हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसोनभद्र: ग्रामीण भारत की ताकत बना महुअरिया-चपकी पशु बाजार, 90 हजार तक पहुंची बकरों की कीमत

सोनभद्र: ग्रामीण भारत की ताकत बना महुअरिया-चपकी पशु बाजार, 90 हजार तक पहुंची बकरों की कीमत

Sonbhadra News: महुअरिया–चपकी अंतर्राज्यीय पशु बाजार ग्रामीण भारत की ताकत बन गया है. इस बाजार में बकरों की बोली 90 हजार रुपये तक पहुंची है.

By : संतोष कुमार सोनी, सोनभद्र | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 03 Jan 2026 10:14 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद का महुअरिया–चपकी बकरी बाजार अब केवल एक साप्ताहिक हाट नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने वाला अंतर्राज्यीय पशु व्यापार केंद्र बन चुका है. यहां देशी नस्ल के बकरों की कीमत 50 हजार से 90 हजार रुपये तक पहुंच रही हैं, जो इस बाजार की राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती साख को दर्शाता है.

विकास खंड बभनी स्थित यह बाजार हर शनिवार तड़के ही गुलजार हो जाता है. आसपास के गांवों से लेकर दूर-दराज के राज्यों से व्यापारी और पशुपालक यहां पहुंचते हैं. छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा समेत कई राज्यों से आने वाले कारोबारी यहां से बकरे, बकरियां, मुर्गे और मुर्गियां खरीदकर अपने-अपने राज्यों में आपूर्ति कर रहे हैं.

देशी नस्ल की मांग ने बनाई अलग पहचान

महुअरिया–चपकी बाजार की सबसे बड़ी खासियत यहां उपलब्ध देशी नस्ल के मजबूत, स्वस्थ और प्राकृतिक तरीके से पाले गए बकरे-बकरियां हैं. बेहतर वजन, रोग प्रतिरोधक क्षमता और मांस की गुणवत्ता के कारण इनकी मांग लगातार बढ़ रही है. इसी वजह से बोली में कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है और कीमतें अन्य मंडियों की तुलना में अधिक रहती हैं.

पशुपालकों की आय में सीधा इजाफा

इस बाजार ने छोटे और सीमांत पशुपालकों को बिचौलियों से मुक्ति दिलाई है. उन्हें अपने पशुओं का सीधा और वाजिब मूल्य मिल रहा है, जिससे ग्रामीण परिवारों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. कई परिवारों के लिए यह बाजार आजीविका का मुख्य आधार बन चुका है.

रोजगार, व्यापार और स्थानीय विकास का केंद्र

पशु व्यापार के साथ-साथ परिवहन, चारा, पशु चिकित्सा सेवाएं, खानपान और छोटे दुकानदारों को भी इससे रोजगार मिल रहा है. बाजार के दिनों में पूरे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां तेज हो जाती हैं, जिससे स्थानीय व्यापार को मजबूती मिलती है.

अंतर्राज्यीय पशु मंडी बनने की संभावना

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यहां आधुनिक सुविधाएं, पशु स्वास्थ्य जांच, स्वच्छता, डिजिटल भुगतान की सुविधा और विपणन सहयोग उपलब्ध कराया जाए, तो महुअरिया–चपकी बाजार देश की प्रमुख पशु मंडियों में शामिल हो सकता है. इससे न केवल सोनभद्र बल्कि पूरे पूर्वांचल क्षेत्र के पशुपालकों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी.

महुअरिया–चपकी बकरी बाजार आज उस आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत की तस्वीर पेश कर रहा है, जहां परंपरागत पशुपालन आधुनिक बाजार व्यवस्था से जुड़कर किसानों और पशुपालकों के भविष्य को मजबूत बना रहा है. 

