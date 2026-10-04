'2027 में PDA की सरकार, 300 से अधिक सीटें आएंगी', श्यामलाल पाल का बड़ा दावा

समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने गोंडा में बीजेपी और आरएसएस पर तीखा हमला बोला. उन्होंने बीजेपी और आरएसएस को संविधान विरोधी बताते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी कुछ गिने-चुने लोगों के लिए काम कर रही है और देश में सामंतवाद व पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही है. श्यामलाल पाल ने कहा कि संविधान देश के हर धर्म, मजहब, जाति और समुदाय के लोगों को समान अधिकार और विकास का अवसर देता है.

गोंडा में समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि संविधान इस देश में रहने वाले हर धर्म और समुदाय के लोगों को समान मानता है और उनके विकास की बात करता है. आरोप लगाया कि बीजेपी उंगलियों पर गिने जाने वाले लोगों के लिए काम कर रही है और सामंतवाद तथा पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही है.

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श्यामलाल पाल ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर हमला बोला. उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में करीब 26 हजार प्राथमिक विद्यालय या तो मर्ज किए गए हैं या बंद कर दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि गरीब बच्चों के लिए स्कूलों को खत्म करना संविधान की भावना के खिलाफ है.

गरीब बच्चों के स्कूल बंद करना सामंतवाद

सपा प्रदेश अध्यक्ष ने सामंतवाद की परिभाषा बताते हुए बीजेपी सरकार पर गरीब और अमीर के बीच खाई बढ़ाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि जहां सामाजिक समानता नहीं और आर्थिक विषमता है, वहीं सामंतवाद है.

श्यामलाल पाल ने कहा कि सामंतवाद वह व्यवस्था है, जहां अमीरी और गरीबी के बीच बड़ा अंतर हो, ऊंच-नीच का भेदभाव हो और सामाजिक व आर्थिक समानता न हो. उन्होंने सवाल उठाया कि जब गरीब बच्चों के लिए बनाए गए प्राथमिक विद्यालयों को बंद या मर्ज किया जा रहा है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है. उन्होंने महात्मा गांधी और बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर का जिक्र करते हुए कहा कि संविधान और समाजवादी विचारधारा गरीबों, वंचितों और कमजोर वर्गों को आगे बढ़ाने की बात करती है.

2027 में PDA की सरकार बनने का दावा

गोंडा में सपा के कार्यक्रम में उमड़ी भीड़ को लेकर श्यामलाल पाल ने बड़ा राजनीतिक दावा किया. उन्होंने कहा कि गोंडा की सड़कों पर उमड़ी भीड़ इस बात की गवाह है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय और PDA की सरकार बनने जा रही है.

श्यामलाल पाल ने कहा कि गोंडा में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर निकले हैं और यह भीड़ प्रदेश की मौजूदा सरकार के खिलाफ जनता के आक्रोश को दिखा रही है. उन्होंने दावा किया कि 2027 में सामाजिक न्याय और PDA की सरकार बनेगी.

इंडिया गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर श्यामलाल पाल ने कहा कि कांग्रेस अपने संगठन में क्या बदलाव कर रही है, इससे समाजवादी पार्टी का कोई मतलब नहीं है. उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए काम करेगा.

बीजेपी की ओर से PDA को लेकर किए जाने वाले सवालों पर उन्होंने कहा कि बीजेपी खुद PDA की विरोधी है और PDA के लोगों को छलने का काम कर रही है. उनके मुताबिक पीड़ित और वंचित समाज का समर्थन लगातार PDA के साथ बढ़ रहा है.

रिक्शा चलाने की सलाह पर भड़के श्यामलाल पाल

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से रोजगार को लेकर दिए जा रहे बयानों पर भी सपा प्रदेश अध्यक्ष ने हमला बोला. रिक्शा चलाने के सुझाव को लेकर उन्होंने बीजेपी मंत्रियों पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर रिक्शा चलाना ही रोजगार है तो मंत्री पद छोड़कर जनता के बीच आकर रिक्शा चलाएं.

श्यामलाल पाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के मंत्रियों को पहले संविधान पढ़ना चाहिए. उन्होंने रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि अगर युवाओं को रिक्शा चलाने की सलाह दी जा रही है तो मंत्री खुद भी कुछ घंटे रिक्शा चलाकर देखें और जनता के साथ रहें.

उन्होंने दावा किया कि सरकार रोजगार देने के बजाय लोगों की खेती-बाड़ी को प्रभावित कर रही है और जनता को खुशहाल नहीं देखना चाहती. दो करोड़ नौकरियों के वादे का जिक्र करते हुए श्यामलाल पाल ने कहा कि सरकार बताए कि उत्तर प्रदेश और खासकर गोंडा में कितनी नौकरियां दी गईं.

PDA की सरकार 300 + सीट लेकर बनाएगी सरकार

कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन, PDA और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय और PDA की सरकार उत्तर प्रदेश में 300 से ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता में आएगी.

गोंडा में मीडिया से बातचीत के दौरान श्यामलाल पाल से कांग्रेस में बदलाव और अजय राय को लेकर भी सवाल किए गए. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी किसी को पार्टी में आने का ऑफर नहीं देती. उन्होंने कहा कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने वाले लोग उनके साथ हैं और जनता भी अब बीजेपी के खिलाफ आक्रोशित है.

कांग्रेस के महिला और ब्राह्मण कार्ड के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस समय सबसे बड़ा मुद्दा संविधान और लोकतंत्र को बचाना है. उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी.

श्यामलाल पाल ने दावा किया कि 2027 में उत्तर प्रदेश में PDA और सामाजिक न्याय की सरकार बनेगी और यह सरकार 300 प्लस सीटों के पार जाएगी. उन्होंने कहा कि जनता अब सामाजिक न्याय के मुद्दे पर सपा के साथ खड़ी है.

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