सोनभद्र: ग्रामीण भारत की ताकत बना महुअरिया-चपकी पशु बाजार, 90 हजार तक पहुंची बकरों की कीमत

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद का महुअरिया–चपकी बकरी बाजार अब केवल एक साप्ताहिक हाट नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने वाला अंतर्राज्यीय पशु व्यापार केंद्र बन चुका है. यहां देशी नस्ल के बकरों की कीमत 50 हजार से 90 हजार रुपये तक पहुंच रही हैं, जो इस बाजार की राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती साख को दर्शाता है.

विकास खंड बभनी स्थित यह बाजार हर शनिवार तड़के ही गुलजार हो जाता है. आसपास के गांवों से लेकर दूर-दराज के राज्यों से व्यापारी और पशुपालक यहां पहुंचते हैं. छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा समेत कई राज्यों से आने वाले कारोबारी यहां से बकरे, बकरियां, मुर्गे और मुर्गियां खरीदकर अपने-अपने राज्यों में आपूर्ति कर रहे हैं.

देशी नस्ल की मांग ने बनाई अलग पहचान

महुअरिया–चपकी बाजार की सबसे बड़ी खासियत यहां उपलब्ध देशी नस्ल के मजबूत, स्वस्थ और प्राकृतिक तरीके से पाले गए बकरे-बकरियां हैं. बेहतर वजन, रोग प्रतिरोधक क्षमता और मांस की गुणवत्ता के कारण इनकी मांग लगातार बढ़ रही है. इसी वजह से बोली में कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है और कीमतें अन्य मंडियों की तुलना में अधिक रहती हैं.

पशुपालकों की आय में सीधा इजाफा

इस बाजार ने छोटे और सीमांत पशुपालकों को बिचौलियों से मुक्ति दिलाई है. उन्हें अपने पशुओं का सीधा और वाजिब मूल्य मिल रहा है, जिससे ग्रामीण परिवारों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. कई परिवारों के लिए यह बाजार आजीविका का मुख्य आधार बन चुका है.

रोजगार, व्यापार और स्थानीय विकास का केंद्र

पशु व्यापार के साथ-साथ परिवहन, चारा, पशु चिकित्सा सेवाएं, खानपान और छोटे दुकानदारों को भी इससे रोजगार मिल रहा है. बाजार के दिनों में पूरे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां तेज हो जाती हैं, जिससे स्थानीय व्यापार को मजबूती मिलती है.

अंतर्राज्यीय पशु मंडी बनने की संभावना

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यहां आधुनिक सुविधाएं, पशु स्वास्थ्य जांच, स्वच्छता, डिजिटल भुगतान की सुविधा और विपणन सहयोग उपलब्ध कराया जाए, तो महुअरिया–चपकी बाजार देश की प्रमुख पशु मंडियों में शामिल हो सकता है. इससे न केवल सोनभद्र बल्कि पूरे पूर्वांचल क्षेत्र के पशुपालकों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी.

महुअरिया–चपकी बकरी बाजार आज उस आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत की तस्वीर पेश कर रहा है, जहां परंपरागत पशुपालन आधुनिक बाजार व्यवस्था से जुड़कर किसानों और पशुपालकों के भविष्य को मजबूत बना रहा है.