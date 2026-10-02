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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसोनभद्र: सड़क पर गर्भवती ने दिया बच्चे को जन्म, एंबुलेंस पर उठे सवाल

सोनभद्र: सड़क पर गर्भवती ने दिया बच्चे को जन्म, एंबुलेंस पर उठे सवाल

सोनभद्र में बीजपुर स्थति NTPC रिहंद परिसर में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है. गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा शुरू होने के बाद एक घंटे तक एम्बुलेंस का इंतजार करना पड़ा.

Written By : संतोष कुमार सोनी, सोनभद्र |  Updated at : 02 Oct 2026 08:57 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बीजपुर स्थित एनटीपीसी रिहंद परिसर से स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़ा करने वाला मामला सामने आया है. ईडीसी गेट के सामने एक गर्भवती महिला को सड़क पर ही बच्चे को जन्म देना पड़ा. परिजनों का आरोप है कि प्रसव पीड़ा शुरू होने के बाद करीब एक घंटे तक एंबुलेंस के लिए संपर्क किया गया, लेकिन समय पर मदद नहीं पहुंची. 

महिला के पति ने अस्पताल में 10 हजार रुपये मांगने का भी आरोप लगाया है. हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है. फिलहाल जच्चा-बच्चा दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के अनुसार, गुरुवार सुबह डोडहर निवासी अर्जुन की पत्नी रेशमा को प्रसव पीड़ा शुरू हुई. परिजनों का कहना है कि सुबह करीब आठ बजे से ही एंबुलेंस के लिए संपर्क किया जाने लगा, लेकिन काफी देर तक एंबुलेंस नहीं पहुंची. इसी दौरान ईडीसी गेट के सामने सड़क पर ही महिला का प्रसव हो गया.

पीड़ित महिला के पति अर्जुन का आरोप है कि मौके से ड्यूटी पर जाने वाले कई लोग गुजरते रहे, लेकिन समय पर मदद नहीं मिली. उनका कहना है कि एनटीपीसी के एक व्यक्ति के संपर्क करने के बाद करीब एक घंटे की देरी से एंबुलेंस मौके पर पहुंची. इसके बाद जच्चा-बच्चा दोनों को धन्वंतरी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. 

परिजनों ने रिश्वत मांगने के आरोप लगाए 

परिजनों ने अस्पताल में 10 हजार रुपये मांगने का भी आरोप लगाया है. हालांकि, इस आरोप की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और अस्पताल प्रशासन का पक्ष सामने आना बाकी है. ईडीसी गेट से धन्वंतरी अस्पताल की दूरी करीब एक से डेढ़ किलोमीटर बताई जा रही है. ऐसे में आपात स्थिति में एंबुलेंस पहुंचने में कथित देरी को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

फिलहाल पूरे मामले में एनटीपीसी रिहंद प्रबंधन और धन्वंतरी अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. अब सवाल है कि आपातकालीन स्थिति में एंबुलेंस पहुंचने में कथित देरी क्यों हुई और परिजनों की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच कब होगी.

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Published at : 02 Oct 2026 08:57 AM (IST)
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Sonbhadra News UP NEWS
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