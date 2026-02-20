हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राजस्थान: 21 से 28 फरवरी तक चलेगा खाटू श्याम लक्खी मेला, VIP कल्चर पर लगी रोक

राजस्थान: 21 से 28 फरवरी तक चलेगा खाटू श्याम लक्खी मेला, VIP कल्चर पर लगी रोक

Sikar News: राजस्थान के सीकर में विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम लक्खी मेला 21 फरवरी से 28 फरवरी तक चलने जा रहा है. इस मेले में VIP कल्चर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

By : मुबारिक खान | Updated at : 20 Feb 2026 01:08 PM (IST)
Preferred Sources

बाबा श्याम का वार्षिक फाल्गुन मेला शनिवार (21 फरवरी) से शुरू हो रहा है जो शनिवार (28 फरवरी) तक चलेगा और इस मेले में तीस लाख से ज्यादा श्याम भक्तों के खाटू पहुंचने की उम्मीद है. बाबा श्याम के दरबार की भव्यता को बेहद भव्य बनाने की कोशिश की गई है. मंदिर प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मेले के दौरान वीआईपी दर्शनों की कोई व्यवस्था नहीं होगी. सभी भक्तों को एक ही व्यवस्था के तहत बाबा के दीदार करने होंगे.

मंदिर की सजावट के लिए विशेष रूप से 120 बंगाली कारीगरों की टीम बुलाई गई है, जिन्होंने अपनी कला से मंदिर परिसर को पौराणिक काल के दृश्यों से दरबार को सजाया है. श्याम मंदिर कमेटी प्रशासन ने बताया कि लक्खी मेले में आने वाले भक्तों के लिए बाबा श्याम के दर्शनों को लेकर जानकारी साझा की गई है. 

मेले में किए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

कमेटी प्रशासन की तरफ से बताया गया कि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए दर्शनों के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. उन्होंने बताया कि कतारबद्ध होकर 14 अलग-अलग लाइनों से दर्शन कराए जाएंगे ताकि भीड़ का दबाव न बढ़े. साथ ही इस बार बाबा के दर्शन के लिए हर भक्त को तकरीबन 23 किलो मीटर पैदल की यात्रा करनी पड़ेगी. 

कोरोना काल के बाद बढ़ रही लोगों की धार्मिक आस्था

प्रदेश में कोरोना काल के बाद लोगों की आस्था धार्मिक क्षेत्र में लगातार बढ़ रही है. इसी श्रृंखला में मंदिरों में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और जब से भजनलाल सरकार ने राजस्थान में कमान संभाली है धार्मिक पर्यटन को तो मानो पंख ही लग गए हैं. 

प्रदेश की उपमुख्यमंत्री और पर्यटन विकास मंत्री दिया कुमारी लगातार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर पूरे प्रयास कर रही है. जिसके परिणाम भी अब देखने को मिल रहे हैं. सीकर जिले के खाटू श्याम में बाबा श्याम का मंदिर इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है जहां अब प्रतिवर्ष 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं.

देश के टॉप 10 मंदिरों में शामिल खाटू श्याम

भक्तों की इस बढ़ती संख्या ने खाटू श्याम मंदिर को प्रदेश में ही नंबर वन नहीं बनाया है, अपितु देश के टॉप 10 मंदिरों में शामिल कर दिया है. खाटू श्याम मंदिर ने वैष्णो देवी और शिर्डी के मंदिर को भी पीछे छोड़ दिया है. खाटू श्याम मंदिर में आने वाले भक्तों का भी मानना है कि बाबा श्याम कलयुग का अवतारी हैं. हारे का सहारा हैं.

लोग अपनी मनौतिया यहां पूरी होते देखते हैं और उसी के चलते लगातार भक्तों की आस्था श्याम मंदिर में बनी हुई है. वही श्याम मंदिर कमेटी के द्वारा दर्शनों के लिए की गई व्यवस्था एवं जिला प्रशासन और स्थानीय नगर पालिका प्रशासन की व्यवस्थाएं भी इन श्रद्धालुओं की भीड़ को बढ़ाने में सहायक बन रही है.

ये व्यवस्था शुरू होते ही सुंदर स्वरूप में उभर सकता है मंदिर

खाटू श्याम में अगर रिंग रोड बन जाए, सीवरेज की लाइन डाल जाए, साफ सफाई की व्यवस्था और बेहतर हो जाए व रींगस से खाटू तक फोरलेन सड़क का निर्माण हो तो यह खाटू श्याम विश्व पर्यटन के मानचित्र पर भी और सुंदर स्वरूप में उभर सकता है.

प्रदेश और केंद्र सरकार लगातार खाटू श्याम को धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए कृत संकल्पित नजर आ रही हैं. केंद्र सरकार ने स्वदेश योजना 2.0 के तहत 87 करोड़ रुपए से ज्यादा खाटू धाम विकास के लिए पिछले बजट में दिए हैं.

मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Published at : 20 Feb 2026 01:08 PM (IST)
Khatu Shyam Sikar News RAJASTHAN NEWS
