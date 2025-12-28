नए साल पर नोएडा डिपो से उत्तराखंड के चार शहरों के लिए स्पेशल बसें, जानें कैसे करें टिकट बुकिंग

नए साल के मौके पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए नोएडा बस डिपो से उत्तराखंड के प्रमुख शहरों के लिए स्पेशल बस सेवाएं शुरू की जा रही हैं. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) की ओर से 30 दिसंबर से हरिद्वार, देहरादून, कोटद्वार और हल्द्वानी के लिए अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी. यह सुविधा करीब एक सप्ताह तक उपलब्ध रहेगी, जिससे नए साल पर उत्तराखंड जाने वाले यात्रियों को राहत मिल सके.

परिवहन निगम के अधिकारियों के अनुसार, हर साल नए साल के जश्न के लिए बड़ी संख्या में लोग हरिद्वार, देहरादून, कोटद्वार और हल्द्वानी की ओर रुख करते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार भी बसों की संख्या बढ़ाई गई है. वर्तमान में नोएडा और ग्रेटर नोएडा डिपो में कुल 305 बसें संचालित हो रही हैं, जिनमें से 188 बसें केवल नोएडा डिपो के अंतर्गत आती हैं.

ऐसे करें ऑनलाइन टिकट बुकिंग

नोएडा डिपो की सभी बसें साधारण और सीएनजी से संचालित हैं. डिपो से प्रदेश के कई शहरों के लिए नियमित बस सेवाएं पहले से चल रही हैं. यात्रियों की सुविधा के लिए सभी बसों में ऑनलाइन टिकट बुकिंग की व्यवस्था है. यात्री उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की आधिकारिक वेबसाइट www.upsrtc.up.gov.in पर जाकर आसानी से सीट बुक कर सकते हैं.

क्षेत्रीय प्रबंधक (गौतमबुद्ध नगर) मनोज कुमार ने बताया कि फिलहाल नोएडा डिपो से हरिद्वार के लिए चार, कोटद्वार के लिए चार, देहरादून के लिए एक और हल्द्वानी के लिए एक बस नियमित रूप से चलाई जा रही है. 30 दिसंबर से प्रत्येक शहर के लिए 2 से 3 अतिरिक्त बसें अस्थायी रूप से चलाई जाएंगी, ताकि यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो.

एसी बसों के लिए जाना होगा दिल्ली या गाजियाबाद

हालांकि, नोएडा डिपो की अपनी कोई वातानुकूलित (एसी) बसें नहीं हैं. एसी बसों की सुविधा लेने वाले यात्रियों को दिल्ली या गाजियाबाद के बस अड्डों से बस पकड़नी होगी. हरिद्वार, देहरादून, कोटद्वार और हल्द्वानी के लिए एसी बसें वहीं से संचालित होती हैं और ये नोएडा डिपो होकर नहीं गुजरतीं.

वहीं, पर्वतीय इलाकों के लिए जाने वाली अधिकांश ट्रेनों में सीटें पहले ही फुल हो चुकी हैं. कुछ ही ट्रेनों में सीमित सीटें उपलब्ध हैं. ऐसे में जिन यात्रियों को ट्रेन में टिकट नहीं मिला है, उनके लिए बस यात्रा एक बेहतर विकल्प बनकर सामने आई है.

ध्यान देने वाली बात यह भी है कि नोएडा डिपो से लंबी दूरी के पहाड़ी राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश और जम्मू के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है. इन स्थानों के लिए भी यात्रियों को दिल्ली के बस अड्डों पर निर्भर रहना होगा.