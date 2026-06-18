उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में टूट की खबरों के बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव और यूपी सरकार में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर में जबरदस्त जुबानी जंग छिड़ गई है. सपा मुखिया ने अब पंचायती राज विभाग ने बड़े घोटाले का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि टिकटों के बाद अब इस विभाग में ठेके दिलाने के नाम पर पैसा वसूला गया.

अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधते हुए कहा कि अब तक उन्हें भावी प्रत्याशी ही ढूँढ रहे थे जिन्हें टिकट देने का झांसा देकर उनसे पैसे वसूले गए लेकिन अब उनके विभाग के अधिकारी और ठेकेदार भी उन्हें ढूँढ रहे हैं जिनसे कॉन्ट्रेक्ट दिलाने के नाम पर एडवांस भी ले लिया गया है.

अखिलेश यादव ने लगाए गंभीर आरोप

सपा मुखिया ने एक्स पर लिखा- 'पंचायती-समाचार, टिकटार्थियों के बाद अधिकारी और ठेकेदार मिलके कर रहे ‘ढुंढाई पंचायत’

समाचार-विस्तार: कल तक तो ‘अफ़वाही’ मंत्री जी को केवल वो भावी प्रत्याशी ही ढूँढ रहे थे जिनसे इन्होंने टिकट के नाम पर एडवांस वसूल लिया था. लेकिन, अब जो जान गये हैं कि ‘30 सीट’ की बात अफ़वाह है. न तो इन्हें एक भी सीट मिल रही है और ले-देकर मिल भी गई तो भी ये जीतनेवाले नहीं हैं.

इनकी सच्चाई बाहर आते ही अब तो सुना है, वो एई, जेई और एएमए अधिकारी और विभागीय ठेकेदार भी इनको ढूँढने के लिए मिल-बैठकर ‘पंचायत’ कर रहे हैं, जिनसे ट्रांसफ़र-पोस्टिंग व कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने के नाम पर इन्होंने एडवांस वसूल लिया है. जिस काली-कमाई के पैसे के बल पर इनके ‘बड़े बोल’ निकल रहे हैं, अब वो पैसा ही इनके ख़िलाफ़ ‘पंचायत’ बैठा रहा है.'

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टिकट के लिए एडवांस लेने के दावा

सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी इससे पहले बुधवार को एक पोस्ट कर ये दावा किया था कि सुभासपा ने एनडीए गठबंधन में 30 सीटें मिलने की अफ़वाह फैलाकर लोगों से एडवांस में पैसे ले लिए हैं लेकिन, अब वो लोग उन्हें ढूँढ रहे हैं. क्योंकि उनको सच्चाई पता लग गई है.

बता दें कि यूपी चुनाव से पहले सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं. क़यास लग रहे हैं कि एनडीए की सहयोगी सुभासपा, निषाद पार्टी और अपना दल जैसे दलों में टिकट के लिए करोड़ों रुपये लिए जा रहे हैं, सुभासपा में एक विधायक की टिकट के लिए कथित तौर पर 10-12 करोड़ रुपये में बिक रहा है.

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