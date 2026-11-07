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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसोनभद्रः रोडवेज बस को टक्कर मारने के बाद पलटा ट्रेलर, दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत

सोनभद्रः रोडवेज बस को टक्कर मारने के बाद पलटा ट्रेलर, दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत

सोनभद्र में वाराणसी-शक्तिनगर हाईवे पर कोयले से लदा ट्रेलर रोडवेज बस को टक्कर मारने के बाद अनियंत्रित होकर पलट गया है. हादसे में दो लोगों की दर्दनाक मौत की जानकारी सामने आई है.

Written By : संतोष कुमार सोनी, सोनभद्र |  Updated at : 07 Nov 2026 09:54 AM (IST)
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सोनभद्र में वाराणसी-शक्तिनगर हाईवे पर एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है. बैरपान में कोयले से लदा एक अनियंत्रित ट्रेलर सामने से आ रही रोडवेज बस को टक्कर मारने के बाद पलट गया. हादसा इतना भीषण था कि रोडवेज बस के पीछे बाइक से जा रहे दो सवार ट्रेलर के नीचे दब गए, जबकि ट्रेलर का चालक भी केबिन में फंस गया.

इस दर्दनाक हादसे में ट्रेलर चालक समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि रोडवेज बस में सवार यात्रियों सहित पांच लोग घायल हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्रेन और जेसीबी की मदद से राहत एवं बचाव कार्य चलाया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया.

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रोडवेज बस को टक्कर मारने के बाद पलटा ट्रेलर

जानकारी के मुताबिक, हादसा अनपरा थाना क्षेत्र के बैरपान के पास हुआ, जहां वाराणसी की ओर कोयला लेकर जा रहा ट्रेलर अचानक अनियंत्रित हो गया. ट्रेलर ने सामने से आ रही रोडवेज बस को जोरदार टक्कर मारी और फिर सड़क पर पलट गया. इसी दौरान बस के पीछे बाइक से जा रहे दो लोग कोयले और ट्रेलर के नीचे दब गए. वहीं ट्रेलर चालक केबिन में बुरी तरह फंस गया.

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन तथा जेसीबी की मदद से बचाव कार्य शुरू कराया. काफी मशक्कत के बाद बाइक सवारों को बाहर निकालकर एंबुलेंस से संयुक्त चिकित्सालय भेजा गया. वहीं केबिन में फंसे ट्रेलर चालक को बाहर निकाला गया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी. हादसे में रोडवेज बस में सवार चार यात्री भी घायल हुए हैं.

सड़क दुर्घटना में इन लोगों की गई जान

हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान बाबूलाल पुत्र बखीरन, निवासी रामपहरी, मकरा-सिंदूर, थाना पिपरी और मनोज यादव पुत्र लालचंद यादव, निवासी भोपतपुर, थाना जियनपुर, आजमगढ़ के रूप में हुई है. घायलों में रमाशंकर, ईशान, राजन, आकाश यादव और कशिश शामिल हैं. पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

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Published at : 07 Nov 2026 09:54 AM (IST)
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