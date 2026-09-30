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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसिरसागंज में सपा की बढ़त के बीच बसपा का कोर वोट भी घटा, 2027 में क्या होगा असर?

सिरसागंज में सपा की बढ़त के बीच बसपा का कोर वोट भी घटा, 2027 में क्या होगा असर?

सिरसागंज विधानसभा सीट पर गैर यादव ओबीसी मतदाता 81 हजार के आसपास हैं. सामान्य वर्ग का वोट लगभग 46 हजार है. सिरसागंज विधानसभा सीट पर अति पिछड़ी जातियों का वोट बहुत महत्वपूर्ण है.

Written By : विशाल पाण्डेय |  Updated at : 30 Sep 2026 02:04 AM (IST)
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सिरसागंज सीट की विधानसभा संख्या 99 है. सिरसागंज विधानसभा सीट 2012 में अस्तित्व में आई.  2012 से लगातार इस सीट पर सपा चुनाव जीत रही है. 2017 और 2022 में भी सपा जीती. 2024 लोकसभा चुनाव में भी सिरसागंज विधानसभा सीट से सपा की ही जीत हुई.

सिरसागंज विधानसभा सीट यादव बाहुल्य सीट है, इस सीट पर ठाकुर, लोधी, एससी और बघेल मतदाता भी निर्णायक भूमिका में हैं.

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2026 में एसआईआर के बाद सिरसागंज विधानसभा सीट पर 3,13,894 मतदाता बचे हैं. 2024 लोकसभा चुनाव में सिरसागंज विधानसभा सीट पर 3,27,316 मतदाता थे. एसआईआर के बाद सिरसागंज विधानसभा सीट पर 13,422 मतदाता कम हुए हैं. 

2022 विधानसभा चुनाव में सिरसागंज विधानसभा सीट से सपा के सर्वेश यादव चुनाव जीते. बीजेपी ने हरिओम यादव को टिकट दिया. बसपा ने पंकज मिश्रा और कांग्रेस ने प्रतिमा पाल को प्रत्याशी बनाया.

2022 विधानसभा चुनाव में सिरसागंज विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. सपा- 96,224
2. बीजेपी- 87,419
3. बसपा- 18,757
4. कांग्रेस- 1,211

2022 विधानसभा चुनाव में सिरसागंज विधानसभा सीट से सपा के सर्वेश यादव विधायक बने. सपा ने बीजेपी के हरिओम यादव को लगभग 9 हजार वोटों से चुनाव हरा दिया. बसपा को लगभग 18 हजार वोट मिले और कांग्रेस पार्टी डेढ़ हजार वोट भी नहीं ला पाई.

2022 विधानसभा चुनाव में सिरसागंज विधानसभा सीट पर सपा को यादव और मुस्लिम वोट एकतरफा मिले. एससी समाज का भी लगभग 5 हजार वोट मिला. हालांकि इसके अलावा सपा को कोई और वोट इस सीट पर नहीं मिला.

2022 विधानसभा चुनाव में सिरसागंज विधानसभा सीट पर बीजेपी को ठाकुर, लोधी, कुशवाहा, प्रजापति, निषाद, ब्राह्मण, बनिया, बघेल, नाई वोट ले गई. इसके अलावा एससी समाज में बसपा के कोर मतदाता को छोड़कर बाकी एससी मतदाता में लगभग 50 फीसदी वोट बीजेपी के साथ गया.

2022 विधानसभा चुनाव में सिरसागंज विधानसभा सीट पर बसपा को अपने कोर मतदाताओं का ही साथ मिल पाया.

2024 लोकसभा चुनाव में सिरसागंज विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. सपा- 1,02,809
2. बीजेपी- 69,385
3. बसपा- 13,061

2024 लोकसभा चुनाव में भी सिरसागंज विधानसभा सीट से सपा की जीत हुई. सपा ने बीजेपी को लगभग 33 हजार वोटों से चुनाव हरा दिया. बसपा को लगभग 13 हजार वोट मिले. 2022 के मुकाबले 2024 में सिरसागंज विधानसभा सीट पर सपा का 6 हजार वोट बढ़ा, बीजेपी का 18 हजार वोट कम हुआ औक बसपा का भी 5 हजार वोट घटा.

2024 लोकसभा चुनाव में सिरसागंज विधानसभा सीट पर सपा को यादव, मुस्लिम वोट एक साख मिले, एससी समाज का भी वोट सपा को मिला. इसके अलावा अति पिछड़ी जातियों का भी लगभग 5-6 हजार वोट मिले.

2024 लोकसभा चुनाव में सिरसागंज विधानसभा सीट पर बीजेपी को गैर यादव ओबीसी जातियों का बड़ा समर्थन मिला. सामान्य वर्ग का वोट भी बीजेपी के साथ गया, लेकिन कुशवाहा, बघेल वोटों में बीजेपी को नुकसान हुआ.

2024 लोकसभा चुनाव में सिरसागंज विधानसभा सीट पर बसपा को अपने कोर वोटों में 5-6 हजार वोटों का और नुकसान हुआ.

सिरसागंज विधानसभा सीट के जातीय समीकरण (अनुमानित)-

1. यादव- 1.20 लाख
2. एससी- 50 हजार
3. लोधी- 30 हजार
4. ठाकुर- 30 हजार
5. बघेल- 19 हजार
6. कुशवाहा- 15 हजार
7. ब्राह्मण- 8 हजार
8. बनिया- 8 हजार
9. प्रजापति- 4 हजार
10. निषाद- 4 हजार
11. मुस्लिम- 12 हजार
12. नाई- 9 हजार
13. अन्य- 4 हजार

सिरसागंज विधानसभा सीट पर गैर यादव ओबीसी मतदाता 81 हजार के आसपास हैं. सामान्य वर्ग का वोट लगभग 46 हजार है. 

सिरसागंज विधानसभा सीट पर अति पिछड़ी जातियों का वोट बहुत महत्वपूर्ण है.

About the author विशाल पाण्डेय

साल 2013 से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. संसद भवन, भारतीय राजनीति, विदेश नीति और ग्राउंड रिपोर्ट पर फोकस. उत्तर प्रदेश की सियासत पर पैनी नज़र रखते हैं. इजराइल-ईरान युद्ध, इजराइल-हमास युद्ध, चीन-ताइवान तनाव, तुर्किए भूकंप ग्राउंड ज़ीरो से कवर चुके हैं. इजराइल वॉर डायरी पुस्तक के लेखक भी हैं. यूपी विधानसभा चुनाव 2027 पर यूपी चुनाव का विशाल विश्लेषण नाम से एक विशेष कार्यक्रम भी होस्ट करते हैं.
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Published at : 30 Sep 2026 02:04 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Up Politics UP Election 2027 Vishal Vishleshan
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