आजम खान की यूनिवर्सिटी वाले मामले पर सपा सांसद बोलीं- 'मंदिर-मस्जिद छोड़ विकास की बात करें'

उत्तर प्रदेश के रामपुर में आजम खान के मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय को लेकर चल रहे विवाद पर समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि आजम खान ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना क्षेत्र के लोगों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की थी. उनका कहना था कि किसी संस्था का निर्माण करना कठिन होता है, जबकि उसे तोड़ना आसान होता है.

उन्होंने कहा कि यदि विश्वविद्यालय में कोई कमी या अनियमितता है तो उसे नियमों के अनुसार दूर किया जा सकता है, जुर्माना लगाया जा सकता है या न्यायालय के निर्देशों का पालन कराया जा सकता है, लेकिन किसी शैक्षणिक संस्थान को समाप्त करना उचित नहीं होगा, क्योंकि यह राष्ट्र की संपत्ति है.

इसमें बड़ी संख्या में सभी समुदायों के छात्र-छात्राएं शिक्षा प्राप्त करते हैं. सपा सांसद ने सरकार से विश्वविद्यालय के संबंध में पुनर्विचार करने की अपील की और कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर शिक्षा एवं विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए.

रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी पर संकट! अब 38 इमारतें गिराने के आदेश के खिलाफ सपा का बड़ा अभियान

'जौहर यूनिवर्सिटी राष्ट्र की संपत्ति'

रूचि वीरा ने कहा, "देखिए, जो आजम साहब ने अपना जीवन इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए, इलाके के लोगों को तालीम देने के लिए एक शानदार यूनिवर्सिटी को बनाया है. कुछ भी बनाना मुश्किल है, लेकिन उसको तोड़ना आसान है. इसमें अगर कोई कमी भी है, तो इसको सही किया जा सकता है, इसपर जुर्माना लगाया जा सकता है. इस मामले में न्यायालय को दखल देना चाहिए, क्योंकि ये एक राष्ट्र की संपत्ति है, जिसमें पता नहीं कितना पैसा लगा होगा. ये केवल एक ही समुदाय के लोगों का नहीं है."

उन्होंने आगे कहा कि यूनिवर्सिटी को राजनीतिक द्वेष से न देखा जाए, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई सभी धर्म के बच्चे पढ़ते हैं. अलग-अलग धर्म के लोग पढ़ाते हैं. यहां जो कर्मचारी काम करते हैं वो अलग-अलग धर्मों से आते हैं. ये बच्चों के भविष्य का सवाल है इसलिए मैं सरकार से ये कहना चाहूंगी कि इसपर एक बार पुनर्विचार करें. यहां विकास और कुछ पॉजिटिविटी की बात होनी चाहिए, ना कि तोड़-फोड़ की."

हनुमानगढ़ी विवाद पर कहा- वास्तविक मुद्दों से न भटकाएं

हनुमानगढ़ी विवाद पर उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक मुद्दों के जरिए जनता का ध्यान विकास और जनहित के वास्तविक मुद्दों से भटकाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यदि स्वयं संबंधित पक्ष यह स्वीकार कर रहा है कि वहां कभी नमाज नहीं पढ़ी गई, तो ऐसे विवादों को अनावश्यक रूप से बढ़ावा देने के बजाय रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास जैसे विषयों पर चर्चा होनी चाहिए.

सपा सांसद ने कहा, "मैंने पहले भी कहा है कि ये जाति-धर्म के नाम पर लोगों को वास्तविक मुद्दों से भटकाने की और विकास से भटकाने की राजनीति छोड़ दें. उनके अपने सांसद ने माना है कि वहां कभी नमाज पढ़ी ही नहीं गई, तो ऐसे बेबुनियादी मुद्दों के जरिए देश की जनता को भटकाना बंद करें, विकास की बात करें, लोगों के रोजगार की बात करें, बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए क्या तैयारियां हैं इसपर बात होनी चाहिए."

अखिलेश यादव और राहुल गांधी के विदेश दौरों पर क्या कहा?

अखिलेश यादव और राहुल गांधी के विदेश दौरों पर उठाए गए सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि विदेश यात्रा और वहां का अनुभव नए विचार और तकनीक सीखने का अवसर देता है. उनके अनुसार अखिलेश यादव ने विदेशों में देखे गए आधुनिक एक्सप्रेस-वे, मेट्रो और अन्य विकास मॉडल को उत्तर प्रदेश में लागू करने का प्रयास किया. उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध कराने जैसी योजनाएं भी थीं, जोकि आधुनिक सोच का परिणाम थीं.

रोजगार नहीं, पेपर लीक और आत्महत्या के मामले बढ़े

उन्होंने आगे कहा, "आज देश में रोजगार नहीं है, युवाओं को अच्छी पढ़ाई नहीं मिल रही, पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चे हो या लोग आत्महत्या कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही, 2 करोड़ नौकरियों का वादा हुआ था, लेकिन मैं पूछती हूं किसी को नौकरी क्यों नहीं मिली."

उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश को जाति-धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर विकास, रोजगार और युवाओं के भविष्य पर ध्यान देना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी है, प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने की घटनाएं सामने आई हैं और रोजगार के अवसर पर्याप्त नहीं हैं. उनके अनुसार, इन कारणों से बड़ी संख्या में युवाओं का पलायन हुआ है, जिसकी निष्पक्ष समीक्षा होनी चाहिए.

'आज सुबह घटी ये घटना थोड़ी ही देर...', सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाने पर बोले अखिलेश यादव