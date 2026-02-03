सिद्धार्थनगर महोत्सव: पावर स्टार पवन सिंह के शो में भगदड़, पुलिस ने दिखाया अपना पॉवर, लाठीचार्ज

उत्तर प्रदेश सिद्धार्थनगर महोत्सव के समापन समारोह के पांचवें दिन भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह की प्रस्तुति के दौरान बीएसए ग्राउंड में भारी भीड़ बेकाबू हो गई. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसके बाद कार्यक्रम स्थल पर भगदड़ मच गई और कई लोग घायल हो गए.

रविवार रात को जब भोजपुरी स्टार पवन सिंह मंच पर पहुंचे तो उन्हें देखने के लिए महोत्सव में उमड़ी भारी भीड़ को संभालना पुलिस के लिए मुश्किल हो गया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

मंच पर पहुंचते ही बेकाबू हुई भीड़

बीएसए ग्राउंड में आयोजित 5 दिवसीय सिद्धार्थनगर महोत्सव के समापन समारोह में रविवार की रात भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह जैसे ही अपनी प्रस्तुति देने के लिए मंच पर पहुंचे, भीड़ अनियंत्रित हो गई. अपने चहेते स्टार को करीब से देखने की चाहत में दर्शक आगे की ओर बढ़ने लगे, जिससे कार्यक्रम स्थल पर अफरातफरी का माहौल बन गया. सुरक्षा बैरिकेड्स टूटने लगे और भीड़ नियंत्रण से बाहर हो गई.

लाख कोशिशों के बाद भी शांत नहीं हुआ हंगामा

पुलिस और सुरक्षाकर्मियों ने भीड़ को शांत करने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन स्थिति बिगड़ती चली गई. दर्शकों की संख्या इतनी अधिक थी कि सुरक्षाकर्मियों के लिए उन्हें नियंत्रित करना असंभव हो गया. जब लाख कोशिशों के बाद भी हंगामा शांत नहीं हुआ और भीड़ की बेकाबूपन से गंभीर हादसे का खतरा बढ़ने लगा, तो पुलिस को कठोर कदम उठाने पड़े.

भीड़ को तितर-बितर करने और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. लाठीचार्ज के बाद कार्यक्रम स्थल पर भगदड़ मच गई और लोग जान बचाकर भागने लगे. वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरह लोग इधर-उधर भाग रहे हैं और सुरक्षाकर्मी भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं. कार्यक्रम स्थल पर पूरी तरह अफरातफरी का माहौल बन गया.

कई लोग घायल, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

जानकारी के अनुसार, इस भगदड़ और पुलिस के लाठीचार्ज में कई लोग घायल हुए हैं. भगदड़ में कुछ लोग गिरकर घायल हो गए, जबकि कुछ लोग लाठीचार्ज की चपेट में आ गए. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में भीड़ का बेकाबू होना, पुलिस का लाठीचार्ज और इसके बाद मची भगदड़ की तस्वीर साफ दिखाई दे रही है.

हालांकि अभी तक इस मामले में पुलिस के अधिकारी कुछ भी बोलने से मना कर रहे हैं. न तो घायलों की संख्या की आधिकारिक पुष्टि की गई है और न ही घटना के बारे में कोई औपचारिक बयान जारी किया गया है. पुलिस अधिकारी इस संवेदनशील मामले पर कोई टिप्पणी करने से बच रहे हैं और कह रहे हैं कि स्थिति की समीक्षा की जा रही है.

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

भीड़ पर लाठीचार्ज करने को लेकर जिला प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. आयोजकों और प्रशासन की ओर से भीड़ प्रबंधन के लिए पर्याप्त इंतजाम न किए जाने की आलोचना हो रही है. सवाल उठाए जा रहे हैं कि पवन सिंह जैसे लोकप्रिय भोजपुरी स्टार के कार्यक्रम में इतनी बड़ी भीड़ की उम्मीद के बावजूद पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं की गई.

5 दिवसीय महोत्सव का समापन समारोह

यह घटना 5 दिवसीय सिद्धार्थनगर महोत्सव के समापन समारोह के दौरान हुई. इस महोत्सव का आयोजन बीएसए ग्राउंड में किया गया था, जहां कई दिनों तक विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए. समापन समारोह में भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह को मुख्य आकर्षण के रूप में आमंत्रित किया गया था. पवन सिंह की लोकप्रियता को देखते हुए भारी संख्या में दर्शक कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे थे.

भीड़ प्रबंधन की तैयारी में कमी

विशेषज्ञों का कहना है कि इतने बड़े आयोजन में भीड़ प्रबंधन की उचित तैयारी नहीं की गई. पर्याप्त सुरक्षाकर्मियों की तैनाती, मजबूत बैरिकेडिंग, और आपातकालीन निकासी मार्गों की व्यवस्था जैसी बुनियादी सुरक्षा उपाय नहीं किए गए. यह घटना बड़े जनसमारोहों में उचित सुरक्षा प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण की आवश्यकता को रेखांकित करती है. प्रशासन से अपेक्षा की जाती है कि भविष्य में ऐसे आयोजनों में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके.