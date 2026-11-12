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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP में ओवैसी-चंद्रशेखर का गठबंधन: सपा बोली- इनका कोई महत्व नहीं, सिर्फ अखिलेश ही...

UP में ओवैसी-चंद्रशेखर का गठबंधन: सपा बोली- इनका कोई महत्व नहीं, सिर्फ अखिलेश ही...

असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी 2027 के यूपी चुनाव साथ मिलकर लड़ सकते हैं. इसपर सपा सांसद अवधेश कुमार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जनता को केवल सपा पर भरोसा है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 12 Nov 2026 12:10 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन की राजनीति भी शुरू हो गई है. खबरें हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) 2027 के चुनाव साथ मिलकर लड़ सकते हैं.

दोनों ही दलों ने 12 नवंबर यानि की आज एक संयुक्त प्रे कांफ्रेस भी बुलाई है. इस संभावित गठबंधन की खबरों पर अब समादवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि यह एक लोकतंत्र है और कोई भी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ सकता है या गठबंधन कर सकता है, लेकिन प्रदेश की जनता को केवल सपा पर ही भरोसा है. 

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'इसका कोई मतलब नहीं'

उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के बीच गठबंधन की अटकलों पर अवधेश प्रसाद ने कहा कि केवल अखिलेश यादव ही बीजेपी को हरा सकते हैं. उन्होंने कहा, "इसका कोई खास मतलब नहीं है. उत्तर प्रदेश की जनता का बीजेपी सरकार से भरोसा उठ चुका है. मेरी नजर में पूरे प्रदेश और देश बीजेपी को अगर सत्ता से बाहर करने की स्थिति और जनसमर्थन किसी के पास है तो वो एक ही नेता हैं. बीजेपी को सत्ता से बाहर करने की स्थिति में केवल अखिलेश यादव हैं. 

'जनता को केवल अखिलश यादव पर भरोसा'

उन्होंने दावा किया कि यूपी की जनता को केवल सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भरोसा है. उन्होंने कहा, "आज प्रदेश की जनता बीजेपी के नेताओं के प्रति और सरकार के प्रति भरोसा खो चुकी है. ये बात भी सिद्ध है कि अगर भरोसा है तो एकमात्र पार्टी सपा पर है. समाजवादी पार्टी, INDIA गठबंधन और PDA पर जनता का भरोसा है. यह एक लोकतंत्र है, और कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने या गठबंधन बनाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन कोई भी राजनीतिक कदम जनता के फैसले को नहीं बदल सकता.

दरअसल, अगर औवेसी और चंद्रशेखर साथ आते हैं तो ये गठबंधन मुसलमान और दलित को साध सकता है. प्रदेश में NDA और INDIA गठबंधन के बाद एक तीसरा गठबंधन मैदान में दिखाई दे सकता है. अगर ऐसा होता है तो बीजेपी, कांग्रेस और सपा के वोटबैंक में बड़ी सेंधमारी देखने को मिल सकती है. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 12 Nov 2026 12:10 PM (IST)
Tags :
Chandra Shekhar Azad UP NEWS AIMIM UP POLITICS UP Election 2027
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