गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसीतापुर: कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को HC से बड़ी राहत! रेप केस में दर्ज FIR होगी रद्द

सीतापुर: कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को HC से बड़ी राहत! रेप केस में दर्ज FIR होगी रद्द

यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने दिया है. न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने बड़ा आदेश सुनाया है. इस मामले में 20 महीने तक कानूनी प्रक्रिया चली.

Written By : पवन कुमार गौड |  Updated at : 17 Sep 2026 10:58 PM (IST)
Preferred Sources

सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने राकेश राठौर के खिलाफ रेप के आरोप में दर्ज FIR क्वैश करने का आदेश दिया है. बता दें कि 17 जनवरी को FIR दर्ज की गई थी. वहीं अब 17 सितंबर को कोर्ट ने FIR क्वैश करने का आदेश दिया है. इससे सांसद समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है.

यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने दिया है. न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने बड़ा आदेश सुनाया है. इस मामले में 20 महीने तक कानूनी प्रक्रिया चली. सांसद राकेश राठौर के अधिवक्ता वी.के.सिंह ने यह जानकारी दी है.

Xप्लेन: सपा का PDA आखिर है क्या? पंडित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक या कुछ और!

सीतापुर एसपी ने  FIR दर्ज होने के बाद दी थी यह जानकारी

सीतापुर के पुलिस के मुताबिक एक पीड़िता ने 15 जनवरी को एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें बताया गया था कि कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने चार सालों से शादी का झांसा देकर और राजनीतिक करियर में सहायता देने के नाम पर पीड़िता का रेप किया था. पीड़िता ने अपने कथन के समर्थन में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और अन्य कॉल रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराई थी. पुलिस ने गहनता से अध्ययन किया. 

2017 में बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर लड़ चुके हैं चुनाव

राकेश राठौर 2017 के चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में सीतापुर से चुने गए थे. मई 2021 में, उनकी निजी बातचीत के कई ऑडियो लीक हुए थे, जिसमें वह सरकार की कड़ी आलोचना कर रहे थे. खासकर कोरोना महामारी की प्रतिक्रिया पर. साथ ही पार्टी के भीतर जातिवादी रुझान की भी शिकायत कर रहे थे. 

बीजेपी का दामन छोड़ने के बाद राकेश राठौर ने सपा का रुख कर लिया. हालांकि, 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्हें सपा ने टिकट नहीं दिया. इसके बाद राकेश राठौर ने राहुल गांधी से मुलाकात करके कांग्रेस जॉइन कर ली. 2024 के लोकसभा चुनाव में राकेश राठौर ने कई बार के सांसद राजेश वर्मा को हराकर यहां से जीत दर्ज की.

राकेश राठौर को 30 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था और तब से 19 मार्च तक वह सीतापुर जिला जेल में बंद थे. कांग्रेस सांसद राकेश राठौर करीब 50 दिन तक जिला कारागार में बंद रहने के बाद जमानत पर रिहा हो गए थे.

बस्ती: PM मोदी के जन्मदिन पर सेवा अभियान, हरीश द्विवेदी बोले- 'वो महापुरुष...'

About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.
Read More
Published at : 17 Sep 2026 10:57 PM (IST)
Tags :
Rakesh Rathore UP NEWS CONGRESS Sitapur New
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
‘कैसा हो मेरे सपनों का उत्तराखंड?’, 140 छात्रों से इस विषय पर संवाद करेंगे CM धामी
‘कैसा हो मेरे सपनों का उत्तराखंड?’, 140 छात्रों से इस विषय पर संवाद करेंगे CM धामी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव: तीसरे मोर्चे की तैयारी में ओवैसी-चंद्रशेखर आजाद- स्वामी प्रसाद मौर्य, क्या है प्लान?
UP चुनाव: तीसरे मोर्चे की तैयारी में ओवैसी-चंद्रशेखर आजाद- स्वामी प्रसाद मौर्य, क्या है प्लान?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कौशांबी: प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी, ग्रामीणों ने पकड़कर करा दी शादी
कौशांबी: प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी, ग्रामीणों ने पकड़कर करा दी शादी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सोनभद्रः शादी के 4 महीने बाद युवक ने की खुदकुशी, परिवार में मचा कोहराम
सोनभद्रः शादी के 4 महीने बाद युवक ने की खुदकुशी, परिवार में मचा कोहराम
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: भारत पर ट्रंप का टैरिफ हथियार...कितना पड़ेगा असर? | Trump Tariff War Against India
Bharat Ki Baat: आम आदमी-VIP..दोनों सड़क के सताए.. यूपी के 'गड्ढों' का विकास कब ?। UP News।
Bharat Ki Baat : 'PDA रथ' से योगी को टक्कर! | UP Elections 2027 | CM Yogi | Akhilesh Yadav
Sandeep Chaudhary: 100% टैरिफ बढ़ा..भारत क्या करेगा? | Trump Tariff | PM Modi
Baba Bageshwar Controversy: त्योहार पर तकरार...गरबा पर धर्म की 'दीवार'। Bharat Ki Baat
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इमरान खान की रिहाई के लिए PTI का लॉन्ग मार्च, छावनी में तब्दील इस्लामाबाद शहर
इमरान खान की रिहाई के लिए PTI करेगी लॉन्ग मार्च, छावनी में तब्दील इस्लामाबाद शहर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में PM मोदी के जन्मदिन का जश्न, CM योगी ने जलाए 'आशीर्वाद के दीये'
लखनऊ में PM मोदी के जन्मदिन का जश्न, CM योगी ने जलाए 'आशीर्वाद के दीये'
बॉलीवुड
BMC के 20 स्कूलों को बदलेंगे अलिया भट्ट-रणबीर कपूर, पीएम मोदी के बर्थडे पर लिया संकल्प
बीएमसी के 20 स्कूलों को बदलेंगे अलिया भट्ट-रणबीर कपूर, पीएम मोदी के बर्थडे पर लिया संकल्प
क्रिकेट
अभिषेक शर्मा का तूफान, संजू का भी योगदान, भारत ने अफगानिस्तान को दिया 222का लक्ष्य
अभिषेक शर्मा का तूफान, संजू का भी योगदान, भारत ने अफगानिस्तान को दिया 222का लक्ष्य
इंडिया
अमित शाह के WB दौरों को लेकर महुआ मोइत्रा की UN में शिकायत, जानें क्या कहा
अमित शाह के WB दौरों को लेकर महुआ मोइत्रा की UN में शिकायत, जानें क्या कहा
विश्व
'मक्का पैक्ट पर अब आ गया...', हूती हमले के बीच बोले पाक रक्षा मंत्री का बड़ा बयान
'मक्का पैक्ट पर अब आ गया...', हूती हमले के बीच बोले पाक रक्षा मंत्री का बड़ा बयान
इंडिया
नशे की जांच से पहले होटल निकल गए पायलट! 8 क्रू मेंबर्स सस्पेंड
नशे की जांच से पहले होटल निकल गए पायलट! 8 क्रू मेंबर्स सस्पेंड
ओटीटी
‘राइज एंड फॉल 2’ में चार नाम हुए कंफर्म, कौन हैं ये कंटेस्टेंट्स?
‘राइज एंड फॉल 2’ में चार नाम हुए कंफर्म, कौन हैं ये कंटेस्टेंट्स?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget