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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'सच्चे सनातनी इनकी पर्ची लिखेंगे', धीरेंद्र शास्त्री का वीडियो शेयर कर बोले अखिलेश यादव

'सच्चे सनातनी इनकी पर्ची लिखेंगे', धीरेंद्र शास्त्री का वीडियो शेयर कर बोले अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक बार फिर से धीरेंद्र शास्त्री को आड़े हाथों लिया है. सपा मुखिया ने उनके भगवान राम पर दिए बयान का वीडियो शेयर कर निशाना साधा है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 03 Nov 2026 02:23 PM (IST)
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भगवान कृष्ण को लेकर दिए विवादित बयान के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर बड़ा हमला किया है. सपा मुखिया ने धीरेंद्र शास्त्री का एक और वीडियो शेयर किया, जिसमें वो भगवान राम के पांच पिता होने का दावा करते दिख रहे हैं. अखिलेश यादव ने इसे सनातन विरोधी बताया और उनके सभी कार्यक्रम रद्द करने की माँग की. 

धीरेंद्र शास्त्री का भगवान श्रीकृष्ण को लेकर दिए बयान पर विवाद अभी खत्म भी नहीं हो पाया था कि अब भगवान राम को लेकर भी उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वो भगवान श्री राम के पाँच पिता होने का दावा कर रहे है. सपा अध्यक्ष ने उनके इस बयान पर घोर आपत्ति जताई और इसे सनातन विरोधी बताया. उन्होंने सवाल किया कि आख़िर वो किसके कहने पर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं. 

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धीरेंद्र शास्त्री को बताया सनातन विरोधी

अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया और लिखा- 'ये सनातन विरोधी किसके कहने पर सक्रिय है. पहले भगवान कृष्ण के बारे में विवादित वीडियो आया अब भगवान राम के पिता के बारे अभद्रता की बात प्रसारित हो रही है. इसके राजनीतिक आकाओं को ये सब मंजूर होगा, हमें अंश मात्र भी स्वीकार्य नहीं है. 

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सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के अपराध में इसके सभी कार्यक्रम रद्द किये जाएं. अब सच्चे सनातनी इनकी पर्ची लिखेंगे.' सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इससे पहले भगवान कृष्ण को लेकर दिए बयान पर भी कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा था कि मानवीय भूल को माफ़ किया जा सकता है लेकिन ईशनिंदा को स्वीकार नहीं किया जा सकता. उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री पर वैधानिक कार्रवाई की माँग करते हुए उनके सभी कार्यक्रमों का बहिष्कार किए जाने की भी अपील की और उन्हें सनातन विरोधी बताया. 

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 03 Nov 2026 02:23 PM (IST)
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