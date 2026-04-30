हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसुल्तानपुर में डीजे की तेज आवाज से 140 मुर्गियों की मौत! पोल्ट्री फार्म संचालक की शिकायत पर FIR

सुल्तानपुर में डीजे की तेज आवाज से 140 मुर्गियों की मौत! पोल्ट्री फार्म संचालक की शिकायत पर FIR

Sultanpur News In Hindi: . पोल्ट्री फार्म संचालक की माने तो कानफोडू आवाज के चलते हमारे पोल्ट्री फार्म के मुर्गियां दहशत में आ गई जिससे 140 मुर्गियों ने दम तोड़ दिया.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Updated at : 30 Apr 2026 03:53 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां बारात में आए डीजे की तेज आवाज होने के चलते पोल्ट्री फार्म की मुर्गियों की मौत हो गई. पीड़ित पोल्ट्री फार्म संचालक ने पुलिस से गुहार लगाई तो पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर आरोपी डीजे संचालक के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया है और मामले की छानबीन में स्थानीय थाने की पुलिस जुट गई है.

हालांकि अभी इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि तेज आवाज के चलते ही पोल्ट्री फॉर्म की मुर्गियों की मौत हुई है, वरना अचानक इस तरह से मौतें नहीं होतीं.

यह भी पढ़ें: 'पार्लियामेंट में नेहरू और विधानसभा में नेताजी को कोसो...', यूपी विधानसभा में बोलीं रागिनी सोनकर

क्या है पूरा मामला ?

दरअसल ये मामला है बल्दीराय थानाक्षेत्र के दरियापुर गांव का. इसी गांव के रहने वाले बब्बन विश्वकर्मा की बेटी का बीते 25 अप्रैल को विवाह था. गांव में कुड़वार थानाक्षेत्र के राम भद्र पुरवा गांव से बारात आई हुई थी. इसी दरम्यान गांव के साबिर अली के पोल्ट्री फार्म के सामने से तेज आवाज में डीजे निकला तो पोल्ट्री फार्म में पली मुर्गियों मे अफरा तफरी मच गई. पोल्ट्री फार्म संचालक की माने तो कानफोडू आवाज के चलते हमारे पोल्ट्री फार्म के मुर्गियां दहशत में आ गई जिससे 140 मुर्गियों ने दम तोड़ दिया. जिसके बाद साबिर ने पुलिस से शिकायत की.

पुलिस ने शुरू की जांच

वहीं स्थानीय थाने के उपनिरीक्षक भरत सिंह ने मामले का संज्ञान मे लेते हुए कुड़वार थानाक्षेत्र के परसीपुर के रहने वाले डीजे संचालक कवि यादव के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया है और मामले की पड़ताल में जुट गई है.

संचालक साबिर अली के मुताबिक अचानक इतनी मुर्गियां मरने से उसे काफी आर्थिक नुकसान हुआ है. उसने कार्रवाई के साथ मुआवजे की भी गुहार लगाई है. उधर एक्सपर्ट के मुताबिक तेज आवाज से पक्षियों-मुर्गियों की मौत कार्डिक अरेस्ट से हो सकती है. लिहाजा इसके लिए डीजे को ही जिम्मेदार माना जा रहा है.

यह भी पढ़ें: CM योगी के गिरगिट वाले बयान पर वीडियो शेयर कर अखिलेश यादव का पलटवार, कहा- खुद के राज...

Published at : 30 Apr 2026 03:53 PM (IST)
Tags :
Sultanpur News Poultry Farm UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सुल्तानपुर में डीजे की तेज आवाज से 140 मुर्गियों की मौत! पोल्ट्री फार्म संचालक की शिकायत पर FIR
सुल्तानपुर में डीजे की तेज आवाज से 140 मुर्गियों की मौत! पोल्ट्री फार्म संचालक की शिकायत पर FIR
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी विधानसभा में डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने विपक्ष के सामने जोड़े हाथ, आखिर क्या था मामला?
यूपी विधानसभा में डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने विपक्ष के सामने जोड़े हाथ, आखिर क्या था मामला?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी के गिरगिट वाले बयान पर वीडियो शेयर कर अखिलेश यादव का पलटवार, कहा- खुद के राज...
CM योगी के गिरगिट वाले बयान पर वीडियो शेयर कर अखिलेश यादव का पलटवार, कहा- खुद के राज...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Assembly Special Session Live: यूपी विधानसभा में विपक्ष पर बरसे सीएम योगी, सपा बोली- पुरानी कैसेट को जारी कर दिया है
यूपी विधानसभा में विपक्ष पर बरसे सीएम योगी, सपा बोली- पुरानी कैसेट को जारी कर दिया है
Advertisement

