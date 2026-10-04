सुल्तानपुरः शहीद का पार्थिव शरीर ले जा रही एंबुलेंस ट्रक से भिड़ी, 4 लोगों की मौत

सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर रविवार (10 अक्टूबर 2027) को भीषण सड़क हादसा हुआ है. बताया गया कि चंडीगढ़/पंचकूला से शहीद सूबेदार मेजर सत्यवान सिंह का पार्थिव शरीर लेकर गाजीपुर/देवरिया की ओर जा रही एंबुलेंस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ट्रक से टकरा गई. इस दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की दुखद मौत हो गई. हादसा हलियापुर थाना क्षेत्र में माइलस्टोन 79.6 के पास हुआ.

पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान एंबुलेंस चालक जसपाल (30), साजन सिंह (35), गौरव सिंह (28) और राम समुझ सिंह (40) के रूप में बताई गई है. हादसे की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी इन्द्रजीत सिंह समेत हलियापुर थाना पुलिस और राहत टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल रहा.

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एंबुलेंस के अनियंत्रित होने के चलते हुआ हादसा

पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जानकारी में एंबुलेंस के अनियंत्रित होकर ट्रक से टकराने की बात सामने आई है. पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और अन्य तथ्यों के आधार पर दुर्घटना की परिस्थितियों की पड़ताल कर रही है. फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है. इस घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का महौल बना हुआ है.

शहीद का पार्थिव देह ले जा रही थी एंबुलेंस

वहीं इस हादसे का सबसे मार्मिक और दुखद पहलू यह है कि जिस एंबुलेंस में शहीद सूबेदार मेजर सत्यवान सिंह का पार्थिव शरीर अंतिम यात्रा के लिए ले जाया जा रहा था, उसी एंबुलेंस के हादसे में चार लोगों की जान चली गई. वहीं, घटना की जानकारी मिलते ही संबंधित अधिकारियों ने मामले की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है. सुल्तानपुर के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुए इस हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया है. पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है.

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