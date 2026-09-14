सोनभद्र: ग्राहक बनकर आई महिला आभूषण चोरी कर फरार, CCTV में घटना कैद

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में सर्राफा की दुकान पर ग्राहक बनकर आई एक महिला ने हजारों रुपये के आभूषणों पर हाथ साफ़ कर दिया. महिला ने इतनी सफाई से इस घटना को अंजाम दिया कि दुकानदार को भनक तक नहीं लगी. महिला ने पहले दुकान पर पहुंचकर कई आभूषण दिखाने को कहा और कुछ आभूषण पसंद करने के बाद बिल बनाने के लिए कहा. दुकानदार के बिल बनाने में व्यस्त होते ही महिला मौका पाकर हजारों रुपये के आभूषण लेकर फरार हो गई.

ये घटना यहां के म्योरपुर थाना क्षेत्र के लीलासी मोड़ स्थित सर्राफा की दुकान की बताई जा रही है. सर्राफा व्यापारी रवि सोनी के मुताबिक, उनके पिता राजेंद्र प्रसाद दुकान पर बैठे थे. इसी दौरान एक महिला ग्राहक बनकर दुकान पर पहुंची और सोने के कुंडल, बिछिया, पायल समेत कई आभूषण दिखाने को कहा.

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सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना

दुकानदार ने कहा कि महिला ने कुछ आभूषण पसंद किए और दुकानदार से उनका बिल बनाने के लिए कहा. बताया जा रहा है कि जैसे ही दुकानदार बिल बनाने में व्यस्त हुआ तभी महिला ने मौका देखकर आभूषण उठाए और दुकान से फरार हो गई. बाद में दुकान का स्टॉक चेक किया तो सोने के कुंडल, बिछिया, पायल समेत कई आभूषण गायब मिले.

इससे पहले की दुकानदार को कुछ समझ आता, महिला मौके से फ़रार हो चुकी थी. इसके बाद दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली गई, जिसमें महिला आभूषण लेकर दुकान से बाहर जाती हुई दिखाई दे रही है. पीड़ित सर्राफा व्यापारी ने मामले की शिकायत स्थानीय पुलिस से की है. पुलिस ने इस मामले की जाँच शुरू कर दी है.

पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिला की पहचान और तलाश शुरू कर दी है. थानाध्यक्ष संतोष सिंह के मुताबिक मामले की जांच की जा रही है. पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. पुलिस अब फुटेज के आधार पर महिला की तलाश में जुटी है. उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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