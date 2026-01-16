सोनभद्र में इंसानियत शर्मसार, मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला से गैंग रेप, गांव में तनाव

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद से सदर कोतवाली क्षेत्र के धोबही गांव में मानवता को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है. यहां मानसिक रूप से अस्वस्थ एक अधेड़ महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है. घटना के बाद पूरे गांव में आक्रोश है और माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है.

आरोप है कि दो युवकों ने आधी रात महिला को घर से बहला-फुसलाकर खलिहान तक ले जाकर वारदात को अंजाम दिया. फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है और मामले की जांच में जुटी हुई है. पूरा मामला रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के धोबही गांव का है.

क्या है पूरा मामला ?

यह सनसनीखेज घटना बुधवार बीती रात करीब 12 बजे की बताई जा रही है. पीड़िता मानसिक रूप से अस्वस्थ है और इन दिनों अपने ननिहाल धोबही गांव में रह रही थी, जबकि मूल रूप से वह रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के ही छपका की निवासी बताई जा रही ह. आरोप है कि गांव के ही दो युवक रामनाथ उम्र करीब 40 वर्ष और शशिकांत उम्र करीब 18 वर्ष महिला को घर से कुछ दूरी पर स्थित खलिहान में ले गए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.

ग्रामीणों के मुताबिक, वारदात के बाद पीड़िता अर्धनग्न अवस्था में किसी तरह घर लौटी, जिसके बाद परिजनों और ग्रामीणों को घटना की जानकारी हुई. घटना सामने आते ही गांव में भारी आक्रोश फैल गया. गुस्साए ग्रामीणों ने एक आरोपी युवक को पकड़ लिया और उसे ग्राम प्रधान के दरवाजे पर बैठाकर पुलिस को सूचना दी. सुबह करीब 10 बजे उत्तर प्रदेश पुलिस की 112 PRB टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला.

पुलिस ने शुरू की जांच

रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस ने बताया कि घटना की सूचना प्राप्त हुई है और पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है और पीड़िता के बयान व चिकित्सकीय परीक्षण के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस गांव में तैनात है और हालात पर नजर बनाए हुए है.