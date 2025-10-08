उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के महमूदाबाद तहसील के लोधासा गांव के एक व्यक्ति ने जिलाधिकारी से शिकायत की है कि उसकी पत्नी रात में ‘नागिन’ बनकर उसे डराती है और सोने नहीं देती. वहीं, मंगलवार (7 अक्टूबर) को शिकायतकर्ता की पत्नी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उसने दावा किया है कि उसका पति दूसरी शादी करने के लिए नाटक कर रहा है.

शिकायतकर्ता की पहचान महमूदाबाद तहसील के लोधासा गांव के निवासी मेराज के रूप में हुई है. शिकायतकर्ता ने चार अक्टूबर को आयोजित विवाद समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी अभिषेक आनंद के समक्ष आपबीती सुनाई. इस बीच, पुलिस ने दावा किया है कि जांच में यह शिकायत झूठी पाई गई है और अब झूठी शिकायत के लिए व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

मेराज ने लगाया अपनी पत्नी पर आरोप

मेराज ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी नसीमुन मानसिक रूप से अस्थिर है और रात को ‘नागिन’ बनकर फुफकारती है और उसे डराती रहती है. मेराज ने कहा कि उसके बार-बार गुहार लगाने के बावजूद स्थानीय पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से उसे मदद के लिए जिला प्रशासन से संपर्क करना पड़ा.

पूरे मामले में अधिकारियों का बयान

अधिकारी इस असामान्य शिकायत से कथित तौर पर हैरान रह गए. शिकायत के बाद, जिलाधिकारी ने महमूदाबाद थाने को मामले की जांच करने और उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘शिकायत मिली है और मामले की जांच की जा रही है”. महमूदाबाद के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) वेद प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि मामले की जांच की गई और पता चला है कि पति-पत्नी के बीच विवाद है.

श्रीवास्तव ने बताया कि जांच में मेराज के आरोप झूठे और निराधार पाए गए हैं और अब विस्तृत जांच जारी है.सीओ ने बताया कि मेराज पर झूठी कहानी गढ़ने और पुलिस व प्रशासन का समय बर्बाद करने के लिए मुकदमा चलाया जाएगा. साथ ही, नसीमुन ने मेराज पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है. वह चार महीने की गर्भवती भी बताई जा रही है. उसने आरोप लगाया है कि मेराज उसके इलाज व खाने का खर्च भी नहीं उठा रहा.