सुल्तानपुर में डीजे की तेज आवाज से 140 मुर्गियों की मौत! पोल्ट्री फार्म संचालक की शिकायत पर FIR

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां बारात में आए डीजे की तेज आवाज होने के चलते पोल्ट्री फार्म की मुर्गियों की मौत हो गई. पीड़ित पोल्ट्री फार्म संचालक ने पुलिस से गुहार लगाई तो पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर आरोपी डीजे संचालक के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया है और मामले की छानबीन में स्थानीय थाने की पुलिस जुट गई है.

हालांकि अभी इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि तेज आवाज के चलते ही पोल्ट्री फॉर्म की मुर्गियों की मौत हुई है, वरना अचानक इस तरह से मौतें नहीं होतीं.

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क्या है पूरा मामला ?

दरअसल ये मामला है बल्दीराय थानाक्षेत्र के दरियापुर गांव का. इसी गांव के रहने वाले बब्बन विश्वकर्मा की बेटी का बीते 25 अप्रैल को विवाह था. गांव में कुड़वार थानाक्षेत्र के राम भद्र पुरवा गांव से बारात आई हुई थी. इसी दरम्यान गांव के साबिर अली के पोल्ट्री फार्म के सामने से तेज आवाज में डीजे निकला तो पोल्ट्री फार्म में पली मुर्गियों मे अफरा तफरी मच गई. पोल्ट्री फार्म संचालक की माने तो कानफोडू आवाज के चलते हमारे पोल्ट्री फार्म के मुर्गियां दहशत में आ गई जिससे 140 मुर्गियों ने दम तोड़ दिया. जिसके बाद साबिर ने पुलिस से शिकायत की.

पुलिस ने शुरू की जांच

वहीं स्थानीय थाने के उपनिरीक्षक भरत सिंह ने मामले का संज्ञान मे लेते हुए कुड़वार थानाक्षेत्र के परसीपुर के रहने वाले डीजे संचालक कवि यादव के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया है और मामले की पड़ताल में जुट गई है.

संचालक साबिर अली के मुताबिक अचानक इतनी मुर्गियां मरने से उसे काफी आर्थिक नुकसान हुआ है. उसने कार्रवाई के साथ मुआवजे की भी गुहार लगाई है. उधर एक्सपर्ट के मुताबिक तेज आवाज से पक्षियों-मुर्गियों की मौत कार्डिक अरेस्ट से हो सकती है. लिहाजा इसके लिए डीजे को ही जिम्मेदार माना जा रहा है.

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