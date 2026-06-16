Sonbhadra News: सड़क हादसे के बाद मौत पर बवाल, परिजनों ने निजी अस्पताल पर लगाए गंभीर आरोप

उत्तर प्रदेश में सोनभद्र के दुद्धी क्षेत्र में एक सड़क हादसे में घायल शिक्षा विभाग के संविदा कर्मी की मौत के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है. परिजनों ने आरोप लगाया है कि दुर्घटना के बाद घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एक दलाल द्वारा बहला-फुसलाकर निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज में लापरवाही बरती गई और उसकी मौत हो गई.

घटना के बाद परिजनों में आक्रोश है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के साथ जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग उठ रही है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

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मृतक शिक्षा विभाग में संविदाकर्मी था

दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के गुलालझरिया गांव में हुए सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं. हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए शिक्षा विभाग में कार्यरत संविदा कर्मी की इलाज के दौरान मौत हो गई. लेकिन मौत के बाद अब सवाल सिर्फ हादसे पर नहीं बल्कि इलाज की प्रक्रिया पर भी खड़े हो रहे हैं. मृतक के परिजनों का आरोप है कि दुर्घटना के बाद घायल को सबसे पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया था, जहां से एक कथित दलाल ने परिजनों को बेहतर इलाज का झांसा देकर निजी अस्पताल पहुंचा दिया. परिजनों का कहना है कि यदि समय पर और उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती तो शायद उनकी जान बचाई जा सकती थी.

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अचानक मरीज को अस्पताल से ले गए

सीएचसी के डाक्टर का कहना है की 12बजे अस्पताल मे मरीज मे घायल अवस्था मे भर्ती हुआ था.सिर में मामूली चोट लग रही थी,ट्रीटमेंट के बाद ऑब्जेर्वेशन मे रखा था.3बजे के आसपास मरीज को कहीं ले गए, मैंने अपने कर्मियों से पता किया तो मालूम हुआ की मरीज को कुछ लोग ले गए हैं. सुबह बजे मालूम हुआ की मरीज वापस आ गया है जब मैंने जाँच की तो मरीज की मृत्यु हो चुकी थी.मुख्य चिकित्साधिकारी रमेश मिश्रा ने बताया की मामला संज्ञान मे आया है इसकी जांच की जा रही है जो दोषी होगा उसके ऊपर कारवाही की जायेगी.

परिजनों ने कार्रवाई की मांग की

मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। गांव में भी घटना को लेकर चर्चा का माहौल है. परिजनों ने पूरे घटनाक्रम की उच्चस्तरीय जांच कराने, अस्पताल की भूमिका की पड़ताल करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

उधर सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल सड़क हादसे के साथ-साथ इलाज से जुड़े आरोपों की भी जांच की जा रही है.

फिलहाल एक सड़क हादसे में हुई मौत अब स्वास्थ्य व्यवस्था और निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रही है. ऐसे में सभी की नजर पुलिस जांच और प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हुई है.

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