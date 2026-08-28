सीतापुर में अजीब वारदात, सोना-चांदी के साथ चीनी भी चुरा रहे चोर!

उत्तर प्रदेश के सीतापुर स्थित इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के उदयपुर गांव के मजरा कोरिया में चोरों ने एक घर से चांदी और सोने के जेवरात के साथ घर में रखी करीब 30 किलो चीनी भी चोरी कर ली. मामला सामने आने के बाद गांव में चोरी के इस अनोखे अंदाज की चर्चा हो रही है. आमतौर पर चोर घर से नकदी, जेवर और महंगे सामान लेकर फरार होते हैं, लेकिन यहां बदमाशों ने चीनी भी नहीं छोड़ी.

पीड़ित चंद्रपाल के मुताबिक, घटना दो दिन पहले रात की है. परिवार के सभी लोग घर के अंदर सो रहे थे. इसी दौरान अज्ञात चोर मकान में दाखिल हो गए. बदमाशों ने घर में रखे सामान को खंगाला और चांदी के जेवर, एक जोड़ी चांदी की पायल और सोने के एक जोड़ी कुंडल चोरी कर लिए. इसके बाद चोरों ने घर में रखी करीब 30 किलो शक्कर भी उठा ली और मौके से फरार हो गए.

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सुबह हुई चोरी की जानकारी

बताया गया कि सुबह परिवार के लोग जागे तो घर का सामान अस्त-व्यस्त मिला. जांच करने पर जेवर और चीनी गायब मिली. इसके बाद चंद्रपाल ने पुलिस को सूचना दी और इमलिया सुल्तानपुर थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई. पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है. आसपास के इलाके में संदिग्धों की तलाश के साथ चोरी से जुड़े सुराग जुटाए जा रहे हैं.

चीनी की चोरी ने खींचा ध्यान

इस पूरी घटना में सबसे ज्यादा चर्चा 30 किलो चीनी की चोरी को लेकर हो रही है. हाल के दिनों में चीनी के दाम बढ़ने के बीच स्थानीय लोग इसे भी चोरी की वजह से जोड़कर देख रहे हैं. हालांकि चोरों ने चीनी आखिर क्यों चुराई, इसका पता पुलिस जांच के बाद ही चलेगा. फिलहाल सीतापुर से जेवर चोरी के साथ की चीनी की चोरी की घटना ने सभी को हैरान कर दिया है, साथ ही पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है.

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