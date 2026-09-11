सीतापुर: मंदिर का चबूतरा तोड़ने पर बवाल, BJP कार्यकर्ता डिटेन

सीतापुर में सड़क चौड़ीकरण के दौरान मंदिर का चबूतरा तोड़े जाने को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच विवाद हो गया. कार्यकर्ता और उसके बेटे को हिरासत में लिए जाने के बाद मामला इतना बढ़ा कि नगर विकास राज्यमंत्री राकेश राठौर ‘गुरू’ समर्थकों के साथ पैदल कोतवाली पहुंच गए. मंत्री ने पिता-पुत्र को पुलिस हिरासत से छुड़ाने के बाद ही वहां से कदम खींचे. इस दौरान वह भावुक भी नजर आए.

दरअसल, सीतापुर नगर के बाल्दा कॉलोनी में सड़क चौड़ीकरण का काम नगर पालिका की ओर से कराया जा रहा है. इसके साथ ही सड़क की जद में आने वाले अतिक्रमण को भी हटाया जा रहा है. गुरुवार को प्रभारी ईओ सीमा सिंह की देखरेख में कार्रवाई चल रही थी. इसी दौरान रम्पा टॉकीज के सामने स्थित मंदिर के चबूतरे को तोड़ा गया.

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चबूतरा तोड़े जाने का बीजेपी कार्यकर्ता जितेंद्र मिश्र और उनके बेटे शुभम ने विरोध किया. इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच झड़प हो गई. बताया गया कि एक पत्रकार ने इस पूरे घटनाक्रम को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा था. इसी बात को लेकर भी विवाद बढ़ गया.

कोतवाली पहुंचे मंत्री

पत्रकार की शिकायत के बाद पुलिस ने जितेंद्र मिश्र और उनके बेटे शुभम को हिरासत में ले लिया और दोनों को कोतवाली के लॉकअप में बंद कर दिया. जितेंद्र मिश्र को मंत्री राकेश राठौर ‘गुरू’ का करीबी बताया जाता है.

मंत्री ने पहले कोतवाल और फिर पुलिस के आला अधिकारियों से पिता-पुत्र को छोड़ने की बात कही. अधिकारियों की ओर से आश्वासन भी दिया गया, लेकिन शाम करीब 4 बजे से रात 10 बजे तक दोनों को नहीं छोड़ा गया. इसके बाद मंत्री अपने समर्थकों के साथ पैदल ही कोतवाली पहुंच गए.

एएसपी आलोक सिंह भी मौके पर पहुंचे. मंत्री ने पिता-पुत्र को पुलिस हिरासत से छुड़ाने के बाद ही वहां से जाने पर सहमति जताई. इस दौरान वह भावुक भी हुए और पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए.

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सरकारी काम में बाधा डालने पर हुई कार्रवाई- ईओ

प्रभारी ईओ सीमा सिंह का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण के दौरान अतिक्रमण की जद में आ रहे चबूतरे को हटाया जा रहा था. इसी दौरान दो पक्षों में विवाद और झड़प हुई. सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में पुलिस पिता-पुत्र को पकड़कर ले गई थी.