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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसपा सांसद का ओपी राजभर-संजय निषाद को खुला ऑफर, 'पार्टी का विलय करिए, 2027 में...'

सपा सांसद का ओपी राजभर-संजय निषाद को खुला ऑफर, 'पार्टी का विलय करिए, 2027 में...'

UP Politics: सपा सांसद ने ये भी आश्वासन दिया है कि सपा की सरकार बनने पर दोनों को कैबिनेट मंत्री भी बनाया जाएगा. उनके इस बयान पर हालांकि अभी दोनों नेताओं या पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

Written By : संतोष कुमार सोनी, सोनभद्र |  Updated at : 19 Jun 2026 10:40 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश की राजनीति में नेताओं के दल-बदल बयानों के बीच समाजवादी पार्टी के रॉबर्ट्सगंज से सांसद छोटेलाल सिंह खरवार के बयान ने नया सियासी तूफान खड़ा कर दिया है. छोटेलाल सिंह खरवार ने सुहेलदेव भारतीय समाज आर्टि प्रमुख ओम प्रकाश राजभर और निषाद पार्टी के संजय निषाद को अपनी-अपनी पार्टियों के समाजवादी पार्टी में विलय करने का खुला ऑफर दिया है.

सपा सांसद ने ये भी आश्वासन दिया है कि सपा की सरकार बनने पर दोनों को कैबिनेट मंत्री भी बनाया जाएगा. उनके इस बयान पर हालांकि अभी दोनों नेताओं या पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. ये बयान खासकर राजभर द्वारा सपा में टूट के दावों पर तंज के रूप में देखा जा रहा है.

 छोटेलाल खरवार का ऑफर 

सपा सांसद छोटेलाल खरवार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद को लेकर कहा कि दोनों अपनी पार्टियों के साथ सपा में आ जाए हैं तो उन्हें 2027 के विधानसभा चुनाव में जिताया जाएगा और सरकार बनने पर कैबिनेट मंत्री भी बनाया जाएगा.

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सपा सांसद ने बीजेपी PDA वर्ग के नेताओं से भी सपा में शामिल होने की अपील की है. उन्होंने कहा कि बीजेपी में PDA नेताओं को अपनी बात रखने की पूरी आजादी नहीं मिलती. दावा किया कि सपा का PDA का फार्मूला लगातार मजबूत हो रहा है और बीजेपी के कई बड़े चेहरे चुनावी हार झेल चुके हैं.

केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बनाने का दावा

सपा सांसद खरवार ने दावा किया कि केशव प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव ने उन्हें पहले 100 विधायक लाने पर मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर किया था. उन्होंने आगे कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में PDA की राजनीति का असर साफ दिखा था और 2027 के विधानसभा चुनाव में भी यह समीकरण बीजेपी पर भारी पड़ेगा. उनके इस बयान पर अभी बीजेपी या किसी अन्य दल की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

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Published at : 19 Jun 2026 10:39 PM (IST)
Tags :
Sonbhadra News UP NEWS Chhotelal Kharwar
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