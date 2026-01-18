हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड: सुखवंत सिंह आत्महत्या प्रकरण में SIT की जांच तेज, FSL और डिजिटल साक्ष्य जुटाए गए

उत्तराखंड: सुखवंत सिंह आत्महत्या प्रकरण में SIT की जांच तेज, FSL और डिजिटल साक्ष्य जुटाए गए

Kathgodam News: SIT चीफ ने बताया कि जांच की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. प्रकरण से जुड़े स्वतंत्र गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं.

By : दानिश खान | Updated at : 18 Jan 2026 09:06 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड में चर्चित सुखवंत सिंह आत्महत्या प्रकरण की जांच को लेकर पुलिस मुख्यालय ने बड़ा कदम उठाया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए गठित विशेष जांच टीम (SIT) के अध्यक्ष एवं IG STF नीलेश आनंद भरणें शुक्रवार को अपनी टीम के साथ काठगोदाम पहुंचे और घटनास्थल का गहन निरीक्षण किया. इस दौरान फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) की टीम के माध्यम से आवश्यक साक्ष्य एकत्रित किए गए.

SIT चीफ ने बताया कि जांच की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. प्रकरण से जुड़े स्वतंत्र गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, वहीं ऊधमसिंहनगर पुलिस कार्यालय, थाना आईटीआई, चौकी पैगा समेत अन्य संबंधित शाखाओं में उपलब्ध सभी अभिलेखों और दस्तावेजों को संरक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि साक्ष्यों की शुचिता बनी रहे.

गवाहों की सुरक्षा के लिए गार्द तैनात

पुलिस मुख्यालय की ओर से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि SIT टीम के अतिरिक्त स्थानीय पुलिस पीड़ित परिवार या गवाहों से किसी भी प्रकार का अनावश्यक संपर्क नहीं करेगी. साथ ही, शिकायतकर्ता और गवाहों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पीड़ित परिवार के आवास पर अन्य जनपदों से पुलिस गार्द तैनात की जा रही है.

डिजिटल जांच के लिए विशेषज्ञ बढ़ाए

तकनीकी साक्ष्यों और डिजिटल विश्लेषण को मजबूत करने के उद्देश्य से SIT में छह पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया है. इनमें तीन उप निरीक्षक, दो हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल शामिल हैं, जिन्हें विभिन्न थानों और इकाइयों से चयनित किया गया है. यह टीम सर्विलांस, तकनीकी डेटा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के विश्लेषण का कार्य करेगी.

पीड़ित परिवार से की मुलाकात 

देर सायं SIT टीम ने पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की. इस दौरान IG STF नीलेश आनंद भरणें ने परिजनों को आश्वस्त किया कि पूरे मामले की जांच तथ्यों, साक्ष्यों और विधिक प्रावधानों के आधार पर निष्पक्ष रूप से की जा रही है. उन्होंने बताया कि घटनास्थल निरीक्षण के उपरांत थाना आईटीआई में दर्ज एफआईआर को अब थाना काठगोदाम स्थानांतरित किया जा रहा है, ताकि विवेचना प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाई जा सके. SIT चीफ ने दोहराया कि इस संवेदनशील मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और विवेचना के दौरान विधिसम्मत सख्त वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

और पढ़ें
Published at : 18 Jan 2026 09:06 AM (IST)
Tags :
Suicide News UTTARAKHAND NEWS Kathgodam News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'ईरान में नई लीडरशिप का समय आ गया..', ट्रंप ने खामेनेई को सत्ता से हटाने का प्लान कर लिया तैयार? कह दी बड़ी बात
'ईरान में नई लीडरशिप का समय आ गया..', ट्रंप ने खामेनेई को सत्ता से हटाने का प्लान कर लिया तैयार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
केदारनाथ मंदिर में अब नहीं बना पाएंगे रील, चारधाम यात्रा में मोबाइल ले जाने पर लगेगा बैन
केदारनाथ मंदिर में अब नहीं बना पाएंगे रील, चारधाम यात्रा में मोबाइल ले जाने पर लगेगा बैन
बॉलीवुड
जब सलमान खान की वजह से रोने लगे थे करण जौहर, टेंशन से फिल्ममेकर की हो गई थी हालत खराब
जब सलमान खान की वजह से रोने लगे थे करण जौहर, टेंशन से फिल्ममेकर की हो गई थी हालत खराब
क्रिकेट
351 की स्ट्राइक रेट से बनाए रन, टी20 इंटरनेशनल में सिर्फ 27 गेंदों में जड़ा तूफानी शतक, जानिए कौन
351 की स्ट्राइक रेट से बनाए रन, टी20 इंटरनेशनल में सिर्फ 27 गेंदों में जड़ा तूफानी शतक, जानिए कौन
Advertisement

