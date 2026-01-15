सोनभद्र: हाईवे पर महिला का भेष बनाकर लूट करने वाला आरोपी गिरफ्तार, सिर पर था 10 हजार का इनाम

उत्तर प्रदेश सोनभद्र जिले के अलग-अलग इलाकों में महिलाओं के भेष-भूषा बदलकर वाहनों से लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देने वाले बदमाशों को सोनभद्र पुलिस ने अंजाम तक पहुंचाने में सफलता हासिल की है. कोन पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 10 हजार रुपए के इनामी शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है.

यूपी के सोनभद्र में अलग-अलग इलाकों में लगातार हाईवे किनारे महिलाओं के भेष-भूषा में वाहनों के चालकों के साथ लूट की घटनाएं बढ़ती जा रही थीं. लगातार पुलिस को शिकायत मिल रही थी, पर कोई पीड़ित लोक-लाज के डर की वजह से ठोस शिकायत नहीं करता था, जिससे ये बहुरूपिए बच जाते थे.

पुलिस की पैनी नजर

लगातार मामले पर पुलिस की पैनी नजर थी. सोनभद्र एसपी अभिषेक वर्मा और ओबरा सीओ अमित कुमार ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की योजना पर काम शुरू किया और जल्द ही उन्हें सफलता हासिल हुई. इससे पहले भी सदर सीओ रणधीर मिश्रा के नेतृत्व में चोपन थाना क्षेत्र में एक गिरोह को पकड़ा गया था, जिसमें महिलाओं का भेष-भूषा बदलकर आने-जाने वाले वाहनों से लूट किया करते थे. इस गिरोह में कुल एक दर्जन बदमाश शामिल होते हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं.

10 हजार का इनामी गिरफ्तार

कोन पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. महिला का भेष बनाकर हाईवे पर लूट करने वाले गिरोह का 10 हजार रुपए का इनामी शातिर बदमाश को मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया है. उसके कब्जे से 315 बोर का कट्टा व कारतूस भी बरामद किया गया है. मामले का खुलासा ओबरा सीओ अमित कुमार के द्वारा किया गया.

मुखबिर से मिली सूचना

जानकारी के अनुसार, कोन पुलिस को भोर में मुखबिर से सूचना मिली कि कनहर नदी पुल के पास कोन-तिलगुडवा मुख्य मार्ग पर कुछ इनामी बदमाश महिला का भेष धारण कर रात्रि में आने-जाने वाले वाहनों को रोककर लूट की घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में हैं.

सूचना के आधार पर तत्काल पुलिस द्वारा भोर में लगभग 05:10 बजे मौके पर छापेमारी की गई. पुलिस टीम को देखकर बदमाश जंगल की ओर भागने लगे तथा स्वयं को घिरा देख बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी गई.

पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में एक बदमाश कृष्णा उर्फ कृष्णदेव सिंह के बाएं पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गया.

कट्टा और कारतूस बरामद

घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया. उसके कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, खोखा कारतूस, 450 रुपये नकद तथा दो मोबाइल फोन बरामद किए गए. घायल बदमाश को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया है. गिरफ्तार घायल बदमाश ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ गिरोह बनाकर हाईवे एवं मुख्य मार्गों पर महिला का भेष धारण कर वाहनों को रुकवाता था और वाहन चालकों को प्रलोभन देकर जंगल अथवा सुनसान स्थानों की ओर ले जाकर असलहे के बल पर उनसे नकदी एवं अन्य कीमती सामान लूट लिया जाता था.

लोक-लाज एवं बदनामी के भय से कई पीड़ित पुलिस से शिकायत नहीं करते थे, जिसका लाभ उठाकर उनका गिरोह लगातार घटनाओं को अंजाम देता था. गिरोह के सदस्य बारी-बारी से महिला का भेष धारण करते थे. एसपी अभिषेक वर्मा ने इस गिरोह की कमर तोड़ दी है. अब देखना है कि मामले में आगे और क्या खुलासा होता है.