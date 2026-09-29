सुल्तानपुर: प्रिंसिपल और उसकी पत्नी की स्कूल में हत्या, खून से लथपथ मिले शव

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कादीपुर कोतवाली क्षेत्र के कुंभी डडिया गांव में एक निजी विद्यालय परिसर में प्रधानाचार्य और उनकी पत्नी की कुल्हाड़ी व फावड़े से प्रहार कर कथित तौर पर हत्या कर दी गई. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी.

पुलिस अधीक्षक (एसपी) विनीत जायसवाल ने बताया कि दंपति की हत्या की जानकारी मंगलवार सुबह उस समय हुई, जब विद्यालय के कर्मचारी वहां पहुंचे. उन्होंने बताया कि मुकेश सिंह (45) और उनकी पत्नी विनीता (42) के शव परिसर में खून से लथपथ मिले. दोनों स्कूल परिसर में ही रहते थे. मुकेश खनुहट स्थित कंपोजिट विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर तैनात थे, जबकि विनीता गांव में अपने निजी विद्यालय की प्रधानाचार्य थीं. दंपति का बेटा अभ्युदय (20) दिल्ली के एक विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है.

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दंपति के परिवार को घटना की जानकारी दे दी गई है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है. परिजनों के पहुंचने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस घटना की जानकारी मिलने पर कादीपुर के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) विनय गौतम और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची तथा जांच शुरू की.

घटनास्थल से फावड़ा, कुल्हाड़ी और चाकू किया बरामद

पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटनास्थल से फावड़ा, कुल्हाड़ी और चाकू बरामद किए गए हैं. पुलिस को प्रथम दृष्टया आशंका है कि विनीता की इन्हीं हथियारों से विद्यालय के एक कमरे में हत्या की गई. इसके बाद जब मुकेश वहां से भागे तो विद्यालय परिसर से करीब 150 मीटर दूर उनकी भी हत्या कर दी गई.

पहले शिक्षामित्र थे मुकेश

सूत्रों के अनुसार, मुकेश पहले शिक्षामित्र थे. वर्ष 2009 में वह सहायक अध्यापक बने और 2013 से लगातार मोतिगरपुर में शिक्षक संघ के अध्यक्ष रहे. उन्होंने 2002 में गांव में मनराजी शिक्षण संस्थान की स्थापना की थी और पत्नी के साथ वहीं रहते थे.

मायावती के आरोपों पर चंद्रशेखर आजाद का पलटवार, याद दिलाई ये बात