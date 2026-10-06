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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबैरिकेडिंग पर चढ़े सपा सांसद, अखिलेश यादव बोले- संघर्ष और पसीने से नहीं घबराते

बैरिकेडिंग पर चढ़े सपा सांसद, अखिलेश यादव बोले- संघर्ष और पसीने से नहीं घबराते

दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान सपा के कई युवा सांसद पुलिस बैरिकेडिंग पर चढ़ गए. सपा सांसदों के इस जोश पर अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी लोग पसीने से घबराते नहीं हैं.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 06 Oct 2026 01:19 PM (IST)
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दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग के खिलाफ इंडिया ब्लॉक सांसदों के मार्च के दौरान उस वक्त तस्वीर बेहद दिलचस्प हो गई जब समाजवादी पार्टी के कई सांसद पुलिस की बैरिकेडिंग पर चढ़ गए. चुनाव आयोग कार्यालय की ओर बढ़ रहे सपा सांसदों ने नीति आयोग के पास दिल्ली पुलिस की लगाई बैरिकेडिंग पर चढ़कर आगे बढ़ने की कोशिश की. जिस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है. 

दरअसल इंडिया ब्लॉक के सांसदों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस की ओर नीति आयोग के दफ़्तर के पास पुलिस बैरिकेटिंग की गई थी. जिसके बाद सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क बैरिकेडिंग पर चढ़ गए. इसके बाद देखते ही देखते सपा सांसद धर्मेद्र यादव और अन्य युवा सांसद भी बैरिकेडिंग पर खड़े नजर आए. राजीव राय ने भी बैरिकेडिंग को चढ़कर पार दिया. 

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बैरिकेडिंग पर चढ़े सपा सांसद तो बोले अखिलेश

सपा सांसदों के जोश ने इस प्रदर्शन में नई जान डाल दी. जिसे लेकर सपा मुखिया काफी ख़ुश नजर आए. उन्होंने सपा सांसदों की तारीफ़ करते हुए कहा कि सपा के लोग कभी संघर्ष और पसीने से नहीं घबराते हैं लेकिन, बीजेपी के लोग घबराते हैं इसीलिए इतनी बैरिकेडिंग लगाई हुई है. 

चुनाव आयोग पर सपा मुखिया ने लगाए आरोप

अखिलेश यादव ने कहा कि अगर बीजेपी इतनी निष्पक्ष है तो ज्ञानेश जी यहां आएं और बताए कि नंद लाल निषाद के कितने साइन किए. दशरथ के सौ फॉर्म किसने बनाए हैं. ये हमने समाजवादियों ने पकड़ा है. नियम ये कहता है कि पाँच से ज्यादा आप किसी का वोट नहीं कटवा सकते, लेकिन सौ से ज्यादा फॉर्म भरे गए. किसी पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई नहीं की. उपचुनाव को लूट लिया इन्होंने.. यूपी में देखिये रिवॉल्वर दिखा कर कैसे वोट रोका जाता है. ये तस्वीरें कौन भूल जाएगा. 

सपा मुखिया ने कहा कि हम लोकसभा चुनाव से ही तैयारी कर रहे हैं. पीडीए ही बीजेपी को हराएगा. हम तो रोजाना पसीना बहाते हैं. हम तो अगर पसीना नहीं बहाएं तो नींद नहीं आएगी. हमने बीजेपी को चैन से सोने दिया है नहीं तो बीजेपी के अलाइंस भाग रहे हैं. लगातार संपर्क में थे लेकिन, हम कितनों को संतुष्ट करते हैं. 

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 06 Oct 2026 01:19 PM (IST)
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