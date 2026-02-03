हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसिद्धार्थनगर महोत्सव: पावर स्टार पवन सिंह के शो में भगदड़, पुलिस ने दिखाया अपना पॉवर, लाठीचार्ज

सिद्धार्थनगर महोत्सव: पावर स्टार पवन सिंह के शो में भगदड़, पुलिस ने दिखाया अपना पॉवर, लाठीचार्ज

Siddharth Nagar Festival: सिद्धार्थनगर महोत्सव में भोजपुरी स्टार पवन सिंह की प्रस्तुति के दौरान बेकाबू भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया. लाठीचार्ज की वजह से भगदड़ में कई लोग घायल.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: जतिन राय | Updated at : 03 Feb 2026 08:06 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश सिद्धार्थनगर महोत्सव के समापन समारोह के पांचवें दिन भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह की प्रस्तुति के दौरान बीएसए ग्राउंड में भारी भीड़ बेकाबू हो गई. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसके बाद कार्यक्रम स्थल पर भगदड़ मच गई और कई लोग घायल हो गए.

रविवार रात को जब भोजपुरी स्टार पवन सिंह मंच पर पहुंचे तो उन्हें देखने के लिए महोत्सव में उमड़ी भारी भीड़ को संभालना पुलिस के लिए मुश्किल हो गया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

 मंच पर पहुंचते ही बेकाबू हुई भीड़

बीएसए ग्राउंड में आयोजित 5 दिवसीय सिद्धार्थनगर महोत्सव के समापन समारोह में रविवार की रात भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह जैसे ही अपनी प्रस्तुति देने के लिए मंच पर पहुंचे, भीड़ अनियंत्रित हो गई. अपने चहेते स्टार को करीब से देखने की चाहत में दर्शक आगे की ओर बढ़ने लगे, जिससे कार्यक्रम स्थल पर अफरातफरी का माहौल बन गया. सुरक्षा बैरिकेड्स टूटने लगे और भीड़ नियंत्रण से बाहर हो गई.

 लाख कोशिशों के बाद भी शांत नहीं हुआ हंगामा

पुलिस और सुरक्षाकर्मियों ने भीड़ को शांत करने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन स्थिति बिगड़ती चली गई. दर्शकों की संख्या इतनी अधिक थी कि सुरक्षाकर्मियों के लिए उन्हें नियंत्रित करना असंभव हो गया. जब लाख कोशिशों के बाद भी हंगामा शांत नहीं हुआ और भीड़ की बेकाबूपन से गंभीर हादसे का खतरा बढ़ने लगा, तो पुलिस को कठोर कदम उठाने पड़े.

भीड़ को तितर-बितर करने और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. लाठीचार्ज के बाद कार्यक्रम स्थल पर भगदड़ मच गई और लोग जान बचाकर भागने लगे. वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरह लोग इधर-उधर भाग रहे हैं और सुरक्षाकर्मी भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं. कार्यक्रम स्थल पर पूरी तरह अफरातफरी का माहौल बन गया.

 कई लोग घायल, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

जानकारी के अनुसार, इस भगदड़ और पुलिस के लाठीचार्ज में कई लोग घायल हुए हैं. भगदड़ में कुछ लोग गिरकर घायल हो गए, जबकि कुछ लोग लाठीचार्ज की चपेट में आ गए. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में भीड़ का बेकाबू होना, पुलिस का लाठीचार्ज और इसके बाद मची भगदड़ की तस्वीर साफ दिखाई दे रही है.

हालांकि अभी तक इस मामले में पुलिस के अधिकारी कुछ भी बोलने से मना कर रहे हैं. न तो घायलों की संख्या की आधिकारिक पुष्टि की गई है और न ही घटना के बारे में कोई औपचारिक बयान जारी किया गया है. पुलिस अधिकारी इस संवेदनशील मामले पर कोई टिप्पणी करने से बच रहे हैं और कह रहे हैं कि स्थिति की समीक्षा की जा रही है.

 सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

भीड़ पर लाठीचार्ज करने को लेकर जिला प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. आयोजकों और प्रशासन की ओर से भीड़ प्रबंधन के लिए पर्याप्त इंतजाम न किए जाने की आलोचना हो रही है. सवाल उठाए जा रहे हैं कि पवन सिंह जैसे लोकप्रिय भोजपुरी स्टार के कार्यक्रम में इतनी बड़ी भीड़ की उम्मीद के बावजूद पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं की गई.

 5 दिवसीय महोत्सव का समापन समारोह

यह घटना 5 दिवसीय सिद्धार्थनगर महोत्सव के समापन समारोह के दौरान हुई. इस महोत्सव का आयोजन बीएसए ग्राउंड में किया गया था, जहां कई दिनों तक विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए. समापन समारोह में भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह को मुख्य आकर्षण के रूप में आमंत्रित किया गया था. पवन सिंह की लोकप्रियता को देखते हुए भारी संख्या में दर्शक कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे थे.