वीडियोज

Sansani:वीडियो में कैद एक 'मुर्दे' का दर्द | Crime News
DGCA ने Indigo पर 22.20 करोड़ का लगाया जुर्माना, CEO-COO को भी दी गई चेतावनी
Owaisi ने Maharashtra में कैसे कर दिया बड़ा 'खेला'?
Maharashtra में फिर 'ढाई-ढाई' साल वाला मेयर फार्मूला होगा लागू?
Sandeep Chaudhary: 89 सीटों के चक्रव्यूह में कैसे निकलेंगे Eknath Shinde? | Mumbai New Mayor | BMC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ईरान में नई लीडरशिप का समय आ गया..', ट्रंप ने खामेनेई को सत्ता से हटाने का प्लान कर लिया तैयार? कह दी बड़ी बात
'ईरान में नई लीडरशिप का समय आ गया..', ट्रंप ने खामेनेई को सत्ता से हटाने का प्लान कर लिया तैयार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
केदारनाथ मंदिर में अब नहीं बना पाएंगे रील, चारधाम यात्रा में मोबाइल ले जाने पर लगेगा बैन
केदारनाथ मंदिर में अब नहीं बना पाएंगे रील, चारधाम यात्रा में मोबाइल ले जाने पर लगेगा बैन
बॉलीवुड
जब सलमान खान की वजह से रोने लगे थे करण जौहर, टेंशन से फिल्ममेकर की हो गई थी हालत खराब
जब सलमान खान की वजह से रोने लगे थे करण जौहर, टेंशन से फिल्ममेकर की हो गई थी हालत खराब
क्रिकेट
351 की स्ट्राइक रेट से बनाए रन, टी20 इंटरनेशनल में सिर्फ 27 गेंदों में जड़ा तूफानी शतक, जानिए कौन
351 की स्ट्राइक रेट से बनाए रन, टी20 इंटरनेशनल में सिर्फ 27 गेंदों में जड़ा तूफानी शतक, जानिए कौन
इंडिया
कोहरे की चादर में लिपटा उत्तर भारत, दिल्ली-NCR में विजिबिलिटी शून्य, फ्लाइट्स-ट्रेनें लेट, यूपी-बिहार में भी बढ़ी ठंड, जानें अन्य राज्यों का हाल
कोहरे की चादर में लिपटा उत्तर भारत, दिल्ली-NCR में विजिबिलिटी शून्य, फ्लाइट्स-ट्रेनें लेट, यूपी-बिहार में भी बढ़ी ठंड
इंडिया
Telangana: सोशल मीडिया की ‘क्वीन’ और पति का खौफनाक खेल, 1500 लोगों को बनाया हनीट्रैप का शिकार, धमकी देकर वसूले लाखों रुपए
सोशल मीडिया की ‘क्वीन’ और पति का खौफनाक खेल, 1500 लोगों को जाल में फंसाकर किया गंदा काम!
ट्रेंडिंग
"छोटा पैकेट बड़ा धमाका" इस बच्ची के डांस स्टेप्स देखकर तो माइकल जैक्सन भी शरमा जाए, वीडियो देख बोले यूजर्स
जनरल नॉलेज
Moon Distance From Earth: अगर चांद पृथ्वी से दूर चला जाए तो क्या होगा, जानें कैसे पड़ेगा इससे धरती पर असर?
अगर चांद पृथ्वी से दूर चला जाए तो क्या होगा, जानें कैसे पड़ेगा इससे धरती पर असर?
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
ENT LIVE
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Embed widget