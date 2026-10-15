श्रावस्ती: DJ के शोर में नहीं पारंपरिक ढोल संग होगा दुर्गा विसर्जन, समिति ने की पहल

उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में आस्था और संवेदनशीलता की एक ऐसी मिसाल सामने आई है, जो पूरे समाज के लिए बड़ा संदेश है. इस बार दुर्गा विसर्जन यात्रा में कानफोड़ू DJ की गूंज नहीं बल्कि, पारंपरिक बैंड-बाजे और ढोल-नगाड़ों की थाप सुनाई देगी. ये फैसला पड़ोसी जिले बलरामपुर में गणेश विसर्जन के दौरान DJ के शोर से हुई मासूम की मौत के बाद के बाद लिया गया है.

श्रावस्ती की लक्ष्मनगर नव दुर्गा पूजा समिति ने विसर्जन में DJ पर पूरी तरह रोक लगाने का ऐतिहासिक फैसला लिया है. जिसके तहत इस बार मां दुर्गा की विदाई जानलेवा शोर के साए में नहीं, पारंपरिक ढोल और नगाड़ों की थाप के साथ होगी. लक्ष्मनगर नव दुर्गा पूजा समिति ने कहना है कि इस बार विसर्जन शोभायात्रा में DJ को फटकने तक नहीं दिया जाएगा.

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नव दुर्गा समिति ने क्यों उठाया ये कदम

समिति ने ये फैसला बलरामपुर में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान DJ के तेज शोर की वजह से एक मासम बच्चे की हुई मौत के बाद लिया है. समिति ने कहा कि इस घटना से सबक लेते हुए हमने साफ कर दिया है कि भक्ति के नाम पर किसी की जान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

समिति के अध्यक्ष ने कहा कि किसी भी वेद या धार्मिक ग्रंथ में यह नहीं लिखा कि माँ की विदाई जानलेवा डीजे बजाकर की जाए. यह सिर्फ दिखावा और शोर-शराबा है, जिससे बुजुर्गों, बीमारों और बच्चों की जान को सीधा खतरा रहता है. हमने तय किया है कि विसर्जन पूरी सादगी और पारंपरिक बैंड-बाजे के साथ होगा. हमारा मानना है कि हर जगह विसर्जन में डीजे पर पूरी तरह बैन लगना चाहिए.

नव दुर्गा पूजा समिति की इस पहल का स्थानीय लोगों और बुद्धिजीवियों ने भी खुलकर समर्थन किया है. लोगों का कहना है कि उत्सव का असली आनंद परंपराओं में है, न कि उस बहरे कर देने वाले शोर में जो किसी घर का चिराग बुझा दे. श्रावस्ती का यह कदम अब आसपास के जिलों के लिए भी एक नज़ीर बन रहा है.

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