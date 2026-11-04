'न ब्रज में, न अवध में', यूपी में बैन हो धीरेंद्र शास्त्री की एंट्री! अखिलेश यादव की मांग

बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भगवान श्रीकृष्ण को लेकर दिए बयान पर घमासान कम होने का नाम नहीं ले रहा हैं. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे को लेकर उन पर निशाना साधा रहे हैं. सपा मुखिया ने कहा कि उनके बयान से यदुवंशियों और रघुवंशियों सभी की भावनाएं आहत हुई हैं. जिन्होंने ईशनिंदा की है उनकी उत्तर प्रदेश की भूमि पर एंट्री नहीं होनी चाहिए.

अखिलेश यादव ने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री ने जो बयान दिया है, उसके बात उनका ना तो कोई यदुवंशी स्वागत करेंगा और ना ही कोई रघुवंशी. जिन लोगों ने धर्म को मजहब को छींटाकंशी करने से नहीं छोड़ा वो आगे संप्रदायों पर भी इस तरह की बातें कर सकते हैं. उन्होंने संकेत दिया कि धीरेंद्र शास्त्री का बयान किसी बाहरी के इशारे पर दिया गया जिससे यूपी में राजनीतिक-धार्मिक सत्ता को चुनौती देने की कोशिश हो रही है.

धीरेंद्र शास्त्री की यूपी में बैन हो एंट्री

सपा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा- 'इन्होंने यदुवंशियों और रघुवंशियों दोनों की भावनाएं आहत की हैं. अब इन्हें न ब्रज में प्रवेश मिलेगा, न अवध में. अब न तो कोई सच्चा रघुवंशी इनका स्वागत करेगा, न सच्चा यदुवंशी. उप्र-मप्र के बार्डर पर इनकी नाकाबंदी का बोर्ड लग जाना चाहिए, जिस पर लिखा हो: ‘ईशनिंदा’ करनेवालों का उप्र की धर्म-भूमि पर प्रवेश वर्जित है.

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जिसने धर्म-मज़हब नहीं छोड़ा वो अगली बार सम्प्रदायों पर छींटाकशी करने से बाज़ नहीं आयेगा. समझाने की ज़रूरत नहीं अगला नंबर किस का है. नेपाल बार्डर भी बंद करना पड़ेगा नहीं तो उधर से इधर आना ज़्यादा पास पड़ेगा.

लगता है उप्र में किसी बाहरी के इशारे पर किसी की राजनीतिक-धार्मिक सत्ता को चुनौती देने का काम हो रहा है. आपस की टकराहट में सियासी लोग भगवान को क्यों ला रहे हैं.'

बता दें कि धीरेंद्र शास्त्री ने कथावाचन के दौरान भगवान श्रीराम को सीधा और भगवान श्रीकृष्ण को टेढ़ा बताया था, जिसके बाद से उनके बयान पर सियासी बहस छिड़ गई है. वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दें को लेकर उन पर हमलावर बने हुए हैं. उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री के ख़िलाफ़ वैधानिक कार्रवाई तक की माँग की है.