपुर में कार्यरत हैं. नीरज सुल्तानपुर की राजनीतिक गतिविधियों पर खास पकड़ रखते हैं. अमेठी की राजनीति पर भी खास नजर रखते हैं. देश के सबसे हॉट राजनीतिक जिलों में शुमार अमेठी में नीरज साल 2009, 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव को कवर कर चुके हैं. वह राहुल गांधी से लेकर कुमार विश्वास और स्मृति ईरानी तथा केएल शर्मा की राजनीति को बेहद करीब से देख चुके हैं. यूपी के मान्यता प्राप्त पत्रकारों की सूची में शामिल हैं.
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Published at : 04 Nov 2026 10:22 PM (IST)
Tags :
Sultanpur News UP NEWS
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