 भीड़ प्रबंधन की तैयारी में कमी

विशेषज्ञों का कहना है कि इतने बड़े आयोजन में भीड़ प्रबंधन की उचित तैयारी नहीं की गई. पर्याप्त सुरक्षाकर्मियों की तैनाती, मजबूत बैरिकेडिंग, और आपातकालीन निकासी मार्गों की व्यवस्था जैसी बुनियादी सुरक्षा उपाय नहीं किए गए. यह घटना बड़े जनसमारोहों में उचित सुरक्षा प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण की आवश्यकता को रेखांकित करती है. प्रशासन से अपेक्षा की जाती है कि भविष्य में ऐसे आयोजनों में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके.

Input By : चन्दन कुमार श्रीवास्तव
और पढ़ें
Published at : 03 Feb 2026 08:06 AM (IST)
Tags :
Pawan Singh UP NEWS Siddharth Nagar Festival
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Forecast: यूपी-बिहार में आज बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें दिल्ली समेत देश का मौसम कैसा रहेगा?
यूपी-बिहार में आज बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें दिल्ली समेत देश का मौसम कैसा रहेगा?
मध्य प्रदेश
छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड ने ली एक और जान, बैतूल के 4 साल के बच्चे की इलाज के दौरान मौत
छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड ने ली एक और जान, बैतूल के 4 साल के बच्चे की इलाज के दौरान मौत
विश्व
'हमारा वाला...', डोनाल्ड ट्रंप ने की भारत के इंडिया गेट की तारीफ, फिर शेखी बघारते हुए क्या कहा
'हमारा वाला...', डोनाल्ड ट्रंप ने की भारत के इंडिया गेट की तारीफ, फिर शेखी बघारते हुए क्या कहा
बॉलीवुड
Mardaani 3 BO Day 4: मंडे टेस्ट में कैसा रहा रानी मुखर्जी की ‘मर्दानी 3’ की हाल? जानें- चौथे दिन का कलेक्शन
मंडे टेस्ट में कैसा रहा रानी मुखर्जी की ‘मर्दानी 3’ की हाल? जानें- चौथे दिन का कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

Pakistan boycott India T20 World Cup match: पाकिस्तान ने अपना 'भविष्य' बिगाड़ लिया? | Hindi News
Trump Tariff on India: भारत को ट्रंप टैरिफ से बड़ी राहत...25% से 18% किया टैरिफ | Tariff on India
Crime News: खूनी शिकारी...टारगेट पर सूरज बिहारी ! Sansani
Janhit: संसद में चीन पर 'युद्ध'...राहुल का संसद में कटाक्ष | Rahul Gandhi | Parliament Session
Rajasthan News: मकान मालिक के नाम चोर का 'वो' लेटर लिपस्टिक, दीवार पर लिखा पैगाम | Unique Crime
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: यूपी-बिहार में आज बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें दिल्ली समेत देश का मौसम कैसा रहेगा?
यूपी-बिहार में आज बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें दिल्ली समेत देश का मौसम कैसा रहेगा?
मध्य प्रदेश
छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड ने ली एक और जान, बैतूल के 4 साल के बच्चे की इलाज के दौरान मौत
छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड ने ली एक और जान, बैतूल के 4 साल के बच्चे की इलाज के दौरान मौत
विश्व
'हमारा वाला...', डोनाल्ड ट्रंप ने की भारत के इंडिया गेट की तारीफ, फिर शेखी बघारते हुए क्या कहा
'हमारा वाला...', डोनाल्ड ट्रंप ने की भारत के इंडिया गेट की तारीफ, फिर शेखी बघारते हुए क्या कहा
बॉलीवुड
Mardaani 3 BO Day 4: मंडे टेस्ट में कैसा रहा रानी मुखर्जी की ‘मर्दानी 3’ की हाल? जानें- चौथे दिन का कलेक्शन
मंडे टेस्ट में कैसा रहा रानी मुखर्जी की ‘मर्दानी 3’ की हाल? जानें- चौथे दिन का कलेक्शन
स्पोर्ट्स
IND vs PAK: क्या पलट सकता है पाकिस्तान का भारत के खिलाफ न खेलने का फैसला? अगले 24 घंटे बेहद अहम
क्या पलट सकता है पाकिस्तान का भारत के खिलाफ न खेलने का फैसला? अगले 24 घंटे बेहद अहम
ट्रेंडिंग
Optical Illusion: ये किस तरह गले मिल रहे हैं लड़का और लड़की? तस्वीर देखकर चील जैसी नजर वाले भी खा गए धोखा
ये किस तरह गले मिल रहे हैं लड़का और लड़की? तस्वीर देखकर चील जैसी नजर वाले भी खा गए धोखा
जनरल नॉलेज
Continent Formation: एशिया से लेकर यूरोप तक, जानें कैसे बने थे कॉन्टिनेंट्स?
एशिया से लेकर यूरोप तक, जानें कैसे बने थे कॉन्टिनेंट्स?
शिक्षा
सोने-चांदी की दुनिया में बनाना है भविष्य? 12वीं के बाद करें ये खास कोर्स
सोने-चांदी की दुनिया में बनाना है भविष्य? 12वीं के बाद करें ये खास कोर्स
ENT LIVE
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
ENT LIVE
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Embed widget