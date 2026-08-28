Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसीतापुर में अजीब वारदात, सोना-चांदी के साथ चीनी भी चुरा रहे चोर!

सीतापुर में अजीब वारदात, सोना-चांदी के साथ चीनी भी चुरा रहे चोर!

सीतापुर स्थित एक मकान से चोरों ने सोने-चांदी के जेवरात के साथ-साथ घर में रखी 30 चीनी भी चुरा कर ले गए, मामला सामने आने के बाद पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 28 Aug 2026 07:06 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के सीतापुर स्थित इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के उदयपुर गांव के मजरा कोरिया में चोरों ने एक घर से चांदी और सोने के जेवरात के साथ घर में रखी करीब 30 किलो चीनी भी चोरी कर ली. मामला सामने आने के बाद गांव में चोरी के इस अनोखे अंदाज की चर्चा हो रही है. आमतौर पर चोर घर से नकदी, जेवर और महंगे सामान लेकर फरार होते हैं, लेकिन यहां बदमाशों ने चीनी भी नहीं छोड़ी.

पीड़ित चंद्रपाल के मुताबिक, घटना दो दिन पहले रात की है. परिवार के सभी लोग घर के अंदर सो रहे थे. इसी दौरान अज्ञात चोर मकान में दाखिल हो गए. बदमाशों ने घर में रखे सामान को खंगाला और चांदी के जेवर, एक जोड़ी चांदी की पायल और सोने के एक जोड़ी कुंडल चोरी कर लिए. इसके बाद चोरों ने घर में रखी करीब 30 किलो शक्कर भी उठा ली और मौके से फरार हो गए.

विरोध नहीं, मौसम के चलते टली थी अखिलेश की सहारनपुर रैली? फिर तय हुआ कार्यक्रम

सुबह हुई चोरी की जानकारी

बताया गया कि सुबह परिवार के लोग जागे तो घर का सामान अस्त-व्यस्त मिला. जांच करने पर जेवर और चीनी गायब मिली. इसके बाद चंद्रपाल ने पुलिस को सूचना दी और इमलिया सुल्तानपुर थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई. पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है. आसपास के इलाके में संदिग्धों की तलाश के साथ चोरी से जुड़े सुराग जुटाए जा रहे हैं. 

चीनी की चोरी ने खींचा ध्यान

इस पूरी घटना में सबसे ज्यादा चर्चा 30 किलो चीनी की चोरी को लेकर हो रही है. हाल के दिनों में चीनी के दाम बढ़ने के बीच स्थानीय लोग इसे भी चोरी की वजह से जोड़कर देख रहे हैं. हालांकि चोरों ने चीनी आखिर क्यों चुराई, इसका पता पुलिस जांच के बाद ही चलेगा. फिलहाल सीतापुर से जेवर चोरी के साथ की चीनी की चोरी की घटना ने सभी को हैरान कर दिया है, साथ ही पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है.

नेपाल बाढ़ में फंसे यूपी के लोगों का रेस्क्यू, योगी सरकार हुई सक्रिय

About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
Read More
Published at : 28 Aug 2026 07:06 AM (IST)
Tags :
Sitapur News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सीतापुर में अजीब वारदात, सोना-चांदी के साथ चीनी भी चुरा रहे चोर!
सीतापुर में अजीब वारदात, सोना-चांदी के साथ चीनी भी चुरा रहे चोर!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अमेठी: सपा ने बांटी 13 रुपये किलो चीनी, स्मृति ईरानी पर कसा तंज
अमेठी: सपा ने बांटी 13 रुपये किलो चीनी, स्मृति ईरानी पर कसा तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फतेहपुर: छात्र की संदिग्ध मौत, नकल करते हुए पकड़ा गया था
फतेहपुर: छात्र की संदिग्ध मौत, नकल करते हुए पकड़ा गया था
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बागपत: भूत-प्रेत का डर दिखाकर ठगी, तांत्रिक के खिलाफ FIR
बागपत: भूत-प्रेत का डर दिखाकर ठगी, तांत्रिक के खिलाफ FIR
Advertisement

वीडियोज

मशहूर हरियाणवी गायक अंकित बालियान की हत्या से हड़कंप!
सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड से थर्राया पश्चिमी UP
नेपाल आपदा में कितना नुकसान? अरबों की संपत्ति तबाह, डरा देंगे आंकड़े!
बादलों के फटने से लेकर तबाही तक...कब और कैसे बदला मंजर?
कैमरे में कैद हुआ जलप्रलय का सबसे डरावना रूप
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आज चुनाव हुए तो किसे मिलेगी कितनी सीटें? PM चेहरे पर सर्वे ने चौंकाया
आज चुनाव हुए तो किसे मिलेगी कितनी सीटें? PM चेहरे पर सर्वे ने चौंकाया
बिहार
BPSC TRE-4 में एक ही परीक्षा होगी, छात्रों के आगे झुकी सम्राट सरकार
BPSC TRE-4 में एक ही परीक्षा होगी, छात्रों के आगे झुकी सम्राट सरकार
क्रिकेट
3 शतक, सबसे ज्यादा रन... सोनल दिनुषा नहीं बने 'प्लेयर ऑफ द सीरीज', किसे मिला खिताब?
3 शतक, सबसे ज्यादा रन... सोनल दिनुषा नहीं बने 'प्लेयर ऑफ द सीरीज'
बॉलीवुड
'अब मुझे विदा करो...', अमाल मलिक ने म्यूजिक से लिया ब्रेक, बताई क्या है वजह
'अब मुझे विदा करो...', अमाल मलिक ने म्यूजिक से लिया ब्रेक, बताई क्या है वजह
इंडिया
CJP चुनाव लड़ेगी तो देंगे वोट? सर्वे में लोगों के जवाब ने चौंकाया
CJP चुनाव लड़ेगी तो देंगे वोट? सर्वे में लोगों के जवाब ने चौंकाया
इंडिया
कोलकाता में अभिषेक बनर्जी और पुलिस के बीच जमकर हंगामा, क्या था मामला?
कोलकाता में अभिषेक बनर्जी और पुलिस के बीच जमकर हंगामा, क्या था मामला?
राजस्थान
जयपुर नगर निगम चुनाव: AAP की पहली लिस्ट, उतारे 11 उम्मीदवार
जयपुर नगर निगम चुनाव: AAP की पहली लिस्ट, उतारे 11 उम्मीदवार
विश्व
आसमान में दिखने वाला है 'Blood Moon'! जानें कब लगेगा यह चंद्रग्रहण, भारत पर क्या होगा असर?
आसमान में दिखने वाला है 'Blood Moon'! जानें कब लगेगा यह चंद्रग्रहण, भारत पर क्या होगा असर?
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget