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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'मुस्लिम वोट पर ओवैसी का पेटेंट नहीं', सपा विधायक ने AIMIM पर साधा निशाना

'मुस्लिम वोट पर ओवैसी का पेटेंट नहीं', सपा विधायक ने AIMIM पर साधा निशाना

सपा विधायक कमाल अख्तर ने यूपी में एआईएमआईएम को लेकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि मुस्लिम वोटों पर असदुद्दीन ओवैसी का पेटेंट नहीं है. सपा ने हमेशा मुस्लिम वोटों की लड़ाई लड़ी है.

Written By : उबैदुर्रहमान |  Updated at : 07 Oct 2026 09:46 AM (IST)
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यूपी चुनाव में AIMIM की एंट्री के बाद मुस्लिम वोटों को लेकर सियासत तेज हो गई है. जिसे लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री कमाल अख्तर ने AIMIM पर तीखा हमला किया है. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी खुलकर मुस्लिमों के मुद्दों को उठाती नजर आई हैं. इसलिए मुसलमानों का वोट भी सपा को ही मिलेगा. सपा विधायक ने इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य के इंडिया गठबंधन में शामिल होने पर निशाना साधा है.  

सपा विधायक कमाल अख्तर ने स्वामी प्रसाद मौर्य के इंडिया गठबंधन से करीबी बढ़ाने पर आपत्ति जताई और कहा कि जो लोग पार्टी के संघर्ष के समय में धोखा देकर चले गए थे उन्हें गठबंधन में नहीं आना चाहिए. ऐसे लोगों को कम से कम इतनी सजा तो मिलनी चाहिए. कांग्रेस नेताओं से कौन मिलता है ये उनका अपना फैसला है लेकिन, समाजवादी पार्टी का अपना निर्णय है कि 2024 में जो इंडिया गठबंधन से लड़ा था वही इस बार भी चुनाव साथ लड़ेगा.  

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स्वामी प्रसाद मौर्य पर साधा निशाना

कमाल अख़्तर ने का कि ये मेरी अपनी निजी राय में ऐसे लोगो को बिल्कुल साथ नहीं लेना चाहिए जो लोग पार्टी के संघर्ष के समय में धोखा देकर चले गए थे. राज्यसभा चुनाव में सपा द्वारा अपना तीसरा प्रत्याशी खड़ा नही करने और सुभासपा प्रवक्ता सुभाष चंद यादव के क्रॉस वोटिंग के डर वाले बयान पर पलटवार करते हुए कमाल अख्तर कहा कि राज्य सभा चुनाव में सुभासपा को ब्लैकमेलिंग करने का मौका नहीं मिला, अगर चुनाव होता तो उनको ब्लैकमेलिंग करने का मौका मिलता इसलिए उनके लिए यह अफ़सोसजनक बात है. 

असदुद्दीन ओवैसी के दावे पर पलटवार

सपा विधायक ने इस दौरान AIMIM नेताओ को भी जवाब देते हुए कहा कि मुसलमानों के वोट पर AIMIM का पेटेंट नहीं है. पिछले दस सालों में भाजपा ने जो मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादती की है उसके खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक समाजवादी पार्टी ने लड़ाई लड़ी है. इसलिए मुसलमानों का वोट भी सपा को ही मिलेगा. 

सीट शेयरिंग पर क्या बोले सपा विधायक

कांग्रेस से सीट शेयरिंग के सवाल पर कमाल अख्तर ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती हुई है उन सीटों को कांग्रेस मांगेगी या हमारी पार्टी वह सीटें कांग्रेस को देगी. गठबंधन में सिटिंग गेटिंग का फार्मूला रहता है. लेकिन, अगर कहीं किसी सीट पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व में कोई तालमेल बनता है तो उस से इनकार भी नहीं किया जा सकता.

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About the author उबैदुर्रहमान

उबैदुर्रहमान, एबीपी न्यूज़ के वरिष्ठ और सक्रीय टीवी पत्रकार व ग्राउंड रिपोर्टर हैं. पिछले 20 वर्षों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल और उत्तराखण्ड की राजनितिक,  आपराधिक, वाइल्ड लाइफ, सामाजिक, सांस्कृतिक  और इन्वेस्टिगेटिव ख़बरों को कवर कर रहे हैं. ABP न्यूज़ से पहले ये कई बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस के बाद टीवी पत्रकारिता एवं प्रसारण में डिप्लोमा और जामिया उर्दू अलीगढ़ से अदीब-ए-कामिल किया है.
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Published at : 07 Oct 2026 09:46 AM (IST)
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