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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसुल्तानपुरः शहीद का पार्थिव शरीर ले जा रही एंबुलेंस ट्रक से भिड़ी, 4 लोगों की मौत

सुल्तानपुरः शहीद का पार्थिव शरीर ले जा रही एंबुलेंस ट्रक से भिड़ी, 4 लोगों की मौत

सुल्तानपुर के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर शहीद  सूबेदार मेजर सत्यवान सिंह का पार्थिव शरीर लेकर जा रही एंबुलेंस ट्रक से टकरा गई. इस हादसें में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई.

Written By : धीरज गुप्ता |  Updated at : 04 Oct 2026 08:40 PM (IST)
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सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर रविवार (10 अक्टूबर 2027) को भीषण सड़क हादसा हुआ है. बताया गया कि चंडीगढ़/पंचकूला से शहीद सूबेदार मेजर सत्यवान सिंह का पार्थिव शरीर लेकर गाजीपुर/देवरिया की ओर जा रही एंबुलेंस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ट्रक से टकरा गई. इस दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की दुखद मौत हो गई. हादसा हलियापुर थाना क्षेत्र में माइलस्टोन 79.6 के पास हुआ.

पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान एंबुलेंस चालक जसपाल (30), साजन सिंह (35), गौरव सिंह (28) और राम समुझ सिंह (40) के रूप में बताई गई है. हादसे की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी इन्द्रजीत सिंह समेत हलियापुर थाना पुलिस और राहत टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल रहा.

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एंबुलेंस के अनियंत्रित होने के चलते हुआ हादसा

पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जानकारी में एंबुलेंस के अनियंत्रित होकर ट्रक से टकराने की बात सामने आई है. पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और अन्य तथ्यों के आधार पर दुर्घटना की परिस्थितियों की पड़ताल कर रही है. फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है. इस घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का महौल बना हुआ है.

शहीद का पार्थिव देह ले जा रही थी एंबुलेंस

वहीं इस हादसे का सबसे मार्मिक और दुखद पहलू यह है कि जिस एंबुलेंस में शहीद सूबेदार मेजर सत्यवान सिंह का पार्थिव शरीर अंतिम यात्रा के लिए ले जाया जा रहा था, उसी एंबुलेंस के हादसे में चार लोगों की जान चली गई. वहीं, घटना की जानकारी मिलते ही संबंधित अधिकारियों ने मामले की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है. सुल्तानपुर के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुए इस हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया है. पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है.

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Input By : नीरज श्रीवास्तव

About the author धीरज गुप्ता

धीरज गुप्ता ने पत्रकारिता की शुरुआत सतना के एक हिंदी अखबार से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद उन्होंने भोपाल में हिंदी वेबसाइट और न्यूज चैनलों में कंटेंट एडिटर के रूप में काम किया. वर्तमान में वे सितंबर 2023 से एबीपी न्यूज में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. यहां वे विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरें लिखते हैं. राजनीति और क्राइम की खबरों में उनकी विशेष रुचि है, साथ ही वे समसामयिक मुद्दों को समझने के लिए भी जिज्ञासु रहते हैं.  मध्यप्रदेश के सतना जिले के रहने वाले धीरज को पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 साल से अधिक का अनुभव है. धीरज ने बीकॉम से ग्रेजुएशन और एमकॉम से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. इसके साथ ही उन्होंने पत्रकारिता में डिप्लोमा भी किया है.
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Published at : 04 Oct 2026 08:29 PM (IST)
Tags :
Sultanpur News UP NEWS
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