और पढ़ें
Published at : 03 Jan 2026 10:14 PM (IST)
Tags :
Sonbhadra News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कांग्रेस ने 5 राज्यों के लिए बनाई स्क्रीनिंग कमेटी, प्रियंका गांधी को किस राज्य की मिली जिम्मेदारी?
कांग्रेस ने 5 राज्यों के लिए बनाई स्क्रीनिंग कमेटी, प्रियंका गांधी को किस राज्य की मिली जिम्मेदारी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: हजरतगंज थाने पहुंचीं लोक गायिका नेहा सिंह राठौर, जानें क्या है पूरा मामला?
लखनऊ: हजरतगंज थाने पहुंचीं लोक गायिका नेहा सिंह राठौर, जानें क्या है पूरा मामला?
साउथ सिनेमा
'पहले ही पता था ये फ्लॉप होगी', विजय देवरकोंडा की 'किंगडम' पर बोले डायरेक्टर, कहा- 'अब सीक्वल नहीं बनाएंगे'
विजय देवरकोंडा की 'किंगडम 2' हुई कैंसिल, डायरेक्टर बोले- 'अब सीक्वल नहीं बनाएंगे'
क्रिकेट
मोहम्मद शमी का इंटरनेशनल करियर खत्म? न्यूजीलैंड ODI सीरीज में नहीं मिला मौका; इमोशनल हुए फैंस
मोहम्मद शमी का इंटरनेशनल करियर खत्म? न्यूजीलैंड ODI सीरीज में नहीं मिला मौका
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: 💍नूपुर-सटेबिन की सगाई का वायरल पल, फैंस पूछ रहे-कृति कब देंगी गुड न्यूज़?(03.01.2026)
अमेरिका का हमला...दहल उठा वेनेजुएला | VENEZUELA | America
Shahrukh Khan IPL Controversy: KKR को मुस्तफिजुर का रिप्लेसमेंट मिलेगा! | ABP Report
Mahadangal: शाहरुख खान हटे पीछे, 'सनातनी' जीते! | Shahrukh Khan IPL Controversy | ABP News
Venezuela Blast: वेनेजुएला में लगा आपातकाल, बोले राष्ट्रपति डटकर करेंगे मुकाबला । Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कांग्रेस ने 5 राज्यों के लिए बनाई स्क्रीनिंग कमेटी, प्रियंका गांधी को किस राज्य की मिली जिम्मेदारी?
कांग्रेस ने 5 राज्यों के लिए बनाई स्क्रीनिंग कमेटी, प्रियंका गांधी को किस राज्य की मिली जिम्मेदारी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: हजरतगंज थाने पहुंचीं लोक गायिका नेहा सिंह राठौर, जानें क्या है पूरा मामला?
लखनऊ: हजरतगंज थाने पहुंचीं लोक गायिका नेहा सिंह राठौर, जानें क्या है पूरा मामला?
साउथ सिनेमा
'पहले ही पता था ये फ्लॉप होगी', विजय देवरकोंडा की 'किंगडम' पर बोले डायरेक्टर, कहा- 'अब सीक्वल नहीं बनाएंगे'
विजय देवरकोंडा की 'किंगडम 2' हुई कैंसिल, डायरेक्टर बोले- 'अब सीक्वल नहीं बनाएंगे'
क्रिकेट
मोहम्मद शमी का इंटरनेशनल करियर खत्म? न्यूजीलैंड ODI सीरीज में नहीं मिला मौका; इमोशनल हुए फैंस
मोहम्मद शमी का इंटरनेशनल करियर खत्म? न्यूजीलैंड ODI सीरीज में नहीं मिला मौका
विश्व
वेनेजुएला में अमेरिका की एयरस्ट्राइक और मादुरो की गिरफ्तारी पर चीन का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
वेनेजुएला में अमेरिका की एयरस्ट्राइक और मादुरो की गिरफ्तारी पर चीन का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
विश्व
वेनेजुएला में आधी रात एयरस्ट्राइक, राष्ट्रपति को वाइफ के साथ किया अरेस्ट... आखिर मादुरो के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े ट्रंप? 
वेनेजुएला में आधी रात एयरस्ट्राइक, राष्ट्रपति को वाइफ के साथ किया अरेस्ट... मादुरो के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े ट्रंप? 
ट्रेंडिंग
Video: फिल्मी अंदाज में पहुंची अमेरिकी सेना, CH-47 हेलीकॉप्टर से वेनेजुएला को चंद सेकंड में घेरा- वीडियो वायरल
फिल्मी अंदाज में पहुंची अमेरिकी सेना, CH-47 हेलीकॉप्टर से वेनेजुएला को चंद सेकंड में घेरा- वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
वड़ा में बीच में क्यों किया जाता है छेद? जानें इस साउथ इंडियन डिश में छिपा साइंस
वड़ा में बीच में क्यों किया जाता है छेद? जानें इस साउथ इंडियन डिश में छिपा साइंस
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget