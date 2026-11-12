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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअखिलेश यादव के अयोध्या दौरे पर संत ने कहा- वो दर्शन करें, लेकिन पहले..'

अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे पर संत ने कहा- वो दर्शन करें, लेकिन पहले..'

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य राज कुमार दास ने कहा कि वो दर्शन करें अयोध्या आये किसी को कोई आपत्ती नहीं, लेकिन उनके पिता ने कारसेवकों पर जो गोलियां चलाईं थीं वो...

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 12 Nov 2026 02:14 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव से पहले ही अयोध्या को लेकर बयानबाजी तेज है. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जल्द ही अपने पूरे परिवार के साथ अयोध्या जाने वाले हैं. इसपर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य राज कुमार दास ने कहा कि उन्हें दर्शन करने से कोई नहीं रोकेगा.

उन्होंने कहा कि कोई उनके दौरे के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उन्हें अपने पिता द्वारा कारसेवकों पर चलाई गोलियों के लिए पूरे देश के साधु-संत समाज से माफी मांगनी चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने मुलायम सिंह की तुलना जलियावाला बाग के जनरल डायर से कर दी है. 

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अखिलेश यादव से माफी की मांग

 श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य राज कुमार दास ने कहा कि मुलायस सिंह को आधुनिक जनरल डायर मानता हूं. जिन्होंने कारसेवकों पर गोलियां चलवाई थी. अभी हम वो भूले नहीं हैं. उन्होंने कहा, "कारसेवा जब हुई तब का दिन भी इनको याद करना चाहिए जब इनके पिता ने कहा था कि परिंदा पर नहीं मारेगा, लेकिन हमारे रामभक्त नौजवानों ने, हमारे भारत मां के सपूतों ने दिखा दिया सिने हमारे कम नहीं हैं, तुम्हारी गोलियां खत्म हो सकती हैं."

उन्होंने आगे कहा कि जब तक अखिलेश यादव अपने पिता के कुकर्मों के लिए माफी नहीं मांगते, तब तक दुनिया भर का सनातन समाज उन्हें कभी माफ नहीं करेगा. अगर वो अपने पिता कि मुक्ति चाहते हैं, तो उन्हें सबसे पहले गया जाकर श्राद्ध करना चाहिए और फिर वापस आकर माफी मांगनी चाहिए. वो सरयू में स्नान कर सकते हैं, फिर आगे आकर दर्शन कर सकते हैं, उन्हें कोई नहीं रोकेगा. हम उनके दौरे के खिलाफ नहीं हैं, और न ही हम खुद अखिलेश के खिलाफ हैं.

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उन्होंने कहा, "30 अक्टूबर-2 नवंबर 1990 का, प्राणी-प्राणी याद करेगा, विश्वनाथ मुलायम धब्बे का. ये नारा आज भी हमें याद है. हमने देखा है कि कैसे यहां परिक्रमा हो, पूजा-पाठ हो यहां लाउडस्पीकर न बजने पाये. क्या उन्हें दूसरे पंथ के नमाजियों का शोर नहीं सुनाई पड़ते? क्या भारत में सनातन परंपरा इतनी कमजोर हो गई है कि जब हम अपने अनुष्ठान करते हैं, जैसे दुर्गा पूजा या शिव कांवड़ यात्रा, तो हमें गोलीबारी और पत्थरबाजी का सामना करना पड़ता है? क्या यह सनातन धर्म से लोगों का धर्म परिवर्तन कराने की कोई बड़ी साजिश नहीं है? हमारे देश के कई ऐसे पिछड़े क्षेत्र हैं जहां छद्म भेषी इनके एजेंट घूमते रहते हैं और धर्मांतरण कराते हैं. इनको वो दिखाई नहीं देते?"

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 12 Nov 2026 02:14 PM (IST)
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