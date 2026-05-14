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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तर प्रदेश के फतेहपुर में आंधी-तूफान का कहर: 5 महिला सहित 9 की मौत, 17 घायल

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में आंधी-तूफान का कहर: 5 महिला सहित 9 की मौत, 17 घायल

Fatehpur News: यूपी के फतेहपुर जिले में तेज आंधी और तूफान ने भारी तबाही मचाई है. अलग-अलग दो तहसील क्षेत्रों में पेड़, विद्युत पोल गिरने, और मकान गिरने की घटनाओं में 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई

By : संदीप केशरवानी, फतेहपुर | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 14 May 2026 02:32 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में तेज आंधी और तूफान ने भारी तबाही मचाई है. अलग-अलग दो तहसील क्षेत्रों में पेड़, विद्युत पोल गिरने, और मकान गिरने की घटनाओं में महिला सहित 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 16 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. इसके अलावा 8 मवेशियों कीभी मौत हो गई. वहीं, घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद मृतकों के परिवारों में कोहराम मचा हुआ है.

पहला मामला जिले के खागा तहसील क्षेत्र के सेमौरी गांव का है, जहां प्रेमा देवी नाम की महिला घर के बाहर बैठी थी. तभी तेज आंधी के दौरान घर के पास खड़ा पुराना आम का पेड़ अचानक भरभराकर गिर पड़ा. पेड़ के नीचे दबने से प्रेमा देवी की मौत हो गई. वहीं, थाना क्षेत्र के मंडवा गांव में अब्दुल जलील छत पर गेहूं समेट रहे थे. इसी दौरान पड़ोसी की दीवार अचानक उनके ऊपर गिर गई, जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो गई.

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कैसे हुई लोगों की मौत?

दूसरा मामला भी खागा तहसील के बलथरा गांव का है, जहां 65 वर्षीय उमरा बेगम तीसरी मंजिल पर बैठी थीं. तेज तूफान आने पर वह घबराकर नीचे उतरने लगीं. इसी दौरान उनका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर गईं. परिजन उन्हें आनन-फानन में अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें भी मृत घोषित कर दिया. तीसरा मामला भी खागा तहसील क्षेत्र के कासिमपुर कटरा गांव का है. यहां आंधी के दौरान पड़ोसी के मकान से ईंटें गिरने लगीं. ईंटों के नीचे दबने से 15 वर्षीय रितेश गौतम की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि रितेश अपनी मां के साथ ननिहाल आया हुआ था. घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है.

वहीं, खागा तहसील क्षेत्र के रहने वाले बसंता देवी, बासुदेव, तुलसी देवी, ननकी, बताशा देवी भी इस घटना का शिकार हो गई. वहीं, सदर तहसील क्षेत्र के बमरौली गांव में आंधी के दौरान एक मकान भरभराकर गिर गया. हादसे में पांच लोग मलबे में दब गए. सभी को एंबुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने सियाकली नाम की महिला को मृत घोषित कर दिया, जबकि शिवांश, श्रीदेवी, अनारकली और कल्पना देवी घायल हो गईं, जिनका इलाज जारी है. तेज आंधी और तूफान से जिले में कई जगहों पर नुकसान हुआ है. प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है, जबकि पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

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Input By : अविनाश त्रिपाठी
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Published at : 14 May 2026 02:32 PM (IST)
Tags :
Storm FATEHPUR Thunderstrom UTTAR PRADESH
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