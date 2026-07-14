समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद डॉ एसटी हसन ने बरेली के मौलाना शाहबुद्दीन को मुनाफिक (दोहरे चरित्र वाला) बताया. इसके साथ ही उन्होंने देश के संसद भवन और राष्ट्रपति भवन को वक्फ संपत्ति बता दिया और उसके लिए आवाज उठाने की बात कही है.

इसके साथ ही सपा नेता ने बाबा रामदेव के बयान पर भी पलटवार किया है और कहा कि सब के पूर्वज तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे और सबका DNA एक ही है. सपा नेता ने मुसलमानों से कांवड़ यात्रा मार्ग पर बिना अपनी पहचान छिपाए कारोबार करने की अपील की.

मुसलमानों से की खास अपील

उन्होंने बीजेपी नेताओं के सुर में सुर मिलाते हुए कांवड़ मार्ग पर मुसलमान होटल-ढाबे वालों से अपनी पहचान उजागर करने की अपील की. उन्होंने कहा कि फक्र के साथ अपना नाम और पहचान लिखें अल्लाह को जिसको जितनी रोजी देनी है, वो देगा. ये हमारा ईमान है, नाम पहचान छुपा कर कारोबार न करें.

उन्होंने कहा कि नाम लिखने से ऐसा नहीं है कि हमारे दिंदू भाई खाना नहीं खायेंगे, बल्कि हमारे हिंदू भाई तो जहां अच्छा और सस्ता खाना मिलता है वहां जाते हैं. उनके दिमाग में हिन्दू मुसलमान का कुछ नहीं है. ये तो सिर्फ राजनीतिक लोगों के दिमाग में है. वो तो बिना वजह ये चाहते हैं कि हिन्दू मुसलमान के नाम पर आग लग जाये, लेकिन आग अब लगेगी नहीं, चाहे कितनी कोशिश कर लें. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, "हमें ऐसा लगता है कि कांवड़ पर वोटों का ध्रुवीकरण करने की नियत से जगह-जगह उत्पीड़न हो रहा."

बाबा रामदेव पर किया पलटवार

डॉ एसटी हसन ने योग गुरु बाबा राम देव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, "सब के पूर्वज तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे. हम सब उनकी औलाद हैं और हम सब का डीएनए उन्हीं से मिलता है. ये बात अगर सब की समझ में आ जाये तो वसुधैव कुटुम्बकम की भावना मजबूत होगी और दुनिया की समस्या ही खत्म हो जायेगी."

संसद भवन-राष्ट्रपति भवन को बताया वक्फ संपत्ति

बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन ने सपा सरकारों में आजम खान पर वक्फ संपत्तियों में घपलेबाजी के आरोप लगाये थे. इसपर सपा नेता और पूर्व सांसद डॉ एस टी हसन ने मौलाना शहाबुद्दीन को मुनाफिक बताया और कहा कि हमारी कौम में ऐसे लोग हमेशा रहे हैं, जिन्होंने मुनाफ़िक़त की है. अगर कोई सबूत है तो पेश करें. इस तरह आरोप लगाने से किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. वक्फ संपत्तियां हजारों साल पुरानी हैं. देश का संसद भवन और राष्ट्रपति भवन भी वक्फ संपत्तियां हैं. मौलाना को उसके लिए आवाज उठानी चाहिए.

एस टी हसन ने कहा, "बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए मौलाना ऐसा बयान दे रहे हैं क्योंकि 2027 का चुनाव करीब है. सभी हिन्दू और मुसलमान भाई इनकी हकीकत जानते हैं. बीजेपी ने पहले भगवान रामचन्द्र के नाम को भुनाने की कोशिश की और जब उनका नाम लेकर शीर्ष पर पहुंचे तो आज उनको ही धोखा दे दिया. वहां भी चोरियां हो गयी. जो राम चन्द्र जी का नहीं हो सकता वो शाहबुद्दीन का कैसे हो सकता है."