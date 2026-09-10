आकाश आनंद OUT, मायावती पर बोले सपा नेता नसीमुद्दीन- 'उनका दिल बहुत...'

बहुजन समाज पार्टी (BSP) पार्टी सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से बाहर कर दिया है. अब उनके इस एक्शन को लेकर उनके साथ लंबे से पार्टी में काम करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि मायावती बहुत नरम दिल की है.

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मायावती के फैसले लेने के तरीके और उनके स्वभाव का जिक्र करते हुए कहा कि वह बाहर से भले ही सख्त दिखाई देती हैं, लेकिन उनका दिल बहुत नरम है.

मायावती का साथ हमेशा के लिए छोड़ देंगे आकाश आनंद? बुआ-भतीजे के बीच आएंगे अखिलेश यादव!

सिद्दीकी ने कहा- गलती पर लेती हैं तुरंत एक्शन

नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि मायावती को जब कोई बात गलत लगती है या कोई चीज बुरी लगती है, तो वो तुरंत एक्शन लेती हैं. हालांकि, बाद में उनका मन बदल जाता है और वो कई बार पार्टी से निकाले गए लोगों को वापस भी ले लेती हैं. उन्होंने कहा, "आनंद सहित हजारों ऐसे लोग हैं, जिन्हें पार्टी से निकाल दिया गया और फिर वापस ले लिया गया. यह कई बार ऐसा हो गया है. पता नहीं बहन जी के दिल में क्या है."

आकाश आनंद को लेकर क्या बोले?

आकाश आनंद के बारे में नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि जब तक वो बसपा में रहे, तब तक आकाश आनंद पार्टी में नहीं थे और उस समय वो काफी छोटे थे. इसलिए वो उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते. उन्होंने कहा कि वो आकाश आनंद उनके भाई ईशान आनंद को पहचानते हैं, लेकिन आकाश के राजनीतिक सफर के बारे में वो ज्यादा जानकारी नहीं रखते. बता दें कि मायावती ने आकाश आनंद को गुरुवार, 10 सितंबर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है.

आकाश आनंद को क्यों निकाला BSP से?

मायावती ने आनंद पर पार्टी हित से ऊपर पारिवारिक स्वार्थ को महत्व देने के आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि आकाश आनंद में पार्टी के प्रति वफादारी की कमी दिखाई देती है. सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में मायावती ने लिखा है कि आकाश आनंद द्वारा अपने करियर से अधिक अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के प्रति इस हद तक लगाव कायम है कि उन्होंने BSP प्रमुख के सोशल मीडिया एकाउंट ’एक्स’ पर संबंधित पोस्ट को रिपोस्ट करना भी उचित नहीं समझा, हालांकि यह पोस्ट उनके ही सकारातमक व भलाई के लिए था.

1. आज श्री अशोक सिद्धार्थ द्वारा राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा अति-देर से उठाया गया यह सही क़दम है।

2. वैसे लोगों का यही कहना है कि अगर यह फैसला वे काफी पहले ही ले लेते तो बी.एस.पी., बहुजन समाज व बहुजन मूवमेन्ट तथा उनके दामाद श्री आकाश आनन्द को भी लगातार विपरीत परिस्थितियों… — Mayawati (@Mayawati) September 10, 2026

Xप्लेन: सियासत में रिश्तेदार ही विलेन? मायावती-आकाश से लेकर लालू, पासवान, पवार-ठाकरे तक