वीडियोज

Bengal Exit Poll: बंगाल में बड़ा उलटफेर! Mamata Banerjee की विदाई, BJP की चढ़ाई? | TMC
Mira Road Horror: मुंबई दहलाने की बड़ी साजिश! मीरा रोड कांड के पीछे ISIS का 'Lone Wolf' Plan!
West Bengal Exit Poll 2026: Bengal Exit Poll में BJP के आंकड़ों ने चौंकाया | Assam | Mamata | TMC
अभिषेक मल्हान के लिए क्यों इंफ्लुएंसर पारुल सिंह ने बोला ‘Angry Young Man?’
Sansani: हिजबुल्लाह के सीक्रेट ठिकानों की अनदेखी पिक्चर ! | Crime News | America
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
West Bengal Exit Poll 2026 Live: 'निष्पक्ष चुनाव में टीएमसी की हार नामुमकिन है', बंगाल चुनाव को लेकर योगेंद्र यादव का बड़ा बयान
Bengal Exit Poll 2026 Live: 'निष्पक्ष चुनाव में टीएमसी की हार नामुमकिन है', बंगाल चुनाव को लेकर योगेंद्र यादव का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी के गिरगिट वाले बयान पर वीडियो शेयर कर अखिलेश यादव का पलटवार, कहा- खुद के राज...
CM योगी के गिरगिट वाले बयान पर वीडियो शेयर कर अखिलेश यादव का पलटवार, कहा- खुद के राज...
विश्व
Iran-US War: 'तूफान आ रहा है’, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट से मची हलचल, क्या कुछ होने वाला है बड़ा?
'तूफान आ रहा है’, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट से मची हलचल, क्या कुछ होने वाला है बड़ा?
बॉलीवुड
प्रियंका चोपड़ा ने कराई अपने जीजू राघव चड्ढा की BJP में एंट्री? नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी का दावा, बोलीं- 'परिणीति ने....'
प्रियंका चोपड़ा ने कराई है राघव चड्ढा की बीजेपी में एंट्री? नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी का दावा
आईपीएल 2026
IPL 2026: गुजरात के घर में जीत की लय जारी रखने उतरेगी आरसीबी, ऐसा है हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
IPL 2026: गुजरात के घर में जीत की लय जारी रखने उतरेगी आरसीबी, ऐसा है हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
चुनाव 2026
Tamil Nadu Exit Poll 2026: तमिलनाडु के एग्जिट पोल में ट्विस्ट! स्टालिन नहीं इन्हें CM बनाना चाहती है जनता, जानें नाम
तमिलनाडु के एग्जिट पोल में ट्विस्ट! स्टालिन नहीं इन्हें CM बनाना चाहती है जनता, जानें नाम
साउथ सिनेमा
अल्लू अर्जुन की 'राका' के लिए यूपी-बिहार में मची होड़, मेकर्स को मिल रही है भारी-भरकम रकम
अल्लू अर्जुन की 'राका' के लिए यूपी-बिहार में मची होड़, मेकर्स को मिल रही है भारी-भरकम रकम
जनरल नॉलेज
Exit Polls: कैसे होता है एग्जिट पोल और इसे कराने में कितना आता है खर्च? एक क्लिक में जानिए सबकुछ
कैसे होता है एग्जिट पोल और इसे कराने में कितना आता है खर्च? एक क्लिक में जानिए सबकुछ
ENT LIVE
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
ENT LIVE
8 साल तक ठुकराया प्रपोजल, प्रेग्नेंसी के बाद नेहा धूपिया ने अंगद बेदी से की गुपचुप शादी!
8 साल तक ठुकराया प्रपोजल, प्रेग्नेंसी के बाद नेहा धूपिया ने अंगद बेदी से की गुपचुप शादी!
ENT LIVE
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले-
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले- "10 साल बाद होगी रैंचो, राजू और फरहान की वापसी
ENT LIVE
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Embed widget