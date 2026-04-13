सोनभद्र में मानव तस्करी का भंडाफोड़, नौकरी के झांसे में युवती को 1.20 लाख में बेचा, 2 गिरफ्तार
Sonbhadra News In Hindi: पुलिस के मुताबिक इस गिरोह में अन्य लोग भी शामिल हैं, उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. इनका टारगेट गरीब घरों की नाबालिग युवतियां रहतीं थीं,जो जल्द शिकार बन जाती थीं.
- मानव तस्करी गिरोह की दो महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया.
- युवतियों को काम दिलाने के बहाने आगरा-अलीगढ़ में बेचा.
- पीड़िता को १.२ लाख में बेचकर किया गया यौन शोषण.
- पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी.
उत्तर प्रदेश की सोनभद्र पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें उसने मानव तस्करी से जुडी दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है. ये गिरोह धोखे से महिलाओं-युवतियों को काम दिलाने के बहाने गलत हाथों में बेच देतीं थीं. एक युवती को आगरा और अलीगढ में लेजाकर बेचा भी है, जहां उसके साथ यौन शोषण किया गया.
पुलिस के मुताबिक इस गिरोह में अन्य लोग भी शामिल हैं, उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. इनका टारगेट गरीब घरों की नाबालिग युवतियां रहतीं थीं, जो आसानी से शिकार बन जातीं थीं.फ़िलहाल इलाके में इस तरह से ऐसे गैंग के सक्रिय होने से कई सवाल खड़े हो गए हैं.
युवती को एक लाख बीस हजार में बेचा
रॉबर्ट्सगंज थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए ग्राम पवर से दो महिला आरोपियों बिन्दु और सोनी को गिरफ्तार किया है. पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि दोनों ने एक नाबालिग/युवती को काम दिलाने का झांसा देकर अपने साथ ले जाकर अलग-अलग जनपदों के रास्ते आगरा और अलीगढ़ पहुंचाया और करीब एक लाख बीस हजार रुपये में बेच दिया. इसके बाद पीड़िता को अलग-अलग लोगों के पास रखा गया, जहां उसके साथ जबरन शारीरिक शोषण किया गया और वह गर्भवती हो गई.
मानव तस्करी में शामिल हैं दोनों
जांच में यह भी सामने आया है कि यह पूरा मामला एक संगठित मानव तस्करी गिरोह से जुड़ा है, जिसमें अन्य लोगों की संलिप्तता भी है. फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है और मामले में सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है.
इस मामले में कई बड़े और सफेदपोशों की मिलीभगत को लेकर पुलिस अभी खामोश है. लेकिन जिस तरह से मानव तस्करी गिरोह का खुलासा जनपद में हुआ है, उसने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. फिलहाल देखना अब ये होगा पुलिस कब तक इस गैंग को पूरी तरह खत्म करती है.
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Source: IOCL