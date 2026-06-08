Shravasti News: इंस्टाग्राम रील पर टोका तो 3 बच्चों की मां प्रेमी संग फरार, जेवर भी लेकर गई

सोशल मीडिया की लत ने एक बार फिर एक परिवार को उजाड़ दिया. श्रावस्ती जिले के इकौना थाना क्षेत्र के भंवरी भगवानपुर गांव में एक महिला ने इंस्टाग्राम रील्स बनाने पर पति के टोकने से नाराज होकर तीन छोटे बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ फरार हो गई. साथ में घर की 90 हजार रुपये नगदी और कीमती जेवरात भी ले गई.

रील्स बनाने पर पति ने किया था विरोध

पीड़ित पति ने बताया कि उसकी पत्नी दिन-रात इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने में व्यस्त रहती थी. जब उसने लोक-लाज और बच्चों की दुहाई देकर रील्स बनाने से मना किया, तो पत्नी नाराज हो गई. कुछ दिनों बाद मौका पाकर वह प्रेमी के साथ घर से फरार हो गई. उसका पहले से प्रेम संबंध चल रहा था.

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तीन मासूम बच्चों को छोड़ गई मां

सबसे दर्दनाक यह है कि महिला ने अपने तीन छोटे-छोटे बच्चों को रोता-बिलखता छोड़ दिया. अब बेबस पिता अकेले ही बच्चों की देखभाल कर रहा है. पीड़ित पति ने इकौना थाने में प्रार्थना पत्र देकर अपनी पत्नी की तलाश और चोरी हुए सामान की वापसी की गुहार लगाई है.

समाज क्या कहेगा, बच्चों पर ध्यान दो- पति

पीड़ित पति के मुताबिक, वह दिन-भर मोबाइल में रील बनाती रहती थी. जब उसने कहा कि समाज क्या कहेगा, बच्चों पर ध्यान दो. इसी बात पर नाराज होकर वो तीन बच्चों को छोड़ गई. साथ में घर में रखा 90 हजार नगद और जेवर भी उठा ले गई. पति ने कहा वो जहां रहना चाहती है रहे, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे पैसे-जेवर दिलाए जाएं और कल को वो कुछ गलत कदम उठाए तो उसकी जिम्मेदारी मेरी न हो.

पुलिस कर रही जांच

इकौना पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि महिला की लोकेशन ट्रेस करने के प्रयास किए जा रहे हैं. पूरे गांव में इस घटना को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है. लोग सोशल मीडिया की लत को परिवारों के लिए खतरा बता रहे हैं.

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