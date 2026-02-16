उत्तर प्रदेश के संभल में मुस्लिम लड़की तमन्ना मलिक ने भगवान शिव पर गंगाजल चढ़ाने के लिए कांवड़ उठाई है, जिसके बाद वो सुर्खियों में बनी हुई हैं. तमन्ना ने हिन्दू युवक से शादी की मन्नत पूरी होने के बाद कांवड़ उठाई है, जिस पर संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि इस मामले को ज्यादा उछालना नहीं चाहिए वो कोई धर्मगुरू नहीं है.

सपा नेता जियाउर्रहमान बर्क तमन्ना मलिक के कांवड़ उठाने पर कहा कि इस मामले को नहीं इतना उछालना चाहिए. हम सभी धर्म के त्योहारों का सम्मान करते हैं. एक होता है देशभक्ति के त्योहार और दूसरी तरफ होते हैं धार्मिक त्योहार. हम धार्मिक त्योहारों का सम्मान करते हैं. उस महिला ने दो साल पहले ही दूसरे धर्म में शादी कर ली है.

तमन्ना मलिक पर बोले जियाउर्रहमान बर्क

सपा सांसद ने कहा कि जो जिस समाज से ताल्लुक़ रखता है, अपने-अपने त्योहार को मनाएं और एक दूसरे का सम्मान करे और कोई ऐसी चीज नहीं करे जिससे किसी के अधिकारों का उल्लंघन हो. उन्होंने कहा कि जैसे राजनीतिक प्रतिनिधि होते है वैसे हमारे धर्मगुरू भी होते हैं. जिस महिला की बात की जा रही है वो हमारी कोई धर्मगुरू नहीं है जिसकी बात को हम माने या उन्हें फॉलो करें.

'वो कोई धार्मिक गुरू नहीं है..'

जियाउर्रहमान बर्क ने कहा कि "उन्हें (तमन्ना मलिक) किसी बात का ज्ञान नहीं है वो खुद पहले ऐसा कदम उठा चुकी हैं जिससे उन पर से लोगों को विश्वास हट चुका है. जाहिर सी बात है अगर वो महिला दीपक मोहम्मद की तरह कोई काम करती तो हम जरूर उसकी तारीफ करते लेकिन, वो जो काम कर रही है मैं उसकी मजम्मत करता हूं.

जिस तरह दीपक मोहम्मद ने मुसलमान भाई की मदद की, उसी तरह संभल ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में अगर किसी हिन्दू भाई पर अगर जुल्म होगा तो हमारा मुसलमान भाई भी उसकी वैसे ही मदद करेगा. जैसे दीपक भाई ने आगे बढ़कर की.

बता दें संबल के बदनपुर बसेई गाँव की रहने वाली तमन्ना मलिक ने हरिद्वार से गंगाजल लेकर कांवड़ उठाई है. महिला ने बताया कि उनसे अमन त्यागी से शादी के लिए तीन साल पहले मन्नत मांगी थी, जो पूरी हो गई हैं. जिसके बाद वो कांवड़ लेकर आई है. तमन्ना ने कहा कि भगवान शिव की कृपा से उसकी जिन्दगी में सबकुछ ठीक चल रहा है औ उसके दो बेटे भी है. मुस्लिम युवती के कांवड़ उठाने की इस घटना की चारों और चर्चा हो रही है.

