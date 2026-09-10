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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआकाश आनंद OUT, मायावती पर बोले सपा नेता नसीमुद्दीन- 'उनका दिल बहुत...'

आकाश आनंद OUT, मायावती पर बोले सपा नेता नसीमुद्दीन- 'उनका दिल बहुत...'

BSP में इन दिनों सबकुछ ठीक नहीं है. मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकाल दिया है और इस संबंध में एक बड़ा पोस्ट भी किया. उनके इस फैसले पर सपा नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने प्रतिक्रिया दी है.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 10 Sep 2026 02:52 PM (IST)
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बहुजन समाज पार्टी (BSP) पार्टी सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से बाहर कर दिया है. अब उनके इस एक्शन को लेकर उनके साथ लंबे से पार्टी में काम करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि मायावती बहुत नरम दिल की है.

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मायावती के फैसले लेने के तरीके और उनके स्वभाव का जिक्र करते हुए कहा कि वह बाहर से भले ही सख्त दिखाई देती हैं, लेकिन उनका दिल बहुत नरम है.

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सिद्दीकी ने कहा- गलती पर लेती हैं तुरंत एक्शन

नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि मायावती को जब कोई बात गलत लगती है या कोई चीज बुरी लगती है, तो वो तुरंत एक्शन लेती हैं. हालांकि, बाद में उनका मन बदल जाता है और वो कई बार पार्टी से निकाले गए लोगों को वापस भी ले लेती हैं. उन्होंने कहा, "आनंद सहित हजारों ऐसे लोग हैं, जिन्हें पार्टी से निकाल दिया गया और फिर वापस ले लिया गया. यह कई बार ऐसा हो गया है. पता नहीं बहन जी के दिल में क्या है." 

आकाश आनंद को लेकर क्या बोले?

आकाश आनंद के बारे में नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि जब तक वो बसपा में रहे, तब तक आकाश आनंद पार्टी में नहीं थे और उस समय वो काफी छोटे थे. इसलिए वो उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते. उन्होंने कहा कि वो आकाश आनंद उनके भाई ईशान आनंद को पहचानते हैं, लेकिन आकाश के राजनीतिक सफर के बारे में वो ज्यादा जानकारी नहीं रखते. बता दें कि  मायावती ने आकाश आनंद को  गुरुवार, 10 सितंबर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है. 

आकाश आनंद को क्यों निकाला BSP से?

मायावती ने आनंद पर पार्टी हित से ऊपर पारिवारिक स्वार्थ को महत्व देने के आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि आकाश आनंद में पार्टी के प्रति वफादारी की कमी दिखाई देती है. सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में मायावती ने लिखा है कि आकाश आनंद द्वारा अपने करियर से अधिक अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के प्रति इस हद तक लगाव कायम है कि उन्होंने BSP प्रमुख के सोशल मीडिया एकाउंट ’एक्स’ पर संबंधित पोस्ट को रिपोस्ट करना भी उचित नहीं समझा, हालांकि यह पोस्ट उनके ही सकारातमक व भलाई के लिए था.

 

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 10 Sep 2026 02:52 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Nasimuddin Siddiqui Akash Anand MAYAWATI
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