स्मार्ट खेती-समृद्ध किसान: उत्तर प्रदेश में कैसे लिखा जा रहा डिजिटल क्रांति का नया अध्याय?

UP News: उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था अब पूरी तरह से 'डिजिटल मोड' में कदम रख चुकी है. प्रदेश के करोड़ों किसानों को सरकारी योजनाओं, मौसम के पूर्वानुमान, मंडी भाव और सब्सिडी की जानकारी देने के लिए राज्य सरकार ने कई सशक्त ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किए हैं. इन पोर्टलों का मुख्य उद्देश्य खेती को पारदर्शी बनाना और बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करना है.

प्रमुख पोर्टल और उनके कार्य

यूपी किसान रजिस्ट्री पोर्टल: यह किसानों को एक विशिष्ट डिजिटल पहचान प्रदान करता है. इसके माध्यम से किसान पीएम-किसान सम्मान निधि और अन्य राज्य स्तरीय योजनाओं का लाभ बिना किसी देरी के सीधे अपने बैंक खाते में प्राप्त कर रहे हैं.

ई-मंडी पोर्टल : यह पोर्टल किसानों को पारदर्शी बाजार प्रदान करता है. किसान यहां घर बैठे अपनी उपज का मंडी भाव देख सकते हैं और बिना किसी एजेंट के अपनी फसल बेचने के लिए पंजीकरण कर सकते हैं.

यूपीएजी पोर्टल : कृषि सांख्यिकी के लिए बना यह एकीकृत पोर्टल फसलों के अनुमान, बारिश की स्थिति और बाजार के रुझानों की सटीक जानकारी देता है, जिससे किसान बेहतर निर्णय ले पाते हैं.

पारदर्शी किसान सेवा पोर्टल: यहां किसान उन्नत बीज, कृषि यंत्रों पर सब्सिडी और उर्वरकों की उपलब्धता की जांच कर सकते हैं.

डिजिटलीकरण से क्या बदला?

पहले किसानों को एक छोटी सी जानकारी या सब्सिडी के लिए ब्लॉक और तहसीलों के चक्कर काटने पड़ते थे. अब 'स्कैन एंड शेयर' और 'मोबाइल आधारित पंजीकरण' ने इस प्रक्रिया को सरल बना दिया है. 'युवा आपदा मित्र' और ड्रोन प्रशिक्षण जैसे नए तकनीकी कोर्सों की जानकारी भी अब इन्हीं पोर्टलों के माध्यम से साझा की जा रही है, जिससे किसान तकनीकी रूप से सशक्त हो रहे हैं.

सुरक्षा और पहुंच

राज्य सरकार ने इन पोर्टलों को बेहद 'यूजर-फ्रेंडली' बनाया है ताकि कम पढ़े-लिखे किसान भी 'कॉमन सर्विस सेंटर' (CSC) या अपने स्मार्टफोन के जरिए इनका लाभ उठा सकें. डेटा की सुरक्षा के लिए ओटीपी आधारित लॉगिन सिस्टम लागू किया गया है.

उत्तर प्रदेश के ये ऑनलाइन पोर्टल न केवल सूचना का स्रोत हैं, बल्कि ये किसानों के सशक्तिकरण का हथियार भी बन गए हैं. 'डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन' के तहत वर्ष 2026 तक राज्य के प्रत्येक किसान को डिजिटल इकोसिस्टम से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जो प्रदेश की कृषि विकास दर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा.