उत्तर प्रदेश के सीतापुर में उस वक्त हंगामा शुरू हो गया जब फिल्मी स्टाइल बुर्का पहनकर अपने पति की जासूसी करने पहुंची पत्नी ने पति को रंगे हाथों उसकी प्रेमिका के साथ घूमते हुए पकड़ लिया. इसके बाद पत्नी ने सरेआम ही सड़क पर ही पति पर थप्पड़ों की बौछारें शुरू कर दी और उसका कॉलर पकड़कर घसीटा. इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से शिकायत दर्ज की गई है.

ये घटना सीतापुर के तंबौर थाना इलाके का है. जहां रहने वाली मीनू को अपने पति अजय नागर पर शक था कि उसका एक महिला टीचर के साथ अवैध संबंध चल रहा है. जिसे लेकर दोनों में अक्सर काफी विवाद रहता था. पति भी लंबे समय से घर नहीं जा रहा था, जिसकी वजह से पत्नी काफी परेशान थी, जिसके बाद उसने पति को रंगे हाथों पकड़ने का प्लान बनाया.

बुर्का पहनकर जासूसी करने पहुंची पत्नी

मंगलवार को मीनू अपनी मां और 10 साल की बेटी के साथ बुर्का पहनकर पति की रेकी करते हुए ब्लॉक बेहटा स्थित प्राथमिक विद्यालय पहुंच गई औॅर पति का इंतज़ार करने लगी. स्कूल की छुट्टी होने के बाद जब अजय नागर अपनी महिला टीचर दोस्त को कार से लेने पहुंचा पत्नी ने उसे देख लिया, जिसके बाद उसने चौराहे पर पति की कार को रुकवा लिया. इसके बाद पहले तो दोनों के बीच नोंक-झोंक शुरू हो गई और फिर मामला हाथापाई तक पहुँच गया.

बीच सड़क पर पति पर बरसाए थप्पड़

महिला टीचर के साथ पति को देखकर पत्नी का पारा हाई हो गया. जिसके बाद महिला ने सड़क पर ही पति पर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए और उसका कॉलर खींचकर घसीटा. महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति का दूसरी महिला से अफ़ेयर चल रहा है जिसकी वजह से वो अपने बेटी को छोड़कर उसके साथ रह रहा है. चार साल से वो घर भी नहीं जाता है और ना ही घर की जिम्मेदारियों को निभा रहा है.

आसपास के लोगों ने दोनों को रोकने की कोशिश लेकिन, पत्नी का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था, जिसके बाद वो पूरी तबीयत के साथ पति का कूटती रही. मीनू नने बताया कि उसकी शादी 2014 में अजय नागर से हुई थी. दोनों की एक बेटी है. लेकिन पति अब उन्हें छोड़कर दूसरी महिला के साथ रहा है. हालांकि पति इन सारे आरोपों को ग़लत बताता रहा.

ये पूरा मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया है. पति-पत्नी दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया है. पति ने आरोप लगाया कि पत्नी उसकी सार्वजनिक स्थल पर मारपीट कर छवि खराब की है. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

इनपुट- पंकज सिंह गौर

