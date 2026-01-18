उत्तराखंड: सुखवंत सिंह आत्महत्या प्रकरण में SIT की जांच तेज, FSL और डिजिटल साक्ष्य जुटाए गए

उत्तराखंड में चर्चित सुखवंत सिंह आत्महत्या प्रकरण की जांच को लेकर पुलिस मुख्यालय ने बड़ा कदम उठाया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए गठित विशेष जांच टीम (SIT) के अध्यक्ष एवं IG STF नीलेश आनंद भरणें शुक्रवार को अपनी टीम के साथ काठगोदाम पहुंचे और घटनास्थल का गहन निरीक्षण किया. इस दौरान फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) की टीम के माध्यम से आवश्यक साक्ष्य एकत्रित किए गए.

SIT चीफ ने बताया कि जांच की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. प्रकरण से जुड़े स्वतंत्र गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, वहीं ऊधमसिंहनगर पुलिस कार्यालय, थाना आईटीआई, चौकी पैगा समेत अन्य संबंधित शाखाओं में उपलब्ध सभी अभिलेखों और दस्तावेजों को संरक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि साक्ष्यों की शुचिता बनी रहे.

गवाहों की सुरक्षा के लिए गार्द तैनात

पुलिस मुख्यालय की ओर से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि SIT टीम के अतिरिक्त स्थानीय पुलिस पीड़ित परिवार या गवाहों से किसी भी प्रकार का अनावश्यक संपर्क नहीं करेगी. साथ ही, शिकायतकर्ता और गवाहों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पीड़ित परिवार के आवास पर अन्य जनपदों से पुलिस गार्द तैनात की जा रही है.

डिजिटल जांच के लिए विशेषज्ञ बढ़ाए

तकनीकी साक्ष्यों और डिजिटल विश्लेषण को मजबूत करने के उद्देश्य से SIT में छह पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया है. इनमें तीन उप निरीक्षक, दो हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल शामिल हैं, जिन्हें विभिन्न थानों और इकाइयों से चयनित किया गया है. यह टीम सर्विलांस, तकनीकी डेटा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के विश्लेषण का कार्य करेगी.

पीड़ित परिवार से की मुलाकात

देर सायं SIT टीम ने पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की. इस दौरान IG STF नीलेश आनंद भरणें ने परिजनों को आश्वस्त किया कि पूरे मामले की जांच तथ्यों, साक्ष्यों और विधिक प्रावधानों के आधार पर निष्पक्ष रूप से की जा रही है. उन्होंने बताया कि घटनास्थल निरीक्षण के उपरांत थाना आईटीआई में दर्ज एफआईआर को अब थाना काठगोदाम स्थानांतरित किया जा रहा है, ताकि विवेचना प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाई जा सके. SIT चीफ ने दोहराया कि इस संवेदनशील मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और विवेचना के दौरान विधिसम्मत सख्त वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.