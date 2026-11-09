सपा के मुस्लिम सांसद ने कारसेवकों पर गोली चलाने को ठहराया सही! बढ़ी सियासी हलचल

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं की तरफ से सियासी बयानबाजी जारी है. समाजवादी पार्टी के बलिया से सांसद सनातन पांडेय ने बीते दिन राम मंदिर में कारसेवकों पर गोली चलाए जाने को सही करार देते हुए बयान दिया था. इस क्रम में अब समाजवादी पार्टी (सपा) के संभल सीट से मुस्लिम सांसद जियाउर्रहमान बर्क भी उसी रास्ते पर चलते हुए दिखाई दिए.

जियाउर्रहमान बर्क ने भी कारसेवकों पर गोली चलाए जाने को सही ठहराया है. सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने कारसेवकों पर गोली चलाने को सही बताया और बाबरी मस्जिद पर अतिक्रमण की बात कही, तो सपा नेता और पूर्व सांसद और सपा नेता डॉ एस टी हसन ने कारसेवकों पर गोली चलाये जाने पर अफसोस जताया.

पुलिस ने मजबूर होकर गोली चलाई- जियाउर्रहमान बर्क

सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने कहा कि ये अखिलेश यादव की अपनी मर्जी है मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा. कारसेवकों पर गोली चलाने पर कहा कि जब कानून व्यवस्था तोड़ने का कोई काम होगा तो सरकार अपना काम करती है. जब कारसेवकों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ने का काम किया तो पुलिस ने मजबूर होकर गोली चलाई. अगर किसी मंदिर पर मुस्लिम समाज के लोगों ने अतिक्रमण किया होता तो तब पुलिस क्या करती?

बर्क ने आगे कहा, "अगर मस्जिद के ऊपर हिन्दू समाज के लोग अतिक्रमण करेंगे तो क्या होगा? कानून तो सभी पर लागू होता है, तो जब मस्जिद पर अतिक्रमण करने का प्रयास किया तो रोकने के लिए पुलिस ने लाठी-गोली चलाई. तब सपा की सरकार थी तो इसमें क्या गलत है? हमारी मस्जिद पर क्यों अटैक (हमला) किया. धार्मिक स्थल पर हमला क्यों किया गया?

अखिलेश यादव के अयोध्या जाने के सवाल पर क्या बोले बर्क?

वहीं अखिलेश यादव के अयोध्या जाने से मुस्लिम मतदाता नाराज तो नहीं हो जाएंगे. इस पर उन्होंने कहा कि इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा. ये समय आने पर कोई बात होगी तो मैं बताऊंगा. ये अध्यक्ष जी का अपना मामला है. बीजेपी द्वारा सपा को राम मंदिर विरोधी बताये जाने पर उन्होंने कहा कि ये बीजेपी जाने क्या किस आधार पर उंगली उठा रही है.

उन्होंने आगे कहा, "हर व्यक्ति अपने अपने मजहब से प्यार करता है. मैं मुस्लिम हूं मै अपने मजहब से प्यार करता हूं. मैं उसे मानता हूं लेकिन दूसरे मजहबों का भी मैं सम्मान करता हूं. हमारे देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं.

कारसेवकों पर गोली चलाए जाने पर क्या बोले सपा के पूर्व सांसद?

सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन ने कारसवेकों पर गोली चलाए जाने पर कहा, "1990 में कारसेवकों पर गोली किसने चलाई थी ये जांच का विषय है लेकिन इसका हम सब को बहुत अफसोस है. अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने और बाबरी मस्जिद की हिफाजत करने के किए गोली चलाई थी. उस समय नेता जी बहुत परेशान थे उनके आदेश से कोई गोली नहीं चली."

डॉ एसटी हसन ने कहा कि अखिलेश यादव की रामचन्द्र जी में आस्था है जो लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं उनका सर्वनाश कराने के लिए अखिलेश यादव राम मंदिर जा रहे हैं. श्रीराम चन्द्र किसी एक पार्टी के नहीं वह पूरे हिंदुस्तान के हैं. डॉ एसटी हसन ने कहा कि अखिलेश यादव के अयोध्या राम मंदिर जाने से मुस्लिम मतदाता कहीं नहीं जायेंगे वह तो बीजेपी को हराने के लिए एकजुट होकर सपा को वोट करेंगे.

एसटी हसन ने आगे कहा कि मुस्लिम मतदाता बस यही चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार हटे और सपा की सरकार बने. कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा दिवाली की शुभकामनाओं में इसे 'खुशियों की ईद' बताने को लेकर बीजेपी के विरोध पर डॉ एसटी हसन ने कहा कि हर बात में साम्प्रदायिकता नहीं ढूंढना चाहिए.

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