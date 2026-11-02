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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'मुचुआ भी जाएंगे और जुमलू भी', रामलीला मैदान की रैली के बाद बोले अखिलेश यादव

'मुचुआ भी जाएंगे और जुमलू भी', रामलीला मैदान की रैली के बाद बोले अखिलेश यादव

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इंडिया ब्लॉक की रैली के बाद सीएम योगी पर तंज कसते हुए निशाना साधा और कहा कि चुनाव आयुक्त तो जाएंगे हीं. उनके साथ पीएम मोदी भी जाएंगे और सीएम योगी भी नहीं बचेंगे.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 02 Nov 2026 10:42 AM (IST)
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली में इंडिया गठबंधन की महारैली के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला किया है. उन्होंने सीएम योगी पर तंज कसते हुए कहा कि अब मुख्य चुनाव आयुक्त और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो जाएंगे ही सीएम योगी भी नहीं बचेंगे. इसके साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन की एकजुटता को लेकर भी दावा किया है. 

अखिलेश यादव रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की महारैली में शामिल हुए थे. जहां उन्होंने बीजेपी और सीएम योगी पर जमकर हमले किए. देर शाम लखनऊ लौटने के बाद सपा मुखिया ने एक बार फिर से दावा किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जाएंगे और उनके साथ यूपी के सीएम योगी भी नहीं बचेंगे. 

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सीएम योगी पर कसा तंज

सपा मुखिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- मुचुआ भी जाएंगे और जुमलू भी जाएंगे, ये यूपी के वनस्पतु भी बच नहीं पाएंगे! इंडिया जनबंधन ज़िंदाबाद!' 

'पीएम मोदी अभिमन्यु नहीं, अर्जुन हैं', आचार्य प्रमोद कृष्णम का विपक्ष पर हमला

इससे पहले रामलीला मैदान की महारैली में भी अखिलेश यादव सीएम योगी पर जमकर हमले किए थे. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर रही है. बीजेपी ने अन्याय और बेईमानी की सारी सीमाएं पार कर दी है. सपा मुखिया ने दावा किया कि लोगों में बीजेपी के खिलाफ गुस्सा बढ़ता ही जा रही है. 

वहीं सपा मुखिया ने सीएम योगी से सवाल किया कि यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा कि 1.27 करोड़ हिन्दू मतदाताओं के वोट कट गए हैं. सीएम को ये बताना चाहिए कि उनके पास ये आंकड़ा कहां से आया है. ये कोई सामान्य जानकारी नहीं है, जो उन्हें अचानक से मिल गई है. इस पर भी सवाल उठने चाहिए. सपा अध्यक्ष ने इस दौरान वाराणसी एमएलसी चुनाव में बीजेपी की हार का भी जिक्र किया और कहा कि जो बीजेपी डबल इंजन की बात करती है उसका वाराणसी में डबल जीरो हो गया. 

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 02 Nov 2026 10:42 AM (IST)
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