यूपी चुनाव से पहले सपा का नया प्लान, जनेश्वर मिश्र की जयंती के जरिए ब्राह्मणों को साधने की तैयारी
Uttar Pradesh News: सपा की तरफ से 5 अगस्त को जनेश्वर मिश्र की जयंती को बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी चल रही है. जनेश्वर मिश्र समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और 'छोटे लोहिया' के नाम से प्रसिद्ध थे.
- यह आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी का हिस्सा है.
समाजवादी पार्टी की तरफ से 5 अगस्त को जनेश्वर मिश्र की जयंती को बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी चल रही है. जनेश्वर मिश्र समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और 'छोटे लोहिया' के नाम से प्रसिद्ध थे. उनकी जयंती को लेकर लखनऊ के अलावा उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जनपद में सपा नेता लोगों से संपर्क कर रहे हैं.
खासतौर पर ब्राह्मणों को साधने के लिए सपा के सांसदों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है और इसमें सबसे प्रमुख तौर पर बलिया के सांसद सनातन पांडे अपनी भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं. वहीं शुक्रवार के दिन वाराणसी में सनातन पांडे और चंदौली से सांसद वीरेंद्र सिंह मीडिया से बातचीत करेंगे.
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शुक्रवार को काशी से देंगे संदेश
सपा नेताओं की तरफ से एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार के दिन वाराणसी में बलिया के सांसद सनातन पांडे और चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह मीडिया से बातचीत करेंगे .इसमें प्रमुख तौर पर 5 अगस्त को जनेश्वर मिश्र की जयंती पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में लोगों से जुड़ने संबंधित योजनाओं को लेकर बातचीत की जाएगी. खासतौर पर वाराणसी मंडल में ब्राह्मण समाज के लोगों को किस तरह से इस कार्यक्रम से जोड़ा जाए इसकी रूपरेखा तैयार होगी और इस दौरान सपा नेताओं के बीच एक बैठक भी आयोजित की जाएगी.
वाराणसी में सपा ने शुरू की तैयारी
वाराणसी में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है. अलग-अलग विधानसभा में पार्टी के पदाधिकारी लोगों से संपर्क कर रहे हैं. इसके अलावा बूथ से लेकर विधानसभा तक जनसंपर्क अभियान को और गति देने का प्रयास कर रहे हैं. वहीं, सपा सांसद सनातन पांडे वाराणसी से कितने लोगों को जनेश्वर मिश्र की जयंती से जुड़े कार्यक्रम में जोड़ पाते हैं यह देखना दिलचस्प होगा.
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